Die School of AI ist eine Bildungsplattform, die von Vivian Aranha gegründet wurde, einer Technologin mit über 20 Jahren Erfahrung in Web-, Mobil- und aufstrebenden Technologien. Die Anfang dieses Jahres gestartete School of AI wurde ins Leben gerufen, um Studierenden zu helfen, sich in einem schwierigen Arbeitsmarkt zurechtzufinden, indem sie praxisnahe Fähigkeiten in künstlicher Intelligenz erwerben, einschließlich generativer KI, agentenbasierter Systeme und sich rasant weiterentwickelnder Tools.

Was als kleine, live abgehaltene Praktikumssessions begann, entpuppte sich schnell als viel größere Chance: deutlich mehr Lernende deutlich effizienter über videobasierte Bildung zu erreichen. Doch Videos in hoher Qualität in dem Tempo zu produzieren, in dem sich KI weiterentwickelt, erwies sich als große Herausforderung – bis Vivian HeyGen entdeckte.

Bildung skalieren, ohne die Arbeitsbelastung zu erhöhen

Von Anfang an spielte Video eine zentrale Rolle in Vivians Unterricht. „Ich bin nicht jemand, der aus Büchern lernt“, erklärte er. „Ich muss Dinge in Aktion sehen, zum Beispiel praktische Laborübungen und Videos, die erklären, wie etwas funktioniert.“

Anfangs setzte die School of AI auf Live-Online-Sitzungen. Schon bald baten die Studierenden Vivian, die Unterrichtseinheiten aufzuzeichnen, damit sie in ihrem eigenen Tempo lernen konnten. Pädagogisch war das sinnvoll, doch es brachte eine erhebliche zusätzliche Produktionsbelastung mit sich.

Vor HeyGen war die Kurserstellung langsam, anstrengend und unflexibel. Vivian berichtete, dass sie 2024 einen Flaggschiff-Kurs zu KI entwickelte, der insgesamt rund 60 Stunden Inhalt umfasste.

„Ich habe den gesamten Kurs selbst aufgenommen“, sagte Vivian. „Ich habe drei Monate daran gearbeitet und fast 40 Stunden pro Woche investiert.“

Schlimmer noch: KI-Tools verändern sich schnell. Vivian stellte häufig fest, dass Inhalte, die sie an einem Tag aufgenommen hatte, am nächsten schon veraltet waren – wegen neuer Modellversionen oder Funktionsupdates.

„Es gab Zeiten, in denen ich abends alles vorbereitet habe, am nächsten Tag mit den Aufnahmen begonnen habe und dann feststellen musste, dass sich schon wieder etwas geändert hatte“, sagte Vivian. „Dann musste ich alles noch einmal machen.“

Bei diesem Tempo konnte Vivian nur etwa vier Kurse pro Jahr erstellen, und ihm wurde erst klar, wie einschränkend das war, als er eine Alternative sah.

HeyGen entdecken und neu denken, was möglich ist

Vivian stieß zum ersten Mal auf HeyGen, als er nach Übersetzern suchte, um seine Kurse international auszuweiten. Er wollte einen Kurs über KI und Quantencomputing ins Spanische übersetzen lassen und engagierte dafür einen menschlichen Übersetzer.

Nach zwei Wochen war die Übersetzung immer noch nicht fertig. Etwa zur gleichen Zeit probierte Vivian die Testversion von HeyGen aus. Er lud seinen Kurs hoch, und innerhalb von 15 Minuten war die Übersetzung abgeschlossen.

„Innerhalb weniger Stunden hatte ich den Kurs übersetzt, hochgeladen und für mein spanischsprachiges Publikum verfügbar gemacht“, sagte Vivian.

Dieser Moment veränderte alles. Vivian übersetzte daraufhin 20–30 Kurse mit HeyGen und begann, weitere Funktionen zu erkunden. Schon bald wurde HeyGen nicht nur für Übersetzungen, sondern für die gesamte Content-Erstellung zentral.

