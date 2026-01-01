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Richten Sie Ihren Arbeitsbereich ein

Willkommen bei der HeyGen Academy.

Der erste Schritt für den Einstieg besteht darin, deinen Arbeitsbereich einzurichten. Dieser Prozess ermöglicht es dir, deinen Arbeitsbereich zu erstellen und anzupassen, sodass er bereit ist, damit dein Team effektiv zusammenarbeiten kann.

Greifen Sie auf Ihre Workspace-Einstellungen zu

Klicken Sie auf Ihrer HeyGen-Startseite auf den Pfeil neben Ihrem Namen in der unteren linken Ecke.

Unter „Persönlich“ siehst du dein persönliches Konto.

Unter „Arbeitsbereich“ siehst du alle HeyGen-Arbeitsbereiche, denen du beigetreten bist oder zu denen du eingeladen wurdest.

Wenn du dein persönliches Konto zum ersten Mal erstellst, befindest du dich in der Regel in einem kostenlosen Tarif. Sobald du deinem Enterprise-Workspace beitrittst, erhältst du Zugriff auf alle Enterprise-Funktionen und Sicherheitseinstellungen.

Sie erkennen, dass Sie den Enterprise-Arbeitsbereich anzeigen, wenn Sie „Enterprise“ in der unteren linken Ecke sehen.

Neuen Arbeitsbereich erstellen und konfigurieren

Um einen neuen Arbeitsbereich zu erstellen, öffnen Sie das Menü unten links und navigieren Sie zu Einstellungen.

In deinen Workspace-Einstellungen kannst du:

Geben Sie den Namen Ihres Arbeitsbereichs ein

Ein Logo hochladen

Fügen Sie eine kurze Beschreibung hinzu

Festlegen, wer dem Workspace beitreten kann

Steuern Sie, wer neue Mitglieder einladen darf

Sie können außerdem die KI-gestützte Wasserzeichenfunktion aktivieren, um allen im Workspace erstellten Videos ein Wasserzeichen hinzuzufügen.

Wählen Sie aus, wer Ihrem Workspace beitreten kann

Sie haben drei Optionen, um den Zugriff auf Ihren Workspace zu steuern:

Jede Person mit der E-Mail-Domain Ihres Unternehmens kann automatisch beitreten

Diese Option ist ideal für große Teams oder Tarife mit unbegrenzten Plätzen. Jede Person, die die E-Mail-Domain Ihres Unternehmens verwendet, kann sich registrieren, die Bezahlschranke umgehen, das Onboarding abschließen und dem Workspace automatisch ohne Genehmigung beitreten.

Diese Option ist ideal für große Teams oder Tarife mit unbegrenzten Plätzen. Jede Person, die die E-Mail-Domain Ihres Unternehmens verwendet, kann sich registrieren, die Bezahlschranke umgehen, das Onboarding abschließen und dem Workspace automatisch ohne Genehmigung beitreten. Jede Person mit der E-Mail-Domain deines Unternehmens muss den Beitritt anfordern

Diese Option wird empfohlen, wenn du nur begrenzte Plätze hast oder mehr Kontrolle darüber möchtest, wer beitritt. Nutzer mit deiner Domain können Zugriff anfordern, den du genehmigen oder ablehnen kannst.

Diese Option wird empfohlen, wenn du nur begrenzte Plätze hast oder mehr Kontrolle darüber möchtest, wer beitritt. Nutzer mit deiner Domain können Zugriff anfordern, den du genehmigen oder ablehnen kannst. Nur manuell eingeladene Mitglieder können beitreten

Diese Option bietet das höchste Maß an Kontrolle und Datenschutz. Der Workspace ist nur für Nutzer auffindbar, die Sie direkt einladen.

Sobald Sie diese Schritte abgeschlossen haben, ist Ihr Arbeitsbereich vollständig eingerichtet.

Sie haben Ihrem Arbeitsbereich einen Namen gegeben, Ihr Logo hinzugefügt und die Einstellungen so angepasst, dass sie Ihre Marke widerspiegeln.

Ihr Arbeitsbereich ist jetzt bereit, und Sie können damit beginnen, Teammitglieder einzuladen, sobald Sie zur Zusammenarbeit bereit sind.