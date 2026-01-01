Laden Sie Mitglieder in Ihren Arbeitsbereich ein (für Teams-/Pro-Nutzer)

Sehen wir uns an, wie du Teammitglieder in deinen Workspace einlädst, damit ihr gemeinsam arbeiten und sofort mit dem Erstellen beginnen könnt.

Laden Sie Mitglieder in Ihren Arbeitsbereich ein

Klicken Sie im Dashboard auf Ihr Konto und gehen Sie zu „Arbeitsbereiche verwalten“. In der Arbeitsbereichsverwaltung sehen Sie:

Eine Liste der Benutzer, die du bereits eingeladen hast

Ihre zugewiesenen Rollen

Ihr aktueller Einladungsstatus

In diesem Bereich werden möglicherweise auch Teammitglieder vorgeschlagen, die sich mit deiner Firmen-E-Mail-Domain bei HeyGen registriert haben.

Sie können neue Mitglieder einladen, indem Sie:

Indem Sie ihre E-Mail-Adresse eingeben, oder

Kopieren und Teilen des Einladungslinks

Nachdem eine Einladung gesendet wurde, erscheint die E-Mail-Adresse des Nutzers in der Liste mit dem Status „Einladung gesendet“.

Wenn Ihr Arbeitsbereich so konfiguriert ist, dass eine Beitrittsgenehmigung erforderlich ist, werden in dieser Ansicht auch Beitrittsanfragen angezeigt.

Einladungs- und Anfragestatus nachverfolgen

Sobald sich ein Benutzer bei HeyGen anmeldet, die Einladung annimmt und dem Workspace beitritt, ändert sich sein Status auf Aktiv.

Wenn du eine Beitrittsanfrage genehmigst, wird der Nutzer sofort zu einem aktiven Workspace-Mitglied. Sein Name erscheint in der Liste der aktiven Mitglieder und ein Platz wird belegt.

Arbeitsbereichsrollen verstehen

HeyGen-Arbeitsbereiche unterstützen mehrere Rollen, jeweils mit unterschiedlichen Berechtigungen.

Super-Admin

Super-Admins verwalten in der Regel den HeyGen‑Tarif und die Workspaces. Sie haben vollen Zugriff, einschließlich der Verwaltung von Nutzern und Berechtigungen, dem Tätigen von Käufen oder Upgrades sowie dem Erstellen, Bearbeiten und Prüfen von Inhalten.

Super-Admins verwalten in der Regel den HeyGen‑Tarif und die Workspaces. Sie haben vollen Zugriff, einschließlich der Verwaltung von Nutzern und Berechtigungen, dem Tätigen von Käufen oder Upgrades sowie dem Erstellen, Bearbeiten und Prüfen von Inhalten. Developer

Entwickler können Inhalte erstellen und auf die HeyGen API zugreifen. Weisen Sie diese Rolle Teammitgliedern zu, die erweiterte Integrationen benötigen, zum Beispiel die Anbindung eines CRM- oder E-Mail-Systems.

Entwickler können Inhalte erstellen und auf die HeyGen API zugreifen. Weisen Sie diese Rolle Teammitgliedern zu, die erweiterte Integrationen benötigen, zum Beispiel die Anbindung eines CRM- oder E-Mail-Systems. Creator

Creator sind Nutzer, die regelmäßig Inhalte erstellen. Sie können Avatare, Videos und Stimmen erstellen, aber keine Berechtigungen, Käufe oder den API-Zugriff verwalten.

Creator sind Nutzer, die regelmäßig Inhalte erstellen. Sie können Avatare, Videos und Stimmen erstellen, aber keine Berechtigungen, Käufe oder den API-Zugriff verwalten. Betrachter

Betrachter sind in der Regel Prüfer oder Genehmigende. Sie können Inhalte ansehen, aber keine Änderungen vornehmen.

Beitrittsanfragen genehmigen oder ablehnen

Wenn in deinem Workspace Benutzer den Zugriff anfordern müssen, kannst du die Anfragen an zwei Stellen überprüfen:

Das Benachrichtigungsfeld

Die Registerkarte „Mitglieder und Arbeitsbereiche“

Von beiden Orten aus können Sie ausstehende Anfragen annehmen oder ablehnen. Nach der Genehmigung wird der Benutzer zu einem aktiven Mitglied und belegt einen Platz.

Inhalte innerhalb des Arbeitsbereichs teilen

Zusätzlich zu Rollen können Sie den Zugriff auf einzelne Projekte, Videos oder Ordner steuern.

So teilen Sie Inhalte:

Wählen Sie im Entwurf, Video oder Ordner das Dreipunkt-Menü aus

Wähle „Teilen“

Von dort aus können Sie:

Mit bestimmten Nutzern teilen

Nur-Lese- oder Bearbeitungsrechte zuweisen

Legen Sie den allgemeinen Zugriff fest: nur für Sie selbst, nur für ausgewählte Benutzer oder für alle mit Zugriff auf den Workspace.

Benutzer mit der Rolle „Viewer“ bleiben immer schreibgeschützt.

Videos teilen und veröffentlichen

Nachdem ein Video erstellt wurde, öffnet es sich auf der Freigabeseite, auf der Sie Folgendes tun können:

Video mit einem Passwort schützen

Allgemeine Zugriffsberechtigungen konfigurieren

Untertitel hinzufügen oder bearbeiten

Sie können außerdem die Registerkarte „Teilen“ verwenden, um das Video im Web zu veröffentlichen, sodass jeder eine Nur-Ansicht-Version ansehen kann, ohne sich anzumelden.

Mit diesen Schritten sind Sie bereit, in HeyGen mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten, indem Sie Mitglieder einladen, Rollen zuweisen und Inhalte sicher teilen.