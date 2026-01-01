Startseite Akademie Einrichtungs-Checkliste Erste Schritte

Erste Schritte

Vervollständigen wir dein Konto mit der Getting-Started-Checkliste. Getting Started ist eine integrierte Checkliste im HeyGen-Dashboard. Du siehst sie im Dashboard, wenn du dich zum ersten Mal in deinem Konto anmeldest. Sie wurde entwickelt, um neue Admins durch die wichtigsten ersten Schritte zu führen, damit sie ihren HeyGen-Arbeitsbereich aktivieren und ihr Team für die Zusammenarbeit vorbereiten können.

Öffnen Sie das Getting-Started-Panel

Melden Sie sich bei Ihrem HeyGen-Konto an und öffnen Sie das Dashboard.

Das Getting-Started-Panel erscheint, wenn Sie sich zum ersten Mal als neuer Admin anmelden. Diese Checkliste ist direkt in das HeyGen-Dashboard integriert und hilft Ihnen, Ihren Arbeitsbereich zu aktivieren und Ihr Team auf die Zusammenarbeit vorzubereiten.

Wählen Sie im Dashboard „Erste Schritte“, um Ihre Onboarding-Erfahrung zu starten.

Verstehen Sie die Schritte der Einarbeitung

Die Checkliste „Erste Schritte“ umfasst drei zentrale Schritte:

Richten Sie Ihren Arbeitsbereich ein

Mitglieder einladen

Sicherheitseinstellungen konfigurieren

Jeder Schritt wird automatisch abgehakt, sobald Sie die erforderlichen Aufgaben erledigen. Sie können jederzeit zur Checkliste zurückkehren und müssen nicht alles in einer Sitzung abschließen.

Richten Sie Ihren Arbeitsbereich ein

In diesem Schritt geht es darum, Ihre HeyGen-Umgebung zu personalisieren.

Sie fügen Ihre Markeninformationen hinzu, laden wichtige Assets hoch und passen die Arbeitsbereichseinstellungen an, damit alles zur Identität Ihres Teams passt und einsatzbereit ist.

Mitglieder einladen

Verwenden Sie diesen Schritt, um Ihre Teammitglieder zu HeyGen einzuladen.

Sie können Mitglieder zu Ihrem Workspace einladen und ihnen passende Rollen und Berechtigungen zuweisen, sodass alle den Zugriff haben, den sie für eine effektive Zusammenarbeit benötigen.

Sicherheitseinstellungen konfigurieren

Dieser Schritt stellt sicher, dass Ihr Workspace geschützt ist.

Sie konfigurieren Sicherheitsfunktionen wie Single Sign-on mit Anbietern wie Okta oder Azure und richten Zugriffskontrollen ein, um Ihr Konto abzusichern.

Sobald jeder Schritt abgeschlossen ist, wird er im Bereich „Erste Schritte“ markiert. Ist alles erledigt, wird Ihr Workspace zu einem vollständig gebrandeten, sicheren und kollaborativen Hub für Ihr Team.