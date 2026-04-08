Seedance 2.0: توأمك الرقمي بحركة سينمائية
Seedance 2.0 أصبح الآن مدمجًا في جميع أنحاء HeyGen. أنشئ فيديو توأم رقمي كامل بالذكاء الاصطناعي باستخدام أفاتارك الموثَّق وهو يتحرك داخل لقطات سينمائية، وأنشئ لقطات b-roll جذابة من برومبت واحد، ومدِّد أي مشهد مع تحكّم دقيق في الإطار الأول والأخير. جودة فيديو سينمائي احترافية بالذكاء الاصطناعي، بدون الحاجة إلى فريق تصوير.
ثلاثة أدوات على منصة واحدة. اختر الطريقة التي تنشئ بها
تم دمج Seedance 2.0 في ثلاثة أدوات مميزة داخل HeyGen، كل أداة منها مصممة لسير عمل إبداعي مختلف. استخدم أي أداة منها أو اجمع بين الأدوات الثلاث معًا.
ضع التوأم الرقمي الخاص بك داخل لقطات Seedance السينمائية
Avatar Shots يتيح لك إنشاء مشاهد سينمائية يظهر فيها التوأم الرقمي المُوثَّق الخاص بك وهو يتحرك ويُشير ويؤدي حركاته داخل لقطات مُنشأة بواسطة Seedance. اختر أي بيئة، أو زاوية كاميرا، أو نوع حركة مع حركة واقعية وثبات في مظهر الشخصية عبر كل لقطة.
حركة شخصية واقعية تشبه الحياة
حركة مشي وإيماءات وأداء بجسم حقيقي وإحساس واقعي بالوزن في كل لقطة.
مظهر متسق عبر جميع اللقطات
الوجه والملابس والهوية البصرية تظل ثابتة من أول إطار حتى آخر إطار بدون أي تغيّر في الشكل أو فقدان للتفاصيل.
عدّة أفاتارات في مشهد واحد
ضع عدة نسخ رقمية موثوقة في مشهد سينمائي واحد مع حركة متزامنة لكل شخصية داخل الكادر.
أي خلفية، أي نوع لقطة
حركات دولي، لقطات كرين، FPV، لقطات افتتاحية واسعة، ولقطات قريبة مع لغة تصوير سينمائية تستجيب للموجّه الذي تكتبه.
هويتك محمية بالكامل. Seedance لا يسمح بظهور الوجوه البشرية عبر واجهته البرمجية العامة (API). بنية HeyGen الخاصة بالموافقة من الطرف الأول والتحقق من الهوية هي السبب في أن التوأم الرقمي المُوثَّق الخاص بك يمكنه الظهور في لقطات Seedance بينما لا تستطيع أي منصة أخرى تقديم ذلك.
انتقل من برومبت واحد إلى فيديو كامل جاهز للنشر
وكيل الفيديو يأخذ الموجّه الخاص بك وينشئ حوله فيديو متكامل: النص، الهيكل، المونتاج، والتعليق الصوتي. يتم دمج التوأم الرقمي مع لقطات Seedance السينمائية تلقائياً للحصول على فيديو جاهز للنشر.
من النص إلى الفيديو النهائي
اكتب الموجّه الخاص بك أو الصق النص، و«Video Agent» يتولى كتابة هيكل الفيديو، واختيار اللقطات، وتسليم فيديو نهائي جاهز بعد المونتاج.
حتى ثلاث دقائق لكل فيديو
طويل بما يكفي لتقديم رسالة حقيقية، وقصير بما يكفي للحفاظ على الانتباه، مع لقطات Seedance سينمائية يتم تجميعها تلقائياً في فيديو واحد متكامل.
عدّة أفاتارات في مشهد واحد
يتم الاهتمام بالهيكل والإيقاع والمونتاج نيابةً عنك، بحيث يمكنك النشر مباشرةً على أي قناة دون أي عمل إنتاجي إضافي.
