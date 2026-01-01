Willkommen bei der HeyGen Academy.
Der erste Schritt für den Einstieg besteht darin, deinen Arbeitsbereich einzurichten. Dieser Prozess ermöglicht es dir, deinen Arbeitsbereich zu erstellen und anzupassen, sodass er bereit ist, damit dein Team effektiv zusammenarbeiten kann.
Greifen Sie auf Ihre Workspace-Einstellungen zu
Klicken Sie auf Ihrer HeyGen-Startseite auf den Pfeil neben Ihrem Namen in der unteren linken Ecke.
Unter „Persönlich“ siehst du dein persönliches Konto.
Unter „Arbeitsbereich“ siehst du alle HeyGen-Arbeitsbereiche, denen du beigetreten bist oder zu denen du eingeladen wurdest.
Wenn du dein persönliches Konto zum ersten Mal erstellst, befindest du dich in der Regel in einem kostenlosen Tarif. Sobald du deinem Enterprise-Workspace beitrittst, erhältst du Zugriff auf alle Enterprise-Funktionen und Sicherheitseinstellungen.
Sie erkennen, dass Sie den Enterprise-Arbeitsbereich anzeigen, wenn Sie „Enterprise“ in der unteren linken Ecke sehen.
Neuen Arbeitsbereich erstellen und konfigurieren
Um einen neuen Arbeitsbereich zu erstellen, öffnen Sie das Menü unten links und navigieren Sie zu Einstellungen.
In deinen Workspace-Einstellungen kannst du:
Sie können außerdem die KI-gestützte Wasserzeichenfunktion aktivieren, um allen im Workspace erstellten Videos ein Wasserzeichen hinzuzufügen.
Wählen Sie aus, wer Ihrem Workspace beitreten kann
Sie haben drei Optionen, um den Zugriff auf Ihren Workspace zu steuern:
Sobald Sie diese Schritte abgeschlossen haben, ist Ihr Arbeitsbereich vollständig eingerichtet.
Sie haben Ihrem Arbeitsbereich einen Namen gegeben, Ihr Logo hinzugefügt und die Einstellungen so angepasst, dass sie Ihre Marke widerspiegeln.
Ihr Arbeitsbereich ist jetzt bereit, und Sie können damit beginnen, Teammitglieder einzuladen, sobald Sie zur Zusammenarbeit bereit sind.