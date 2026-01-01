كن الوجه الموثوق في سوقك، دون الحاجة إلى كاميرا
قطاع العقارات يقوم على الثقة، والثقة تأتي من الحضور المستمر. حوّل وجهك، وصوتك، وخبرتك المحلية إلى فيديو يشاهده سوقك كل أسبوع، وكل ذلك من دون كاميرا أو فريق تصوير أو مهارات مونتاج.
الوكلاء
الفيديوهات التي تم إنشاؤها
اللغات واللهجات
كل صيغ الفيديو التي يحتاجها سوقك، وبطولتك أنت
مقاطع مميّزة للقوائم العقارية، وتحديثات السوق، وأدلة الأحياء، وتعريفات بالوكلاء، جاهزة ومضمّنة من البداية. اختر التنسيق الذي يناسبك، وHeyGen يحوّله إلى فيديو مكتمل بصوتك، جاهز للنشر.
ابنِ مكانتك في سوقك من خلال تحديثات فيديو منتظمة ترسّخ صورتك كخبير محلي موثوق.أنشئ فيديو خاصًا بك
ارتقِ بقوائم العقارات الفاخرة من خلال لقطات سينمائية بجودة الأفلام تعزّز التأثير العاطفي وتدعم تسعيرها المميز.أنشئ فيديو خاصًا بك
ابنِ ثقة فورية مع المشترين من خلال إظهار وجهك وصوتك في كل إعلان عقاري.أنشئ فيديو خاصًا بك
ثلاث خطوات للوصول إلى
فيديو يمثّلك أنت
الخطوة 1 - سجّل نفسك
اقضِ 15 ثانية أمام الكاميرا. تلتقط HeyGen ملامح وجهك، وصوتك، وأسلوب إلقائك. يعمل مع أي موبايل وأي خلفية.
الخطوة 2 - اختر التنسيق المناسب
اختر الفيديو الذي تحتاج إليه: تحديث عن حالة السوق، جولة داخل العقار مع مُقدّم، أو فيديو تسليط الضوء على عرض عقاري. نحن نكتب النص لك، أو يمكنك لصق النص الخاص بك.
الخطوة 3 - انشره
راجع الفيديو النهائي، أجرِ أي تعديلات لازمة، ثم شاركه مع جمهورك. مُهيَّأ للنشر على Instagram أو Facebook أو YouTube.
فيديو متّسق بدون تكاليف الإنتاج
في عالم يضع الفيديو في المقام الأول، يفضّل 75% من مالكي المنازل التعامل مع وكيل عقاري يستخدم الفيديو في التسويق. لكن المشكلة ليست في أن الفيديو معقّد تقنياً، بل في أن الظهور المستمر أمام الكاميرا يكلّفك وقتاً وميزانية وجهداً وراحة نفسية كل أسبوع.
حاجز الإنتاج
لا وقت، ولا فريق تصوير، ولا معدات، ولا مهارات مونتاج. فيديو إعلان عقار واحد يمكن أن يستهلك نصف يومك.
حاجز الثقة
ألا تضطر للظهور أمام الكاميرا كل يوم أو تتعرّض للإرهاق بسبب ذلك. أنت وكيل، ولست ممثلاً.
حاجز التوزيع
كل منصة تحتاج إلى نسخة مخصّصة لها: Instagram وYouTube وTikTok والبريد الإلكتروني. فيديو واحد لا يكفي.
حاجز الثقة
محتوى الفيديو الرديء بالذكاء الاصطناعي يضر بمصداقيتك. عندما تريد بناء الثقة، فالفيديو الذي يبدو مزيفًا أسوأ من عدم وجود فيديو من الأساس.
اظهر بمظهر الخبير المحلي الذي أنت عليه بالفعل
نمِّ عملك بأن تظهر بشخصيتك الحقيقية. HeyGen للعقارات مصمَّم لأسلوب عمل الوكلاء في الواقع، حتى لا تتعارض زيادة حضورك مع إنجاز عملك.
حافظ على حضور ثابت باستمرار
العقارات تقوم على العلاقات. أفضل الوكلاء ينجحون لأن الناس يعرفونهم مسبقًا قبل أن يحتاجوا إليهم. حوّل وجهك وصوتك وخبرتك المحلية إلى فيديوهات منتظمة، حتى لا تضطر للمفاضلة بين الظهور أمام عملائك وبين إنجاز عملك.
مصمَّم لقطاع العقارات
ابدأ من الفيديوهات التي ينشئها الوكلاء بالفعل: تسليط الضوء على العقارات، تحديثات السوق، أدلة الأحياء، وتعريفات الوكلاء. لا شاشة فارغة، ولا قالب عام تحاول تكييفه مع عملك، بل الصيغ التي يعمل بها قطاع العقارات فعلياً.
خدمة HeyGen White Glove
مع خدمة HeyGen White Glove، يتم إنشاء الفيديوهات بالكامل نيابةً عنك من البداية إلى النهاية. كل ما عليك هو مراسلتنا نصيًا، وسنعمل معك جنبًا إلى جنب للتخطيط، والتحسين، وإنشاء فيديوهاتك. انشر كل أسبوع وكن الوجه الذي يتعرّف عليه المشترون في سوقك ويثقون به.
أنت من يصنع المحتوى الحقيقي، وليس مخرجات الذكاء الاصطناعي الرديئة
يجب أن يبدو فيديوك ويَصوّت مثلك، لأن سمعتك على المحك. وجهك هو علامتك التجارية، والواقعية هي ما يجعل هذه العلامة آمنة للتوسّع. مُصنَّف رقم 1 في «أكثر الأفاتارات واقعية» على G2، حتى يكون الوكيل الذي يراه سوقك هو أنت.
حضورك على نطاق واسع
سمعتك المهنية على المحك في كل منشور. محتوى الذكاء الاصطناعي العام الذي لا يشبه أسلوبك في الشكل أو الصوت أسوأ من عدم وجود محتوى من الأساس. HeyGen للعقارات مبني على معيار واحد: هل يبدو وكأنه أنت؟
الفيديوهات التي ينتظرها سوقك ليرىها
ابدأ من الصيغ التي ينشئها الوكلاء بالفعل. لا حاجة لصفحة فارغة ولا للتخمين فيما يجب نشره.
ابقَ في صدارة الاهتمام بسهولة
حافظ على تواصل دائماً مع دائرة معارفك وكن حاضراً في أذهانهم من خلال فيديو متكرر يقوده أفاتار يحوّل إحصاءات السوق المحلية إلى محتوى يمكنك إرساله كل أسبوع أو كل شهر، من دون الحاجة للجلوس أمام الكاميرا.
كن الوكيل الذي يتذكّره سوقك دائمًا
اظهر كخبير محلي كما أنت بالفعل، من دون كاميرا أو فريق تصوير أو عناء العمل الأسبوعي.