

Du hast ihn wahrscheinlich schon auf Instagram gesehen. Ein glatzköpfiger Mönch mit ruhiger Stimme teilt Lebensweisheiten in deinem Feed. Millionen von Aufrufen. Tausende Kommentare von Menschen, die sich wirklich berührt fühlen.

Yang Mun ist keine echte Person. Er ist eine vollständig mit HeyGen erstellte KI-Figur von dem Creator Shalev Hani. Und Accounts wie seiner explodieren gerade auf Instagram, TikTok und YouTube.

Shalev hat Yang Mun mit einer einfachen Formel auf über 2,5 Millionen Instagram-Follower gebracht: ein klares Konzept, etwa 20 Minuten Produktionszeit und HeyGen. Keine Kamera. Kein Studio. Kein klassisches Talent oder Produktionsteam.

Wer schaut zu

Yang Mun spricht Erwachsene im Alter von 25 bis 50 Jahren an, die durch Instagram scrollen und nach etwas suchen, das die meisten Feeds nicht bieten können. Shalev Hani, der Schöpfer hinter Yang Mun, beschreibt sein Publikum als „Erwachsene, die Ruhe, emotionale Klarheit und spirituelle Erdung suchen.“ Sie wollen keinen Lärm. Sie wollen einen Moment der Stille. Und sie sind nicht allein. Wir erleben gerade einen Wandel im Bereich Wohlbefinden, in dem Entschleunigung und die Priorisierung der mentalen Gesundheit sich von Nischenthemen zu zentralen Prioritäten entwickelt haben.

Video trägt die gesamte Strategie.„Video ist das zentrale Medium, um Präsenz, Tonalität und Vertrauen zu vermitteln“erklärt Shalev.„Ein Textbeitrag kann Weisheit vermitteln. Ein Video lässt dich diese Weisheit fühlen.“Deshalb baut er alles rund um Video auf – und auf nichts anderes.

Das Problem

Vor HeyGen erforderte jedes Video einen erheblichen manuellen Aufwand für das Schreiben des Skripts, die Aufnahme, den Schnitt und die Veröffentlichung. Shalev beschreibt seinen früheren Prozess als „langsamer und ressourcenintensiver, was die Konsistenz einschränkte.“ Er schaffte ein paar Videos pro Woche, was vernünftig klingt – bis man versteht, wie Instagram tatsächlich funktioniert. Der Algorithmus belohnt tägliche Konstanz. Ein paar Beiträge pro Woche bedeuten weniger Reichweite, langsameres Wachstum und eine Grenze, die Shalev spürte, aber nicht durchbrechen konnte.

Die größere Herausforderung war die langfristige Nachhaltigkeit. „Regelmäßig zu posten, ohne auszubrennen“ war der konkrete Schmerzpunkt. Die meditative Qualität der Inhalte erforderte eine präzise Abstimmung von Ton und Tempo. Dieses Niveau zu halten und gleichzeitig oft genug zu veröffentlichen, um zu wachsen, war ein kräftezehrender Prozess, der sich auf Dauer nicht durchhalten ließ.

„Nutze Technologie, um der Botschaft zu dienen, nicht um von ihr abzulenken.“ — Shalev Hani, Schöpfer von Yang Mun

Warum HeyGen

Shalev begann nach einer KI-Videolösung zu suchen, als ihm klar wurde, dass er „Inhalte skalieren und dabei die Authentizität bewahren“ musste. Er suchte nicht nach einer Abkürzung. Er brauchte ein Tool, das die Produktionslast bewältigen konnte, ohne den Uncanny Valley-Effekt in das Endprodukt einzubringen.

Er prüfte mehrere Plattformen und entschied sich aus einem Grund für HeyGen. In seinen Worten: „Es wirkte am menschlichsten und unaufdringlichsten und hielt den Fokus auf der Botschaft.“ Andere Tools fügten visuelle oder tonale Elemente hinzu, die die Aufmerksamkeit auf die Technologie lenkten. HeyGen tat das Gegenteil. Es verschwand im Inhalt.

Das Onboarding verlief schnell. Shalev und sein Team fanden sich rasch in der Suite von Tools zurecht „in weniger als ein paar Tagen.“ Keine steile Lernkurve. Keine langwierigen Experimente. Sie wechselten vom ersten Einsatz zu produktionsreifem Output nahezu sofort.

So funktioniert es

Für den Yang-Mun-Account stammen die Ideen aus zwei Quellen: wiederkehrenden Herausforderungen des Publikums und zeitlosen spirituellen Themen. Shalev sagt, dass er keinen Trends hinterherläuft. Er sucht nach der Schnittmenge zwischen dem, was die Menschen gerade jetzt brauchen, und dem, was seit Jahrhunderten wahr ist. Diese Kombination verleiht jedem Video sowohl Unmittelbarkeit als auch Tiefe.

Er schreibt kurze, einfache Skripte. Das ist die mit Abstand wichtigste Lektion, die Shalev früh gelernt hat. Als man ihn fragte, was er gern von Anfang an gewusst hätte, fiel seine Antwort eindeutig aus: „Einfache Skripte funktionieren am besten.“ Die Versuchung bei KI-Videotools besteht darin, längere und komplexere Inhalte zu schreiben, weil die Technologie damit umgehen kann. Aber das Publikum will keine Komplexität. Es will eine einzige Idee, klar vermittelt. Wenn er kein fertiges Skript parat hat, nutzt er den Skript-Generator von HeyGen, um eines zu erstellen.

Die anderen Funktionen, auf die er sich am meisten verlässt, sind „Avatar-Auslieferung und Stimme.“ Keine aufwendigen Grafiken. Keine vielschichtigen Schnitte. Das Format bleibt minimal und stellt die Botschaft in den Vordergrund, denn wie Shalev sagt: „Minimale, botschaftsorientierte Videos sind es, die Menschen erreichen.“ Weil es so einfach ist, Videos mit HeyGen zu erstellen, produziert er seine Inhalte in Batches: Er schreibt die Skripte und erstellt mehrere Videos in einer einzigen Session und plant sie dann über die Woche verteilt ein.

