الرئيسية الأكاديمية قائمة التحقق من الإعداد إعداد تسجيل الدخول الأحادي SAML مع Okta

إعداد تسجيل الدخول الأحادي SAML مع Okta

مرحبًا بك في HeyGen Academy.

في هذا الدرس، ستتعلّم كيفية إعداد تسجيل الدخول الأحادي (SSO) باستخدام Okta لمساحة عملك في HeyGen.

يتيح تسجيل الدخول الأحادي (SSO) لفريقك تسجيل الدخول مرة واحدة والوصول إلى HeyGen بأمان باستخدام بيانات اعتماد الشركة، دون الحاجة إلى إدارة كلمات مرور إضافية. بعد التفعيل والإعداد، يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول مباشرة عبر Okta.

ابدأ في وحدة تحكم مسؤول Okta

ابدأ بتسجيل الدخول إلى وحدة تحكم مسؤول Okta الخاصة بك.

انتقل إلى قسم Applications، ثم اختر Applications مرة أخرى.

انقر على Create App Integration.

اختر SAML 2.0 كطريقة لتسجيل الدخول ثم اختر التالي.

أنشئ تطبيق HeyGen في Okta

عندما يُطلب منك تسمية التطبيق، أدخل HeyGen، ثم انقر على التالي.

سيُطلب منك الآن تقديم تفاصيل إعداد SAML.

بالنسبة لمعرّف الجمهور (معرّف الكيان)، أدخل:

api2.heygen.com

للحصول على رابط تسجيل الدخول الأحادي (Single Sign-On URL)، عُد إلى لوحة تحكم HeyGen، ثم انتقل إلى الإعدادات، وافتح علامة تبويب الأمان، وفعّل SSO، ثم انسخ رابط SSO المقدم.

الصق هذا الرابط في الحقل المقابل في Okta.

تأكد من أن التطبيق يمرّر هوية المستخدم بصيغة البريد الإلكتروني.

يجب أن تستخدم مطالبة NameID عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم.

بعد ذلك، أضف سمات المستخدم التالية:

الاسم الأول

الاسم الأخير

عند الانتهاء، مرّر إلى الأسفل ثم انقر على التالي.

حدّد خيار This is an internal app، ثم انقر فوق إنهاء.

تعيين المستخدمين لتطبيق Okta

بعد إنشاء التطبيق، افتح علامة تبويب Assignments.

انقر على Assign، ثم أضف المستخدمين أو المجموعات الذين ينبغي أن يتمكنوا من الوصول إلى HeyGen باستخدام SSO.

استرجاع قيم إعدادات SAML

بعد ذلك، افتح علامة التبويب Sign On في Okta ومرّر إلى الأسفل.

انقر عرض إرشادات إعداد SAML.

تعرض هذه الصفحة ثلاثة قيَم مطلوبة:

عنوان URL لتسجيل الدخول الأحادي لمزوّد الهوية

مُصدِر موفّر الهوية

شهادة X.509

أبقِ هذه الصفحة مفتوحة، فستحتاج إلى هذه القيم لإكمال الإعداد في HeyGen.

أكمل الإعداد في HeyGen

ارجع إلى لوحة إدارة HeyGen لديك وافتح صفحة إعدادات SSO.

انسخ القيم الثلاث من Okta والصقها في الحقول المقابلة لها في HeyGen، ثم انقر على حفظ.

تم الآن إعداد الاتصال بين Okta و HeyGen.

اختبر إعداد SSO الخاص بك

للتأكد من أن كل شيء يعمل بشكل صحيح، انتقل إلى صفحة تسجيل الدخول في HeyGen واختر تسجيل الدخول عبر SSO.

إذا طُلب منك ذلك، أدخل نطاق شركتك.

يُفترض أن يتم تسجيل دخولك تلقائيًا باستخدام بيانات اعتماد Okta الخاصة بك.

تم الآن تفعيل تسجيل الدخول الأحادي (SSO) لمساحة عملك على HeyGen.

يمكن لفريقك تسجيل الدخول بأمان باستخدام بيانات اعتماد الشركة، دون الحاجة إلى كلمات مرور إضافية أو خطوات أخرى.