هوية موثوقة مدمجة في النظام
كل فيديو يستخدم النسخة الرقمية الموثَّقة منك ويتم حمايته عبر بنية الموافقة الأساسية من HeyGen.
مصمَّم للتعامل مع كميات كبيرة دون التضحية بالجودة. تم تصميم Video Agent للفرق وصنّاع المحتوى الذين يحتاجون إلى إنتاج فيديوهات بشكل مستمر عبر الحملات والدورات والقنوات المختلفة.
أنشئ لقطات b-roll سينمائية من موجّه نصي أو من صورة مرجعية
مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي يوفّر لك وصولاً مباشراً إلى Seedance 2.0 لإنشاء الفيديو من النص أو من الصور. صف المشهد الذي تريده، وارفع نموذجاً مرجعياً، واحصل على لقطات سينمائية عالية الجودة مع تحكّم دقيق في الإطار الأول والأخير.
حوّل النص إلى لقطات b-roll سينمائية
صف أي مشهد تريد، وSeedance ينشئ لقطات سينمائية مع تحكّم في الكاميرا بمستوى المخرج وحركة دقيقة فيزيائياً.
صورة مرجعية إلى اللقطة
حمّل صورة منتج، أو صورة لموقع، أو أي مرجع بصري، واحتفظ بالمظهر والإحساس والموضوع نفسه ثابتًا في كل إطار.
التحكم في الإطارين الأول والأخير
حدّد بالضبط نقطة بداية ونهاية كل مشهد، ودَع Seedance ينشئ كل ما بينهما مع الحفاظ على تتابع بصري سلس.
جودة تصوير احترافية من خلال موجّه واحد
أنشئ لقطات b-roll تبدو وكأنها مصوَّرة في موقع حقيقي مع فريق كامل، باستخدام إضاءة ديناميكية، وفيزياء واقعية، وحركة كاميرا سينمائية.
لم تعد لقطات الـ b-roll السينمائية قرارًا مرتبطًا بالميزانية، بل أصبحت مجرد برومبت. عندما يرتفع مستوى التوقعات، عدّل أسلوبك الإبداعي. استخدم Seedance 2.0 لتبني المستحيل في كل لقطة.
فيديو سينمائي لكل حالة استخدام
من فيديوهات العلامة التجارية الكاملة إلى محتوى السوشيال الذي يلفت الانتباه، يوفّر لك Seedance 2.0 داخل HeyGen لقطات احترافية بجودة عالية لكل الصيغ ولكل أنواع الجمهور.
فيديوهات العلامة التجارية والمنتجات
أنشئ فيديوهات متكاملة تحمل هوية علامتك التجارية، يظهر فيها التوأم الرقمي الخاص بك في بيئات سينمائية. استخدمها لعروض البتش، وإطلاق المنتجات، وإعلانات الشركة بجودة إنتاج تتماشى مع معايير علامتك التجارية.
محتوى السوشيال والإعلانات
أنشئ لقطات b-roll سينمائية ولقطات أفاتار تجذب الانتباه فورًا. أضف إشارات إلى المنتج أو الموقع أو الأسلوب، ويدمج Seedance هذه العناصر ليبني لقطات تتطابق تمامًا مع الموجّه الإبداعي الذي تريده.
التدريب والتعليم
أنشئ وحدات تدريبية متكاملة ومحتوى تعليمي باستخدام التوأم الرقمي الخاص بك. برومبت واحد ينشئ فيديو منظماً ومحرراً بالكامل يصل طوله إلى ثلاث دقائق، جاهزًا للتضمين في أي نظام إدارة تعلّم (LMS) أو منصة تعليمية.
الريادة الفكرية وبناء العلامة التجارية
انشر محتوى باستمرار دون الحاجة للظهور أمام الكاميرا في كل مرة. التوأم الرقمي المُوثَّق الخاص بك يقدّم رسالتك في إعدادات سينمائية، مع مستوى الواقعية والحضور الذي يتوقعه جمهورك من علامتك الشخصية.
