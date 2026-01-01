I Love Happy Cats ist eine in Belgien ansässige Bildungsplattform, die von Anneleen Bru gegründet wurde, einer zertifizierten Katzentherapeutin mit einer Mission: Katzen glücklicher zu machen. Durch Online-Kurse, Bücher und Videoinhalte befähigt Anneleen Katzenhalter und Fachleute, das Verhalten von Katzen mithilfe wissenschaftlich fundierter, praxisnaher Anleitungen besser zu verstehen.

Doch ihr Wissen über verschiedene Regionen und Plattformen hinweg zu skalieren, erwies sich als schwierig. Professionelle, mehrsprachige Videoinhalte zu erstellen, war zeitaufwendig, teuer und emotional erschöpfend. „Ich bin eine Unternehmerin mit großen Ideen“, sagte Anneleen. „Aber ich steckte immer wieder im praktischen Prozess fest und konnte ihn nicht beschleunigen.“

Alles änderte sich, als sie HeyGen entdeckte. Die Plattform gab Anneleen die Werkzeuge an die Hand, um die Erstellung, Übersetzung und Auslieferung ihrer Inhalte zu transformieren und ein nie dagewesenes Wachstum für ihr Unternehmen zu ermöglichen.

Das unmögliche Gleichgewicht zwischen Zeit und Qualität meistern

Als Solo-Unternehmerin wurde Anneleen von ihrer Mission angetrieben, war jedoch durch Zeit, Budget und Produktionsanforderungen eingeschränkt. „Früher haben wir alles im Studio gedreht“, sagte Anneleen. „Ich habe einen Teleprompter benutzt, mich geschminkt und das Skript immer und immer wieder gelesen. Wenn ich einen einzigen Fehler gemacht habe, bedeutete das, von vorne anzufangen.“

Selbst mit der Hilfe ihres Partners, der die Videos schnitt, war der Prozess extrem mühsam. Ein einziges 10-minütiges Video konnte Stunden zum Drehen und Tage zum Schneiden dauern. „Die Leute sehen ein kurzes Video und denken, das ist leicht, aber hinter den Kulissen steckt wochenlange Arbeit – und wenn man ein sehr kleines Unternehmen ist, bedeutet das, dass alles andere stehen bleibt“, sagte Anneleen.

Die Produktionskosten waren nicht nur finanziell, sondern auch emotional. „Ich erinnere mich, wie ich einmal stundenlang gefilmt habe und dann feststellen musste, dass die Kamera nicht aufgenommen hat“, sagte Anneleen. „Ein anderes Mal hatte ich den ganzen Tag Make-up unter den Augen. Wir mussten alles wegwerfen und von vorne anfangen.“

Vor allem aber machte die herkömmliche Videoproduktion es nahezu unmöglich, global zu skalieren. Ihre Inhalte in andere Sprachen zu übersetzen bedeutete, Übersetzer zu engagieren, Szenen neu zu drehen und jedes Video für jeden Markt von Grund auf neu zu schneiden. „Ich wollte über Flämisch oder Niederländisch hinausgehen. Ich wollte Japan, Brasilien und Deutschland erreichen. Aber das konnte ich nicht allein schaffen.“

Neue Möglichkeiten mit Avataren und Automatisierung erschließen

Anneleens Reise mit HeyGen begann aus Neugier. „Ich habe mit einfacher Videountertitelung angefangen. Ich habe einfach meine bestehenden englischen Videos hochgeladen und französische und deutsche Versionen erstellt“, sagte Anneleen. „Ich hatte Sorge, dass sie sich roboterhaft anfühlen würden, aber das taten sie nicht. Die Stimme, der Tonfall und sogar die Aussprache fühlten sich an wie ich.“

Dieser frühe Erfolg brachte sie dazu, noch mehr auszuprobieren. Sie begann mit Avataren zu experimentieren. „Mir wurde klar, dass ich ein Transkript hochladen, ein Avatar-Video erstellen und es immer wieder übersetzen konnte, ohne jedes Mal von vorne anfangen zu müssen. Da hat es Klick gemacht: Das war nicht nur ein Tool. Das war ein echter Gamechanger.“

Eines Nachts traf sie die Erkenntnis wie ein Schlag. „Ich habe nicht geschlafen. Mir wurde klar, dass ich meine Bücher in Kurse verwandeln, meine Ideen in Videos umsetzen konnte. Ich konnte jahrelange Arbeit wiederverwenden und ihr neues Leben einhauchen. Da sagte ich mir: ‚Ich kann die Welt mit Happy Cats erobern.‘“

Mit HeyGen verwandelte Anneleen ihren Kurs mit 56 Videos in ein mehrsprachiges Angebot, übersetzt ins Französische, Deutsche, Italienische, Russische, Ungarische, Japanische und mehr. „Ich habe Testvideos an Muttersprachler geschickt“, sagte Anneleen. „Sie kamen zurück und sagten: ‚Das ist perfekt.‘ Sie haben alles verstanden, sogar die wissenschaftliche Fachsprache.“

Die intuitive Benutzeroberfläche von HeyGen machte es noch einfacher. „Es ist so simpel: Ich schreibe ein Skript, lade es hoch und schon ist es fertig. Ich kann Untertitel hinzufügen, übersetzen und alles an einem Ort überarbeiten. Sobald es in der Warteschlange ist, kann ich mich anderen Aufgaben widmen.“

Schnellere Produktion durch mühelose Workflows erreichen

Seit der Nutzung von HeyGen verzeichnet I Love Happy Cats dramatische Verbesserungen bei Geschwindigkeit, Reichweite und Engagement.

Reduzierte Produktionszeit : Die Erstellung von Videos von Anfang bis Ende ist 5-mal schneller als vor HeyGen.

: Die Erstellung von Videos von Anfang bis Ende ist 5-mal schneller als vor HeyGen. Globale Reichweite freigeschaltet : Kurse sind jetzt auf Französisch, Deutsch, Italienisch, Russisch, Japanisch, Ungarisch und Chinesisch verfügbar.

: Kurse sind jetzt auf Französisch, Deutsch, Italienisch, Russisch, Japanisch, Ungarisch und Chinesisch verfügbar. Kosteneffizienz: Da keine Studios, Übersetzer oder Cutter mehr benötigt werden, produziert Anneleen jetzt professionelle Inhalte vollständig intern.

„Ich sage immer, es gibt eine Ära vor HeyGen und eine Ära danach“, sagte sie. „Zu sehen, wie mein Avatar etwas sagt, das ich geschrieben hatte – es war, als würde ich meinen Zwilling entdecken. Es war surreal. Es machte meine Mission skalierbar.“

Ihr Rat an andere? „Verpassen Sie diese Chance nicht. Wenn Sie der Welt etwas zu sagen haben, hilft Ihnen HeyGen, es zu sagen.“