Eigentum und Nutzung

Die HeyGen-Markenassets sind wertvolles geistiges Eigentum, das ausschließlich HeyGen gehört. Durch die Nutzung oder Bezugnahme auf ein HeyGen-Markenasset erklären Sie sich damit einverstanden, Folgendes zu beachten:



Befolge diese Richtlinien und die HeyGen-Nutzungsbedingungen.

Bestätigen Sie, dass HeyGen der alleinige Eigentümer aller Markenwerte ist.

Vermeiden Sie es, die Rechte von HeyGen anzufechten oder zu beeinträchtigen.

Stellen Sie sicher, dass sämtlicher Goodwill, der durch die Nutzung der HeyGen-Markenelemente entsteht, HeyGen zugutekommt.



HeyGen behält sich das Recht vor, Ihre Nutzung seiner Markenressourcen jederzeit zu überprüfen und Berechtigungen nach eigenem Ermessen zu widerrufen oder zu ändern.

Wenn Sie eine separate schriftliche Vereinbarung mit HeyGen haben – etwa eine Partnerschafts- oder Affiliate-Vereinbarung – haben deren Bestimmungen im Falle eines Widerspruchs Vorrang vor diesen Richtlinien.