عروض توضيحية للمنتج واستعراضاته
ارفع صورة لمنتجك وأنشئ لقطات سينمائية مبنية حولها. إضاءة ديناميكية، حركة واقعية، وزوايا متعددة. محتوى منتجات لافت للانتباه بدون استوديو أو مصوّر أو ميزانية إنتاج.
محتوى متعدد الأشخاص ولوحات النقاش
ضع عدة أفاتارات موثوقة في مشهد سينمائي واحد. أنشئ محادثات، مقابلات، ومحتوى بأسلوب الحوارات الجماعية مع مظهر متسق وحركة متزامنة لكل شخصية داخل الكادر.
عندك أسئلة؟ لدينا الإجابات
ما هو Seedance 2.0 في HeyGen؟
Seedance 2.0 هو نموذج لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي مدمج في جميع أنحاء HeyGen، يتيح لك إنشاء فيديوهات سينمائية يظهر فيها الـ Digital Twin المُوثَّق الخاص بك وهو يتحرك داخل لقطات ديناميكية مع حركات كاميرا احترافية وحركة واقعية.
ما هي الأدوات الثلاثة التي تستخدم Seedance 2.0 في HeyGen؟
Avatar Shots يضع التوأم الرقمي الخاص بك في مشاهد سينمائية، وVideo Agent ينشئ فيديوهات كاملة من موجّه واحد، وAI Video Generator ينتج لقطات b-roll سينمائية من موجّهات نصية أو صورية.
هل يمكنني استخدام عدة أفاتارات في مشهد واحد مع Seedance 2.0؟
نعم، كلٌّ من Avatar Shots وVideo Agent يدعمان عدّة توائم رقمية موثَّقة في مشهد سينمائي واحد، مع حركة متزامنة وتشابه ثابت في الملامح عبر كل شخصية.
كيف يختلف Avatar Shots عن مُنشئ الفيديو بالذكاء الاصطناعي؟
تتيح لك Avatar Shots وضع النسخة الرقمية الموثّقة منك في لقطات Seedance سينمائية مع حركة للشخصية وإيماءات، بينما يقوم AI Video Generator بإنشاء لقطات b-roll سينمائية من موجّهات نصية أو صور مرجعية بدون الحاجة إلى أفاتار.
ما الذي يجعل HeyGen المنصّة الوحيدة التي توفّر وجوهًا بشرية موثّقة في Seedance؟
توفّر HeyGen بنية تحتية مدمجة للحصول على الموافقة المباشرة والتحقق من الهوية، مما يتيح لـ Digital Twins الموثَّقة الظهور في لقطات Seedance في الوقت الذي لا تستطيع فيه أي منصة أخرى تقديم هذه الإمكانية.
ما الحد الأقصى لمدة الفيديوهات مع Video Agent؟
Video Agent ينشئ فيديوهات مكتملة وجاهزة تصل مدتها إلى ثلاث دقائق، مع هيكلة تلقائية للنص، والمونتاج، والتعليق الصوتي.
ما هو التحكم في الإطار الأول والأخير في مُنشئ الفيديو بالذكاء الاصطناعي؟
التحكم في أول وآخر إطار يتيح لك تحديد المكان الدقيق لبدء المشهد وانتهائه، بينما يتولى Seedance إنشاء كل ما بينهما مع الحفاظ على استمرارية بصرية سلسة.
هل يمكنني استخدام صور مرجعية مع Seedance 2.0؟
نعم، يتيح لك مُنشئ الفيديو بالذكاء الاصطناعي رفع صور المنتجات أو صور المواقع أو أي مرجع بصري للحفاظ على الشكل والإحساس والموضوع نفسه في كل إطار من اللقطات المُنشأة.
