Verwaltung von Unterarbeitsbereichen

Unterarbeitsbereiche sind separate Umgebungen innerhalb eines einzelnen HeyGen-Kontos. Jeder Unterarbeitsbereich kann eigene Mitglieder, Berechtigungen und Einstellungen haben, was es erleichtert, Teams, Abteilungen oder Kundenprojekte ohne Überschneidungen zu organisieren.
Sie sind besonders nützlich für:
Je nach Konfiguration können Unterarbeitsbereiche entweder Abrechnung, Avatare, API-Schlüssel und Vorlagen gemeinsam nutzen oder voneinander trennen.
Auf Unterarbeitsbereiche zugreifen
Klicke in deinem HeyGen-Dashboard auf deinen Namen und wähle Arbeitsbereich verwalten.
In diesem Bereich sehen Sie die Option „Unterarbeitsbereiche“.
Neuen Unterarbeitsbereich erstellen
Um einen Unterarbeitsbereich zu erstellen, wählen Sie Unterarbeitsbereich erstellen.
Beginnen Sie mit:
Mitglieder einladen und Rollen zuweisen
Laden Sie anschließend Mitglieder ein, indem Sie ihre E-Mail-Adressen eingeben und Rollen zuweisen.
Verfügbare Rollen sind:
Einstellungen und Berechtigungen konfigurieren
Nachdem Sie Rollen zugewiesen haben, konfigurieren Sie die Einstellungen des Unterarbeitsbereichs.
Wenn „Abrechnungsverwaltung durch übergeordneten Workspace“ aktiviert ist:
Sie können außerdem festlegen, ob der Unterarbeitsbereich die API-Einstellungen anzeigen darf.
Wenn diese Option aktiviert ist, erhält der Unterarbeitsbereich einen eigenen API-Schlüssel und die Nutzung wird unabhängig nachverfolgt, sodass sich Aktivitäten nach Team oder Kunde leichter überwachen lassen.
Wenn alles eingerichtet ist, wählen Sie „Sub-Workspace erstellen“, um die Einrichtung abzuschließen.
Nach der Erstellung werden Plätze aus dem übergeordneten Workspace automatisch zugewiesen.
Wenn Mitglieder eingeladen werden, werden Plätze je nach Verfügbarkeit vergeben. Wenn die maximale Anzahl an Plätzen erreicht ist, muss ein bestehendes Mitglied entfernt werden, bevor ein neues hinzugefügt werden kann.
Ressourcen und Nutzung verwalten
Wenn Sie das Zahnradsymbol neben einem beliebigen Unterarbeitsbereich auswählen, können Sie dessen Einstellungen und zugewiesene Ressourcen aktualisieren.
Wesentliche Kontrollen umfassen:
Die Zuweisung von Credits pro Unterarbeitsbereich bietet Administratoren bessere Transparenz, Kostenkontrolle und Flexibilität. Bei Bedarf können Sie einen Unterarbeitsbereich auch über dieses Menü löschen.
Assets in Unterarbeitsbereichen gemeinsam nutzen
Das Teilen von Assets folgt bei HeyGen einem einheitlichen Prozess.
Für Avatare, Stimmen, Brand-Kits oder Vorlagen öffnen Sie die Asset-Bibliothek und wählen Sie im betreffenden Asset das Dreipunkt-Menü aus. Wählen Sie „Teilen“ und anschließend den Unterarbeitsbereich, mit dem Sie es teilen möchten.
Sobald es freigegeben wurde, steht das Asset im ausgewählten Sub-Workspace sofort für die Videoproduktion zur Verfügung.
Mit Unterarbeitsbereichen können Sie Teams organisieren, den Zugriff steuern und die Videoproduktion skalieren, ohne den Überblick zu verlieren.