Verwaltung von Unterarbeitsbereichen

Verwaltung von Unterarbeitsbereichen

Unterarbeitsbereiche sind separate Umgebungen innerhalb eines einzelnen HeyGen-Kontos. Jeder Unterarbeitsbereich kann eigene Mitglieder, Berechtigungen und Einstellungen haben, was es erleichtert, Teams, Abteilungen oder Kundenprojekte ohne Überschneidungen zu organisieren.

Sie sind besonders nützlich für:

Agenturen, die mehrere Kunden betreuen

Unternehmensteams mit verschiedenen Abteilungen

Verwaltung von Zugriffen und Berechtigungen

Verwaltung von Abrechnung und Abonnements

Nachverfolgung der API-Nutzung

Ressourcen zwischen Teams getrennt halten

Je nach Konfiguration können Unterarbeitsbereiche entweder Abrechnung, Avatare, API-Schlüssel und Vorlagen gemeinsam nutzen oder voneinander trennen.

Auf Unterarbeitsbereiche zugreifen

Klicke in deinem HeyGen-Dashboard auf deinen Namen und wähle Arbeitsbereich verwalten.

In diesem Bereich sehen Sie die Option „Unterarbeitsbereiche“.

Neuen Unterarbeitsbereich erstellen

Um einen Unterarbeitsbereich zu erstellen, wählen Sie Unterarbeitsbereich erstellen.

Beginnen Sie mit:

Benennen des Unterarbeitsbereichs

Hinzufügen eines Bildes (optional), um Teams oder Kunden visuell besser unterscheiden zu können

Mitglieder einladen und Rollen zuweisen

Laden Sie anschließend Mitglieder ein, indem Sie ihre E-Mail-Adressen eingeben und Rollen zuweisen.

Verfügbare Rollen sind:

Super-Administrator – Vollständige Berechtigungen, einschließlich der Verwaltung von Benutzern, Zugriffsrechten und Käufen

– Vollständige Berechtigungen, einschließlich der Verwaltung von Benutzern, Zugriffsrechten und Käufen Entwickler – Kann Inhalte erstellen und auf die API zugreifen

– Kann Inhalte erstellen und auf die API zugreifen Creator – Kann Avatare, Videos und Stimmen erstellen

– Kann Avatare, Videos und Stimmen erstellen Betrachter – Kann Inhalte ansehen, aber keine Änderungen vornehmen

Einstellungen und Berechtigungen konfigurieren

Nachdem Sie Rollen zugewiesen haben, konfigurieren Sie die Einstellungen des Unterarbeitsbereichs.

Wenn „Abrechnungsverwaltung durch übergeordneten Workspace“ aktiviert ist:

Der Unterarbeitsbereich verwaltet sein eigenes Abonnement

Es nutzt weder das Kontingent noch die Avatar-Slots des übergeordneten Arbeitsbereichs.

Der Besitzer des Unterarbeitsbereichs kann zusätzliche Unterarbeitsbereiche erstellen.

Sie können außerdem festlegen, ob der Unterarbeitsbereich die API-Einstellungen anzeigen darf.

Wenn diese Option aktiviert ist, erhält der Unterarbeitsbereich einen eigenen API-Schlüssel und die Nutzung wird unabhängig nachverfolgt, sodass sich Aktivitäten nach Team oder Kunde leichter überwachen lassen.

Wenn alles eingerichtet ist, wählen Sie „Sub-Workspace erstellen“, um die Einrichtung abzuschließen.

Nach der Erstellung werden Plätze aus dem übergeordneten Workspace automatisch zugewiesen.

Wenn Mitglieder eingeladen werden, werden Plätze je nach Verfügbarkeit vergeben. Wenn die maximale Anzahl an Plätzen erreicht ist, muss ein bestehendes Mitglied entfernt werden, bevor ein neues hinzugefügt werden kann.

Ressourcen und Nutzung verwalten

Wenn Sie das Zahnradsymbol neben einem beliebigen Unterarbeitsbereich auswählen, können Sie dessen Einstellungen und zugewiesene Ressourcen aktualisieren.

Wesentliche Kontrollen umfassen:

Avatar-Slots – Begrenzen Sie, wie viele Avatare jeder Unterarbeitsbereich erstellen kann

– Begrenzen Sie, wie viele Avatare jeder Unterarbeitsbereich erstellen kann Generative Credits – Werden für Avatar-Gebühren, Videogenerierung, Bilderstellung und Übersetzungen verwendet

– Werden für Avatar-Gebühren, Videogenerierung, Bilderstellung und Übersetzungen verwendet API-Credits – Werden für Automatisierungen, Integrationen und API-basierte Workflows verwendet

Die Zuweisung von Credits pro Unterarbeitsbereich bietet Administratoren bessere Transparenz, Kostenkontrolle und Flexibilität. Bei Bedarf können Sie einen Unterarbeitsbereich auch über dieses Menü löschen.

Assets in Unterarbeitsbereichen gemeinsam nutzen

Das Teilen von Assets folgt bei HeyGen einem einheitlichen Prozess.

Für Avatare, Stimmen, Brand-Kits oder Vorlagen öffnen Sie die Asset-Bibliothek und wählen Sie im betreffenden Asset das Dreipunkt-Menü aus. Wählen Sie „Teilen“ und anschließend den Unterarbeitsbereich, mit dem Sie es teilen möchten.

Sobald es freigegeben wurde, steht das Asset im ausgewählten Sub-Workspace sofort für die Videoproduktion zur Verfügung.

Mit Unterarbeitsbereichen können Sie Teams organisieren, den Zugriff steuern und die Videoproduktion skalieren, ohne den Überblick zu verlieren.