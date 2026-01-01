Startseite Akademie Einrichtungs-Checkliste SAML-SSO mit Okta einrichten

SAML-SSO mit Okta einrichten

In dieser Lektion erfahren Sie, wie Sie Single Sign-On (SSO) mit Okta für Ihren HeyGen-Arbeitsbereich einrichten.

SSO ermöglicht es Ihrem Team, sich einmal anzumelden und mit den Unternehmensanmeldedaten sicher auf HeyGen zuzugreifen, ohne zusätzliche Passwörter verwalten zu müssen. Sobald SSO aktiviert und konfiguriert ist, können sich Benutzer direkt über Okta anmelden.

Starten Sie in der Okta Admin-Konsole

Beginnen Sie, indem Sie sich bei Ihrer Okta Admin-Konsole anmelden.

Navigieren Sie zu Anwendungen und wählen Sie anschließend erneut Anwendungen aus.

Klicken Sie auf App-Integration erstellen.

Wählen Sie SAML 2.0 als Anmeldemethode aus und klicken Sie auf „Weiter“.

Erstellen Sie die HeyGen-App in Okta

Wenn Sie aufgefordert werden, die Anwendung zu benennen, geben Sie HeyGen ein und klicken Sie dann auf Weiter.

Sie werden nun aufgefordert, SAML-Konfigurationsdetails anzugeben.

Geben Sie für die Audience ID (Entity ID) Folgendes ein:

api2.heygen.com

Für die Single-Sign-On-URL kehren Sie zu Ihrem HeyGen-Dashboard zurück, gehen Sie zu Einstellungen, öffnen Sie den Tab Sicherheit, aktivieren Sie SSO und kopieren Sie die bereitgestellte SSO-URL.

Fügen Sie diese URL in das entsprechende Feld in Okta ein.

Stellen Sie sicher, dass die Anwendung die Benutzeridentität im E-Mail-Format übergibt.

Der NameID-Claim sollte die E-Mail-Adresse des Benutzers verwenden.

Fügen Sie anschließend die folgenden Benutzerattribute hinzu:

Vorname

Nachname

Wenn Sie fertig sind, scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf „Weiter“.

Wählen Sie Dies ist eine interne App aus und klicken Sie dann auf Fertig stellen.

Benutzer der Okta-App zuweisen

Sobald die App erstellt wurde, öffnen Sie die Registerkarte „Zuweisungen“.

Klicken Sie auf „Zuweisen“ und fügen Sie dann die Benutzer oder Gruppen hinzu, die mit SSO auf HeyGen zugreifen dürfen.

SAML-Konfigurationswerte abrufen

Öffnen Sie anschließend in Okta die Registerkarte „Sign On“ und scrollen Sie nach unten.

Klicken Sie auf SAML-Einrichtungsanweisungen anzeigen.

Auf dieser Seite werden drei erforderliche Werte angezeigt:

Single-Sign-On-URL des Identitätsanbieters

Identity-Provider-Aussteller

X.509-Zertifikat

Lassen Sie diese Seite geöffnet, da Sie diese Werte benötigen, um die Einrichtung in HeyGen abzuschließen.

Einrichtung in HeyGen abschließen

Kehren Sie zu Ihrem HeyGen-Admin-Panel zurück und öffnen Sie die Seite mit den SSO-Einstellungen.

Kopieren Sie die drei Werte aus Okta und fügen Sie sie in die entsprechenden Felder in HeyGen ein, und klicken Sie anschließend auf „Speichern“.

Ihre Okta- und HeyGen-Verbindung ist jetzt konfiguriert.

Testen Sie Ihre SSO-Einrichtung

Um zu bestätigen, dass alles funktioniert, gehe zur HeyGen-Anmeldeseite und wähle „Mit SSO anmelden“ aus.

Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie Ihre Unternehmensdomain ein.

Sie sollten automatisch mit Ihren Okta-Anmeldedaten angemeldet werden.

SSO ist jetzt für Ihren HeyGen-Arbeitsbereich aktiviert.

Ihr Team kann sich sicher mit den Unternehmenszugangsdaten anmelden – ohne zusätzliche Passwörter oder Schritte.