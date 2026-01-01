خدمة HeyGen White Glove

مع خدمة HeyGen White Glove، يتم إنشاء الفيديوهات بالكامل نيابةً عنك من البداية إلى النهاية. كل ما عليك هو مراسلتنا نصيًا، وسنعمل معك جنبًا إلى جنب للتخطيط، والتحسين، وإنشاء فيديوهاتك. انشر كل أسبوع وكن الوجه الذي يتعرّف عليه المشترون في سوقك ويثقون به.