BI Studio of Emotional Intelligence ist das Werk von Lisa Anugwom Narh, einer Geschichtenerzählerin, Autorin und YouTube-Creatorin hinter The 2 a.m. Code. Über ihr Studio und ihren Kanal erforscht Lisa emotionale Intelligenz, Persönlichkeit und Selbstwahrnehmung, um Menschen dabei zu helfen, mit ihrem authentischen Selbst in Verbindung zu treten. Ihre Erzählungen konzentrieren sich auf die INFJ-Community, einen der seltensten Persönlichkeitstypen im Myers-Briggs-Modell, der nur ein bis zwei Prozent der Bevölkerung ausmacht.

Lisas Mission ist es, Geschichten zu nutzen, um Köpfe und Herzen zu öffnen und Menschen zu helfen, ihre Erfahrungen in einem neuen Licht zu sehen. „Ich glaube, in einer Geschichte steckt so viel Wissen und Weisheit“, sagte sie. Doch obwohl ihre kreative Vision klar war, war der Prozess, professionelle Videoinhalte zu produzieren, für sich genommen langsam, kostspielig und erschöpfend.

Alles änderte sich, als Lisa HeyGen entdeckte. Die KI-Videoplattform gab ihr die Möglichkeit, Ideen jederzeit und von überall in professionelle, emotional fesselnde Videos zu verwandeln. Sie wurde zur Brücke zwischen ihrer Kreativität und ihrem Publikum und ermöglichte es ihr, bedeutungsvolle Inhalte schneller und konsistenter als je zuvor zu teilen.

Produktionsgrenzen überwinden, um mehr Beständigkeit zu erreichen

Bevor HeyGen ins Spiel kam, machte Lisa alles selbst. Sie war Texterin, Geschichtenerzählerin, Cutterin und Creative Director in einer Person und jonglierte die Content-Erstellung oft neben ihrem Vollzeitjob als Compliance-Beauftragte für den Bezirk Los Angeles. Jedes Video erforderte stundenlange Vorbereitung, Aufbau und Nachbereitung, bevor der kreative Prozess überhaupt beginnen konnte.

„Es erforderte zu verschiedenen Tageszeiten unterschiedliche Persönlichkeiten in mir, um alles umzusetzen“, sagte sie. „Ich war die IT-Abteilung, das Lichtteam und die Cutterin in einer Person.“ Inhalte zu erstellen bedeutete, ihre Wohnung umzugestalten, Equipment aufzubauen und für Ruhe zu sorgen. „Ich musste Möbel verrücken, sicherstellen, dass die Kinder nicht zu Hause waren, meine Mikrofone und Kameras aufladen und darauf achten, dass alles makellos aussah“, sagte Lisa.

Dieser ständige Aufwand führte zu Verzögerungen und Frustration. „Wenn ich nicht ausgeruht war oder mich nicht wohl dabei fühlte, vor der Kamera zu stehen, habe ich den Dreh verschoben“, sagte sie. „Es gab so viele Ausreden, die den Prozess ausbremsten.“ Selbst wenn sie dann doch aufnahm, kosteten der Schnitt und die Nachbearbeitung noch mehr Zeit und Energie.

Das Ergebnis war mangelnde Konstanz. Ihre Fähigkeit, ihr Publikum zu vergrößern, war durch die Zeit begrenzt, die sie der Erstellung von Inhalten widmen konnte. „Es war schwierig, die Zeit und die richtige Umgebung zu finden, um Inhalte so zu erstellen, wie ich es mir vorstellte“, sagte sie. „Und wenn man alleine arbeitet, kann das entmutigend sein.“

KI-basierte Technologien nutzen, um Storytelling grenzenlos zu skalieren

Lisas erste Erfahrung mit HeyGen war von Überraschung und Erleichterung geprägt. „HeyGen war ein kompletter Gegensatz zu allem, was ich vorher gemacht habe“, sagte sie. „Alles, was ich jetzt brauche, ist eine Idee, und sie wird zu jeder Tageszeit zum Leben erweckt.“

Zum ersten Mal konnte sie Videos produzieren, ganz ohne Kameras, Beleuchtung oder perfekte Bedingungen. Mithilfe der Avatare und Sprachfunktionen von HeyGen war Lisa in der Lage, von überall aus Videos zu erstellen und zu veröffentlichen. „Ich habe sogar Videos auf meinem Handy gemacht. Das bin ich – aber eine smartere Version von mir, die meine Botschaft besser rüberbringt, als ich es je könnte“, sagte sie.

