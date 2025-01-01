HeyGen Markenrichtlinien
Diese Seite beschreibt, wie HeyGens Markenassets, Marken und urheberrechtlich geschützte Materialien korrekt verwendet werden. Sie richtet sich an Partner, Medienvertreter und alle, die Inhalte erstellen, in denen HeyGen vorkommt oder auf HeyGen Bezug genommen wird. Die Einhaltung dieser Richtlinien stellt sicher, dass unsere Marke in allen Materialien Dritter korrekt und einheitlich dargestellt wird.
HeyGen Vollständiges Logo
Die vollständige HeyGen-Logo-Lockup ist die primäre Version und sollte in den meisten Fällen verwendet werden. Verwenden Sie die vertikale Lockup nur, wenn der Platz begrenzt ist oder das Layout ein kompakteres Format erfordert – zum Beispiel in schmalen Platzierungen, Social-Media-Posts oder digitalen Displays –, bei denen das vollständige Logo dennoch klar erkennbar sein muss.
HeyGen Sekundärlogo
HeyGen Tertiäres Logo
HeyGen-Symbol
Partnerschaften
Wenn das HeyGen-Logo zusammen mit dem Logo eines Partners angezeigt wird, sollten beide optisch ausgewogen und gleich groß erscheinen. Halten Sie einen gleichmäßigen Abstand zwischen den beiden Logos ein – ungefähr entsprechend der Breite eines HeyGen-Icons. Das HeyGen-Logo sollte immer links stehen, das Partner- oder Sponsorenlogo rechts. Beide Logos müssen innerhalb des Layouts horizontal zentriert sein. Verwenden Sie nach Möglichkeit eine einheitliche Farbgebung für beide Logos, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzeugen. Wenn das Logo eines Partners in seinen Originalfarben bleiben muss, verwenden Sie das weiße HeyGen-Logo auf einem Hintergrund aus der Farbpalette des Partners, um Kontrast und visuelle Geschlossenheit zu bewahren.
HeyGen-Richtlinien zur Markennutzung
Diese Markenrichtlinien („Richtlinien“) sollen Partnern, Lizenznehmern, Medien und anderen autorisierten Dritten („Ihnen“) dabei helfen, die Markenwerte von HeyGen korrekt zu verwenden – einschließlich unserer Logos, Marken, Dienstleistungsmarken, Produktnamen und aller sonstigen Bezeichnungen, die HeyGens Produkte oder Dienstleistungen kennzeichnen („HeyGen-Markenelemente“).
Sie dürfen HeyGen-Markenelemente nur in Übereinstimmung mit diesen Richtlinien und dem HeyGen Style Guide verwenden. Jede Nutzung außerhalb dieser Bedingungen ist nicht gestattet. HeyGen behält sich das Recht vor, diese Richtlinien jederzeit zu aktualisieren oder zu ändern.
Eigentum und Nutzung
Die HeyGen-Markenassets sind wertvolles geistiges Eigentum, das ausschließlich HeyGen gehört. Durch die Nutzung oder Bezugnahme auf ein HeyGen-Markenasset erklären Sie sich damit einverstanden, Folgendes zu beachten:
- Befolge diese Richtlinien und die HeyGen-Nutzungsbedingungen.
- Bestätigen Sie, dass HeyGen der alleinige Eigentümer aller Markenwerte ist.
- Vermeiden Sie es, die Rechte von HeyGen anzufechten oder zu beeinträchtigen.
- Stellen Sie sicher, dass sämtlicher Goodwill, der durch die Nutzung der HeyGen-Markenelemente entsteht, HeyGen zugutekommt.
HeyGen behält sich das Recht vor, Ihre Nutzung seiner Markenressourcen jederzeit zu überprüfen und Berechtigungen nach eigenem Ermessen zu widerrufen oder zu ändern.
Wenn Sie eine separate schriftliche Vereinbarung mit HeyGen haben – etwa eine Partnerschafts- oder Affiliate-Vereinbarung – haben deren Bestimmungen im Falle eines Widerspruchs Vorrang vor diesen Richtlinien.
HeyGen-Markenressourcen umfassen:
- Die HeyGen-Wortmarke
- Das HeyGen-Logo (horizontale und vertikale Versionen)
- Das HeyGen-Symbol
- HeyGen Produktnamen, Slogans und Taglines
Alle Marken, Logos und zugehörigen Markenkennzeichen sind Eigentum von HeyGen Inc. und können in den Vereinigten Staaten und anderen Rechtsordnungen eingetragen sein.
Dos and Don'ts
Tun:
- Verwende ausschließlich die aktuellsten, freigegebenen Versionen der HeyGen-Markenelemente, die im HeyGen Style Guide zu finden sind.
- Zeige das HeyGen-Logo mit korrektem Abstand und richtigen Proportionen an.
- Geben Sie Ihre Beziehung zu HeyGen deutlich an, wenn Sie auf unsere Marke verweisen.
Nicht:
- Verändere HeyGen-Markenassets in keiner Weise (z. B. Farben ändern, Proportionen verzerren, zuschneiden oder Effekte hinzufügen).
- Kombinieren Sie HeyGen-Markenassets mit Ihrem eigenen Logo oder Branding – sie müssen dabei stets getrennt und eindeutig unterscheidbar bleiben.
- Verwenden Sie HeyGens Marken oder Logos nicht als Teil Ihres eigenen Namens, Produkts, Dienstes oder Ihrer Domain.
- Imitieren Sie nicht das Erscheinungsbild, die Benutzeroberfläche oder das Design der Website, der Oberfläche oder der Marketingmaterialien von HeyGen.
- Verwenden Sie HeyGen-Markenmaterialien nicht in einer Weise, die ohne schriftliche Genehmigung eine Unterstützung, Befürwortung oder Partnerschaft suggeriert.
- Verwenden Sie HeyGen-Marken als Nomen oder Verben. Kombinieren Sie sie immer mit einer generischen Bezeichnung (z. B. „HeyGen® KI-Videoplattform“).
Fragen
Wenn du dir unsicher bist, wie du die Markenressourcen von HeyGen verwenden sollst, oder wenn du eine Genehmigung für einen bestimmten Anwendungsfall benötigst, wende dich an [email protected].
