Richten Sie Ihren Arbeitsbereich ein (für Teams-/Pro-Nutzer)

Willkommen bei der HeyGen Academy.

Der erste Schritt für den Einstieg besteht darin, deinen Arbeitsbereich einzurichten. In diesem Prozess kannst du deinen Arbeitsbereich erstellen und anpassen, sodass er bereit ist, damit dein Team effektiv zusammenarbeiten kann.

Greifen Sie auf Ihre Workspace-Einstellungen zu

Klicken Sie auf Ihrer HeyGen-Startseite auf den Pfeil neben Ihrem Namen in der unteren linken Ecke.

Unter „Persönlich“ siehst du dein persönliches Konto.

Unter „Arbeitsbereich“ siehst du alle HeyGen-Arbeitsbereiche, denen du beigetreten bist oder zu denen du eingeladen wurdest.

Wenn du dein persönliches Konto zum ersten Mal erstellst, befindest du dich in der Regel in einem kostenlosen Tarif. Sobald du deinem Enterprise-Workspace beitrittst, erhältst du Zugriff auf alle Enterprise-Funktionen und Sicherheitseinstellungen.

Du erkennst, dass du den Enterprise-Arbeitsbereich ansiehst, wenn du „Enterprise“ unten in der linken Ecke siehst.

Neuen Arbeitsbereich erstellen und konfigurieren

Um einen neuen Arbeitsbereich zu erstellen, öffnen Sie das Menü unten links und navigieren Sie zu den Einstellungen.

In deinen Workspace-Einstellungen kannst du:

Geben Sie den Namen Ihres Arbeitsbereichs ein

Laden Sie ein Logo hoch

Fügen Sie eine kurze Beschreibung hinzu

Konfigurieren Sie, wer dem Workspace beitreten kann

Steuern Sie, wer neue Mitglieder einladen kann

Sie können außerdem die KI-gestützte Wasserzeichenfunktion aktivieren, um allen im Arbeitsbereich erstellten Videos ein Wasserzeichen hinzuzufügen.

Wählen Sie aus, wer Ihrem Workspace beitreten kann

Sie haben drei Optionen, um den Zugriff auf Ihren Workspace zu steuern:

Jede Person mit der E-Mail-Domain deines Unternehmens kann automatisch beitreten

Diese Option ist ideal für große Teams oder Tarife mit unbegrenzten Plätzen. Jede Person, die die E-Mail-Domain deines Unternehmens verwendet, kann sich registrieren, die Paywall umgehen, das Onboarding abschließen und dem Workspace automatisch ohne Genehmigung beitreten.

Jede Person mit der E-Mail-Domain deines Unternehmens muss eine Beitrittsanfrage stellen

Diese Option wird empfohlen, wenn du nur begrenzte Plätze hast oder mehr Kontrolle darüber möchtest, wer beitritt. Nutzer mit deiner Domain können Zugriff anfordern, den du genehmigen oder ablehnen kannst.

Nur manuell eingeladene Mitglieder können beitreten

Diese Option bietet das höchste Maß an Kontrolle und Datenschutz. Der Workspace ist nur für Nutzer sichtbar, die Sie direkt einladen.

Sobald du diese Schritte abgeschlossen hast, ist dein Workspace vollständig eingerichtet.

Du hast deinem Workspace einen Namen gegeben, dein Logo hinzugefügt und die Einstellungen so angepasst, dass sie deine Marke widerspiegeln.

Ihr Arbeitsbereich ist jetzt bereit, und Sie können damit beginnen, Teammitglieder einzuladen, sobald Sie zur Zusammenarbeit bereit sind.