HeyGen half ihr außerdem, ihr kreatives Selbstvertrauen wiederzuentdecken. „Es gibt immer ein bisschen Nervosität, wenn man vor eine Kamera tritt“, sagte Lisa. „Aber mit HeyGen ist diese Angst verschwunden. Solange ich eine gut recherchierte und authentische Idee hatte, fühlte ich mich wohl und selbstsicher, sie der Welt zu präsentieren.“

Ihr „magischer Moment“ kam, als sie ihren ersten digitalen Zwilling erstellte. „Als ich auf Generieren geklickt habe und meinen Avatar in meiner Stimme und mit meinem Tonfall sprechen sah, war es die authentischste Erfahrung, die ich je gemacht habe“, sagte sie. „Ich habe fast aufgehört zu atmen. Ich dachte: ‚Das kann nicht wirklich passieren.‘ Aber es passierte.“

Von diesem Zeitpunkt an sah Lisa HeyGen als mehr als nur ein Tool. Es wurde zu einem kreativen Partner, der es ihr ermöglichte, Geschichten schneller, intelligenter und mit einer stärkeren emotionalen Verbindung zum Leben zu erwecken. „Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, eine Marke zu haben, die wirklich mir gehört“, sagte sie. „HeyGen hat mir geholfen, meine Stimme zu finden und sie mit der Welt zu teilen.“

Verbindung und Gemeinschaft durch Avatare neu gestalten

Die unerwartetste Auswirkung der Nutzung von HeyGen ergab sich aus der Reaktion von Lisas Publikum. „Das Schockierendste war das Feedback“, sagte sie. „Die Menschen spüren mich durch meinen Avatar. Sie verbinden sich emotional damit und teilen ihn mit anderen. Sie stellen niemals infrage, ob er echt ist.“

Ihr digitaler Zwilling wurde zu einer Brücke zwischen ihrer Botschaft und ihrem Publikum. „Das bin ich. Das ist meine Stimme. Das ist meine Botschaft. Und sie bewirkt etwas“, sagte sie. Durch Avatare konnte sie Figuren in ihre Erzählungen einführen und ihrem Publikum mehr Tiefe und Abwechslung bieten. „Die Leute freuen sich jede Woche darauf, diese Figuren zu sehen. Sie wirken lebendig.“

Diese Veränderung befreite Lisa außerdem von Perfektionismus und Angst. „Ich verschiebe keine Videos mehr, nur weil mir mein Aussehen nicht gefällt oder ich müde bin“, sagte sie. „Ich kann mich auf das konzentrieren, was wirklich zählt: die Geschichte und die Botschaft.“

Messbares Wachstum und kreative Freiheit mit HeyGen erreichen

Die Ergebnisse von Lisas Einsatz von HeyGen waren bahnbrechend. Ihr YouTube-Kanal verzeichnete einen Anstieg der Impressionen um 43,8 % und ein Wachstum der Interaktion mit Langform-Videos um 70 %. Sie gewinnt nun jeden Monat über 10.000 neue Abonnenten – und das, während sie weiterhin in Vollzeit arbeitet und ihre Inhalte allein produziert.

„Ich kann Videos in weniger als zwei Stunden erstellen, komplett mit Übergängen und Musik“, sagte Lisa. „Ich bin von mühsamem Hinterherhinken dazu übergegangen, konsequent Inhalte zu veröffentlichen, die ankommen.“

HeyGen hat Lisa die Möglichkeit gegeben, ihre Botschaft zu skalieren und eine tiefere Verbindung zu ihrem Publikum aufzubauen. „Vor HeyGen habe ich ständig gegen Zeit, Raum und Energie angekämpft“, sagte sie. „Nach HeyGen habe ich meinen Rhythmus, mein Publikum und meine Stimme gefunden.“

Ihr Rat an andere Creator ist einfach: „Klick. Hab keine Angst, jede Funktion auszuprobieren. Du wirst überrascht sein, was du alles machen kannst. Fang mit der kostenlosen Version an. Du bist nur ein paar Klicks von deiner Freiheit entfernt.“

Für Lisa hat HeyGen mehr getan, als nur die Produktion zu vereinfachen. Es hat ihre Kreativität neu entfacht und ihr geholfen, eine wachsende, engagierte Community aufzubauen. „Es ist nicht nur eine Plattform“, sagte sie. „Es ist mein kreativer Partner. Es hat mir geholfen, meine Geschichten zum Leben zu erwecken und für mein Publikum auf die authentischste Weise präsent zu sein.“