إعداد تسجيل الدخول الأحادي SAML مع Microsoft Entra ID

تتناول هذه الدرسة كيفية إعداد تسجيل الدخول الأحادي SAML (SSO) مع موفّر الهوية لديك، وتسجيل نطاق شركتك للتزويد الفوري للمستخدمين، وإدارة ضوابط الوصول.

يتيح لك SAML SSO لفريقك تسجيل الدخول بأمان باستخدام بيانات اعتماد الشركة مع توحيد إدارة المصادقة في مكان واحد. تساعد هذه الميزة المخصصة للمؤسسات على تسهيل عملية الانضمام، وتعزيز مستوى الأمان، والالتزام بمعايير الامتثال مثل SOC 2.

قبل البدء، تأكد من أنك على تواصل مع مسؤول حسابك في HeyGen، الذي يمكنه المساعدة في تنسيق الإعداد الأولي، وتسجيل النطاق، وتوفير الحسابات.

سجّل نطاق شركتك

بصفتك مسؤول مؤسسة، يمكنك تسجيل نطاق البريد الإلكتروني لمؤسستك في مساحة عمل HeyGen الخاصة بك. هذه الخطوة مطلوبة لتمكين التزويد الفوري عند استخدام SAML SSO.

تسجيل النطاق يتم حاليًا بشكل يدوي. زوّد HeyGen بقائمة بجميع النطاقات المملوكة لمؤسستك.

بعد تسجيلها، تتيح هذه النطاقات ما يلي:

الاكتشاف التلقائي – المستخدمون الذين يسجّلون باستخدام نطاق البريد الإلكتروني الخاص بشركتك سيتمكنون من رؤية مساحة عمل مؤسستك.

التزويد الفوري (Just-in-Time Provisioning) – عند دمجه مع تسجيل الدخول الأحادي SAML SSO، يمكن إنشاء حسابات المستخدمين تلقائياً عند أول تسجيل دخول.

إعداد تسجيل الدخول الأحادي SAML باستخدام Microsoft Entra ID (Azure AD)

لبدء الإعداد، سجّل الدخول إلى بوابة Azure الخاصة بك وافتح Microsoft Entra ID.

انتقل إلى Enterprise Applications، ثم اختر All Applications.

انقر على New Application، واختر Create your own application، وسمِّه HeyGen، ثم انقر على Create.

بعد إنشاء التطبيق، افتح قسم تسجيل الدخول الأحادي واختر SAML.

اضبط إعدادات SAML

انقر على تعديل لإعداد تفاصيل SAML.

في حقل Identifier (Entity ID)، أدخل:

api2.heygen.com

بالنسبة إلى Reply URL، عُد إلى لوحة تحكم HeyGen، وانتقل إلى إعدادات الحساب، ثم افتح علامة تبويب الأمان، وفعّل تسجيل الدخول الأحادي SSO، ثم انسخ الرابط المزوَّد.

الصق عنوان URL للرد في Entra ID ثم انقر على حفظ.

تأكد من أن التطبيق يمرّر هوية المستخدم بصيغة البريد الإلكتروني.

يجب تعيين مطالبة NameID إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم.

أضف سمات للمستخدم من أجل:

الاسم الأول

lastName

تعيين المستخدمين والمجموعات

بعد ذلك، اختر Assign users and groups، ثم انقر على Add user or group.

اختر أعضاء الفريق الذين ينبغي أن يكون لديهم حق الوصول إلى HeyGen عبر تسجيل الدخول الأحادي (SSO)، ثم انقر فوق Assign.

اجمع قيم الإعدادات

ارجع إلى صفحة تسجيل الدخول الأحادي ثم مرّر إلى الأقسام المسمّاة SAML Certificate وSet Up HeyGen.

من هذه الأقسام، اجمع القيم التالية:

الشهادة (Base64)

رابط تسجيل الدخول

معرّف Microsoft Entra

احتفظ بهذه القيم متاحة لخطوة الإعداد النهائية.

أكمل الإعداد في HeyGen

ارجع إلى لوحة إدارة HeyGen لديك وافتح صفحة إعدادات SSO.

الصق شهادة الأمان، ورابط تسجيل الدخول، وقيم Entra ID في الحقول المقابلة، ثم انقر حفظ.

تم الآن إعداد اتصال SAML بين HeyGen وMicrosoft Entra ID.

اختبر إعداد SSO الخاص بك

للتأكد من الإعداد، افتح صفحة تسجيل الدخول إلى HeyGen واختر تسجيل الدخول عبر SSO.

سجّل الدخول باستخدام بيانات اعتماد شركتك. إذا كان كل شيء مُعدًا بشكل صحيح، فسيتم نقلك مباشرةً إلى HeyGen مع تفعيل تسجيل الدخول الأحادي SSO.

تم الآن تفعيل تسجيل الدخول الأحادي SAML لمساحة عملك على HeyGen.

يمكن لفريقك تسجيل الدخول بأمان باستخدام بيانات اعتماد الشركة، دون الحاجة إلى كلمات مرور إضافية أو خطوات أخرى.