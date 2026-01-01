إعداد مساحة العمل الخاصة بك

مرحبًا بك في HeyGen Academy.

تتمثل الخطوة الأولى للبدء في إعداد مساحة العمل الخاصة بك. يتيح لك هذا الإجراء إنشاء مساحة العمل وتخصيصها بحيث تكون جاهزة لتعاون فريقك بكفاءة.

الوصول إلى إعدادات مساحة العمل الخاصة بك

من الصفحة الرئيسية لـ HeyGen، انقر على السهم بجوار اسمك في الزاوية السفلية اليسرى.

ضمن قسم Personal، سترى حسابك الفردي.

ضمن قسم Workspace، سترى جميع مساحات عمل HeyGen التي انضممت إليها أو تمت دعوتك إليها.

عند إنشاء حسابك الشخصي لأول مرة، تكون عادةً على خطة مجانية. بمجرد انضمامك إلى مساحة عمل المؤسسة، ستحصل على إمكانية الوصول إلى جميع ميزات المؤسسة وإعدادات الأمان.

ستعرف أنك تعرض مساحة عمل المؤسسة عندما ترى “Enterprise” في الزاوية السفلية اليسرى.

إنشاء مساحة عمل جديدة وإعدادها

لإنشاء مساحة عمل جديدة، افتح القائمة في أسفل اليسار وانتقل إلى الإعدادات.

في إعدادات مساحة العمل الخاصة بك، يمكنك:

أدخل اسم مساحة العمل الخاصة بك

حمّل شعاراً

أضف وصفًا قصيرًا

اضبط من يمكنه الانضمام إلى مساحة العمل

التحكم في من يمكنه دعوة أعضاء جدد

يمكنك أيضًا تفعيل ميزة وضع العلامة المائية بمساعدة الذكاء الاصطناعي لتطبيق علامة مائية على جميع مقاطع الفيديو التي يتم إنشاؤها في مساحة العمل.

اختر من يمكنه الانضمام إلى مساحة العمل الخاصة بك

لديك ثلاث خيارات للتحكم في الوصول إلى مساحة العمل الخاصة بك:

يمكن لأي شخص يستخدم نطاق البريد الإلكتروني لشركتك الانضمام تلقائيًا هذا الخيار مثالي للفرق الكبيرة أو الخطط ذات المقاعد غير المحدودة. يمكن لأي شخص يستخدم نطاق البريد الإلكتروني لشركتك التسجيل، وتجاوز جدار الدفع، وإكمال عملية الإعداد، والانضمام إلى مساحة العمل تلقائيًا دون الحاجة إلى موافقة.

هذا الخيار مثالي للفرق الكبيرة أو الخطط ذات المقاعد غير المحدودة. يمكن لأي شخص يستخدم نطاق البريد الإلكتروني لشركتك التسجيل، وتجاوز جدار الدفع، وإكمال عملية الإعداد، والانضمام إلى مساحة العمل تلقائيًا دون الحاجة إلى موافقة. يجب على أي شخص يستخدم نطاق البريد الإلكتروني لشركتك أن يقدّم طلبًا للانضمام يُنصح بهذا الخيار إذا كانت لديك مقاعد محدودة أو كنت تريد مزيدًا من التحكم في من ينضم. يمكن للمستخدمين الذين يستخدمون نطاقك طلب الوصول، ويمكنك الموافقة على الطلبات أو رفضها.

يُنصح بهذا الخيار إذا كانت لديك مقاعد محدودة أو كنت تريد مزيدًا من التحكم في من ينضم. يمكن للمستخدمين الذين يستخدمون نطاقك طلب الوصول، ويمكنك الموافقة على الطلبات أو رفضها. يمكن للأعضاء المدعوين يدويًا فقط الانضمام

يوفّر هذا الخيار أعلى مستوى من التحكم والخصوصية. لا يمكن اكتشاف مساحة العمل إلا من قِبل المستخدمين الذين تدعوهم مباشرة.

بعد إكمال هذه الخطوات، سيكون مساحة العمل لديك معدّة بالكامل.

لقد قمت بتسمية مساحة العمل، وإضافة شعارك، وتخصيص الإعدادات لتعكس هوية علامتك التجارية.

مساحة العمل لديك أصبحت جاهزة الآن، ويمكنك البدء في دعوة أعضاء الفريق متى ما كنت مستعدًا للتعاون.