إدارة مساحات العمل الفرعية

مساحات العمل الفرعية هي بيئات منفصلة ضمن حساب HeyGen واحد. يمكن أن يكون لكل مساحة عمل فرعية أعضاؤها وصلاحياتها وإعداداتها الخاصة، مما يسهل تنظيم الفرق أو الأقسام أو أعمال العملاء دون تداخل.
تكون مفيدة بشكل خاص من أجل:
اعتمادًا على الإعدادات، يمكن لمساحات العمل الفرعية إما مشاركة أو عزل الفوترة والأفاتارات ومفاتيح API والقوالب.
الوصول إلى المساحات الفرعية
من لوحة تحكم HeyGen، انقر على اسمك ثم اختر إدارة مساحة العمل.
داخل هذا القسم، سترى خيار المساحات الفرعية.
إنشاء مساحة عمل فرعية جديدة
لإنشاء مساحة عمل فرعية، اختر إنشاء مساحة عمل فرعية.
ابدأ بما يلي:
ادعُ الأعضاء وعيّن الأدوار
بعد ذلك، ادعُ الأعضاء من خلال إدخال عناوين بريدهم الإلكتروني وتعيين الأدوار لهم.
تشمل الأدوار المتاحة ما يلي:
اضبط الإعدادات والصلاحيات
بعد تعيين الأدوار، قم بضبط إعدادات مساحة العمل الفرعية.
إذا كان خيار إدارة الفوترة من مساحة العمل الرئيسية مفعّلًا:
يمكنك أيضًا اختيار ما إذا كان بإمكان مساحة العمل الفرعية عرض إعدادات واجهة برمجة التطبيقات (API).
عند التمكين، تحصل مساحة العمل الفرعية على مفتاح API خاص بها، ويتم تتبّع الاستخدام بشكل مستقل، مما يسهل مراقبة النشاط حسب الفريق أو العميل.
عند الانتهاء من ضبط كل الإعدادات، اختر Create Sub-workspace لإكمال الإعداد.
بعد الإنشاء، يتم تخصيص المقاعد من مساحة العمل الأصلية تلقائياً.
عند دعوة الأعضاء، يتم تخصيص المقاعد حسب التوفر. إذا تم الوصول إلى الحد الأقصى للمقاعد، يجب إزالة عضو حالي قبل إضافة عضو جديد.
إدارة الموارد والاستخدام
من خلال اختيار أيقونة الترس بجوار أي مساحة عمل فرعية، يمكنك تحديث إعداداتها والموارد المخصصة لها.
تشمل عناصر التحكم الرئيسية ما يلي:
يمنح تخصيص الأرصدة لكل مساحة عمل فرعية المسؤولين رؤية أوضح وتحكماً أفضل في التكاليف ومرونة أعلى. يمكنك أيضاً حذف مساحة عمل فرعية من هذا القائمة عند الحاجة.
مشاركة الأصول عبر المساحات الفرعية
يتم مشاركة الأصول وفق عملية موحّدة في جميع أنحاء HeyGen.
بالنسبة للأفاتارات أو الأصوات أو مجموعات الهوية البصرية أو القوالب، افتح مكتبة الأصول، ثم اختر قائمة النقاط الثلاث على الأصل. اختر مشاركة، ثم حدد مساحة العمل الفرعية التي تريد المشاركة معها.
بمجرد مشاركته، يصبح الأصل متاحًا فورًا في مساحة العمل الفرعية المحددة لاستخدامه في إنشاء الفيديو.
باستخدام المساحات الفرعية، يمكنك تنظيم الفرق، والتحكم في الصلاحيات، وتوسيع إنشاء الفيديو دون فقدان القدرة على الإشراف.