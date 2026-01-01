Willkommen bei der HeyGen Academy.
Der erste Schritt für den Einstieg besteht darin, deinen Arbeitsbereich einzurichten. In diesem Prozess kannst du deinen Arbeitsbereich erstellen und anpassen, sodass er bereit ist, damit dein Team effektiv zusammenarbeiten kann.
Greifen Sie auf Ihre Workspace-Einstellungen zu
Klicken Sie auf Ihrer HeyGen-Startseite auf den Pfeil neben Ihrem Namen in der unteren linken Ecke.
Unter „Persönlich“ siehst du dein persönliches Konto.
Unter „Arbeitsbereich“ siehst du alle HeyGen-Arbeitsbereiche, denen du beigetreten bist oder zu denen du eingeladen wurdest.
Wenn du dein persönliches Konto zum ersten Mal erstellst, befindest du dich in der Regel in einem kostenlosen Tarif. Sobald du deinem Enterprise-Workspace beitrittst, erhältst du Zugriff auf alle Enterprise-Funktionen und Sicherheitseinstellungen.
Du erkennst, dass du den Enterprise-Arbeitsbereich ansiehst, wenn du „Enterprise“ unten in der linken Ecke siehst.
Neuen Arbeitsbereich erstellen und konfigurieren
Um einen neuen Arbeitsbereich zu erstellen, öffnen Sie das Menü unten links und navigieren Sie zu den Einstellungen.
In deinen Workspace-Einstellungen kannst du:
Sie können außerdem die KI-gestützte Wasserzeichenfunktion aktivieren, um allen im Arbeitsbereich erstellten Videos ein Wasserzeichen hinzuzufügen.
Wählen Sie aus, wer Ihrem Workspace beitreten kann
Sie haben drei Optionen, um den Zugriff auf Ihren Workspace zu steuern:
Sobald du diese Schritte abgeschlossen hast, ist dein Workspace vollständig eingerichtet.
Du hast deinem Workspace einen Namen gegeben, dein Logo hinzugefügt und die Einstellungen so angepasst, dass sie deine Marke widerspiegeln.
Ihr Arbeitsbereich ist jetzt bereit, und Sie können damit beginnen, Teammitglieder einzuladen, sobald Sie zur Zusammenarbeit bereit sind.