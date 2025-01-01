Ein KI-Avatar ist eine hyperrealistische digitale Darstellung eines Menschen, die mit künstlicher Intelligenz erstellt wurde. Diese Avatare sind in der Lage, menschenähnliche Sprache, Gesichtsausdrücke und Gesten zu liefern; was sie ideal für skalierbare Videoproduktion, virtuelle Kommunikation und digitalen Inhalt macht. Bei HeyGen werden unsere KI-Avatare mit einvernehmlich erhobenen Daten von echten Schauspielern und Talenten erstellt. Wir gewährleisten ethische KI-Praktiken, indem wir Schauspieler für jedes mit ihrem Ebenbild generierte Video entschädigen, wobei wir modernste generative KI mit verantwortungsbewusster Inhaltserschaffung verbinden.