Mit Skripten und Bildschirmaufnahmen konnte Vivian sich auf das Unterrichten konzentrieren, während HeyGen die Auslieferung übernahm. Er erstellte denselben 60-stündigen KI-Kurs im Jahr 2025 mit HeyGen neu, und der Unterschied war enorm.

„Ich habe zwei Wochen statt drei Monaten gebraucht“, sagte Vivian. „Keine 40 Stunden pro Woche über Monate hinweg. Insgesamt nur etwa zwei Wochen.“

Aus vier Kursen pro Jahr wurden vier Kurse pro Monat. „Das bedeutet, dass ich plötzlich 11 zusätzliche Monate hatte, um andere Dinge zu tun“, sagte Vivian.

Er erstellte sogar einen kompletten zweistündigen Kurs während des Flugs in die Türkei und arbeitete dabei still im Flugzeug mit dem Bord-WLAN.

Vivians Wendepunkt kam, als er seinen digitalen Zwilling erschuf.

„Der magische Moment für mich war, als ich ihm ein Skript gab und die Gesichtsausdrücke zum Vorschein kamen“, sagte er. „Wenn es aufgeregt ist, sieht es tatsächlich so aufgeregt aus wie ich.“

Statt künstlich zu wirken, fühlte sich der Avatar persönlich und ausdrucksstark an. „Er sieht nicht aus wie nur ein weiterer Avatar“, sagte Vivian. „Er sieht aus wie mein digitales Ebenbild.“

Diese emotionale Authentizität half Vivian, HeyGen als primäre Methode zu vertrauen, um seine Lehrinhalte in großem Maßstab zu erstellen und zu vermitteln.

Zeitersparnis in Unternehmenswachstum verwandeln

Nach Vivians Einschätzung spart ihm HeyGen 80–90 % der zuvor für die Erstellung von Videoinhalten benötigten Zeit. Statt vier Kursen pro Jahr kann er nun vier Kurse pro Monat erstellen – das entspricht einer Verzehnfachung seiner Produktion.

Dieser Anstieg der Produktion wirkt sich direkt auf den Umsatz aus. „Es geht nicht nur darum, Zeit zu sparen“, sagte Vivian. „Es vervielfacht meinen Umsatz.“

HeyGen ermöglichte außerdem eine enorme globale Reichweite. Die School of AI betreut jetzt Lernende in über 70 Ländern, deren Studierende mehr als 60 verschiedene Sprachen sprechen.

Auch das Wachstum der Abonnenten hat sich beschleunigt. Während Vivian zuvor ein stetiges monatliches Wachstum verzeichnete, hat er in den letzten acht Monaten nun Millionen von Aufrufen und Abonnenten gewonnen – angetrieben durch konsistente, mehrsprachige Inhalte.

Abgesehen von den Kennzahlen hat HeyGen Reibung aus dem kreativen Prozess genommen. „Ich habe völlig vergessen, wie mühsam sich die Videoproduktion früher angefühlt hat“, sagte Vivian. „Jetzt konzentriere ich mich nur noch darauf, was ich vermitteln möchte.“

Sein Rat an andere ist einfach: Konzentriere dich auf das, was du gut kannst.

„Videoproduktion ist eine Fähigkeit für sich“, sagte Vivian. „Lass HeyGen das übernehmen, damit du dich auf Lernen, Lehren und das Vermitteln von Mehrwert konzentrieren kannst.“

Während die School of AI weiter wächst, bleibt HeyGen das Fundament, das es Vivian ermöglicht, schneller zu unterrichten, mehr Menschen zu erreichen und mit den Technologien Schritt zu halten, die er anderen vermittelt.

„HeyGen hilft dir, professionelle Videos in Studioqualität nur mit deinem Skript zu erstellen“, sagte er. „Du brauchst sonst nichts.“