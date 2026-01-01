كيفية إنشاء نظام علامتك التجارية

الاتساق هو أحد أهم العناصر في بناء علامة تجارية يسهل تمييزها. مجموعة العلامة التجارية في HeyGen تجعل هذا الأمر بسيطًا من خلال الاحتفاظ بكل أصولك البصرية، والشعارات، والخطوط، والألوان، والوسائط في مكان واحد. بدلًا من إعادة إنشاء علامتك التجارية في كل مرة تبدأ فيها مشروعًا جديدًا، يمكنك أنت وفريقك الاعتماد مباشرة على هذه المجموعة، مما يضمن أن يبدو كل فيديو ويشعر بأنه متوافق تمامًا مع هويتك.

أنشئ نظامًا للعلامة التجارية

من الصفحة الرئيسية في HeyGen، انتقل إلى علامة تبويب Brand System في اللوحة اليسرى ثم انقر على New Brand System.

يمكنك رفع رابط موقعك الإلكتروني، وستقوم HeyGen تلقائياً بإنشاء نظام علامة تجارية استناداً إلى موقعك. إذا كنت تفضّل تحكماً أكبر، يمكنك إنشاء نظام العلامة التجارية يدوياً عن طريق رفع الشعارات والألوان والصور والخطوط والفيديوهات وضبط إعداداتها كلٌّ على حدة.

إضافة وإدارة أصول العلامة التجارية

إضافة الأصول عملية بسيطة. يمكنك سحب الملفات وإفلاتها مباشرة في نظام العلامة التجارية أو رفعها من جهازك. يتم تخزين الشعارات والصور ومقاطع الفيديو والخطوط في مكان واحد وجاهزة للاستخدام.

لإضافة ألوان العلامة التجارية، انقر على أيقونة علامة الجمع في قسم «Colors». يمكنك اختيار لون باستخدام أداة اختيار الألوان أو إدخال كود hex دقيق ليتطابق تمامًا مع علامتك التجارية.

استخدم نظام علامتك التجارية في استوديو الذكاء الاصطناعي

بمجرد إنشاء نظام علامتك التجارية، يصبح متاحًا مباشرة داخل AI Studio. عند العمل على فيديو، يكون نظام علامتك التجارية متوفرًا دائمًا، مما يجعل من السهل تطبيق الشعارات والألوان والخطوط والوسائط بشكل متسق عبر جميع المشاهد.

تحوّل أنظمة العلامة التجارية عملية بناء العلامة إلى عملية تلقائية بدلًا من كونها متكررة، مما يتيح لك التركيز بشكل أكبر على المحتوى.

طبّق الهوية البصرية لعلامتك التجارية على فيديوهاتك

عند فتح مشروع في الاستوديو المعزز بالذكاء الاصطناعي، يكون نظام الهوية البصرية لعلامتك التجارية متاحًا تلقائيًا. يمكنك تطبيق ألوان العلامة التجارية على الخلفيات والنصوص، وإضافة الشعارات، واستخدام العناصر البصرية الخاصة بالعلامة، والحفاظ على اتساق الخطوط في كامل الفيديو.

أي تحديثات تجريها على نظام علامتك التجارية ستُطبَّق على المشاريع المستقبلية، مما يضمن بقاء هويتك البصرية متسقة مع تطورها.