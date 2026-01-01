كيفية إنشاء مسرد العلامة التجارية الخاصة بك

اتساق العلامة التجارية لا يقتصر فقط على مظهر المحتوى، بل يشمل أيضًا طريقة صوته. يضمن «قاموس العلامة التجارية» أن يتم نطق الأسماء والعبارات والمصطلحات التقنية وترجمتها بالطريقة التي تريدها في كل مرة. من خلال تحديد قواعد للنطق والترجمة، تظل فيديوهاتك دقيقة ومتوافقة مع هوية علامتك التجارية عبر جميع المُنشئين واللغات والجماهير.

ما الذي يقدّمه Brand Glossary

يتيح لك Brand Glossary التحكّم في قواعد النطق والترجمة بحيث تتم معالجة المصطلحات المهمة بشكل صحيح في كل مرة. تُطبَّق هذه القواعد تلقائياً أثناء ترجمة الفيديو والتعليق الصوتي، مما يساعد على تجنّب أي تعارضات أو أخطاء في النطق.

يمكنك إنشاء قواعد القاموس يدويًا أو رفعها دفعة واحدة باستخدام ملف CSV.

إنشاء قواعد المسرد يدويًا

من قائمة التنقل على اليسار، انقر على Brand لفتح Brand Hub، ثم اختر علامة التبويب Brand Glossary. انقر على Add New Brand Glossary.

سترى خيارين: رفع ملف CSV أو إضافة المصطلحات يدويًا. لإضافة المصطلحات يدويًا، انقر على "إضافة جديد". أدخل الكلمة أو العبارة الأصلية، ثم حدّد كيف يجب نطقها أو ترجمتها. يمكن أن يتضمّن ذلك التهجئة الصوتية إذا لزم الأمر.

بعد حفظها، تُطبَّق هذه القواعد تلقائياً في كل مرة يتم فيها ترجمة الفيديو الخاص بك إلى اللغة المقابلة. يمكنك تعديل المصطلحات أو حذفها في أي وقت مع تطوّر رسائلك.

ارفع قواعد المسرد باستخدام ملف CSV

إذا كنت تريد إضافة عدة مصطلحات دفعة واحدة، جهّز ملف CSV يحتوي على الكلمات المفتاحية الخاصة بك وقواعد نطقها أو ترجمتها. انقر على «Upload CSV» واتبع التعليمات لتعيين الأعمدة، مع تأكيد أي عمود يحتوي على المصطلحات الأصلية وأي عمود يحتوي على النطق أو الترجمة.

تُعد هذه الطريقة مثالية إذا كان فريقك يدير المصطلحات بالفعل في جداول بيانات أو أنظمة خارجية.

تطبيق مسرد العلامة التجارية في استوديو الذكاء الاصطناعي

بعد إعداد قاموس العلامة التجارية الخاص بك، يصبح تطبيقه على الفيديو أمرًا سهلًا. في الاستوديو المعتمد على الذكاء الاصطناعي (AI Studio)، انقر على زر "Brand" في الزاوية العلوية اليسرى للوصول إلى كلٍّ من مجموعة العلامة التجارية (Brand Kit) وقاموس العلامة التجارية (Brand Glossary).

من هنا، يمكنك التبديل بين القواميس واختيار ما إذا كنت تريد تطبيق أو إزالة قواعد النطق والترجمة من النص الخاص بك. عند تفعيل قواعد النطق، ستظهر الكلمات المتأثرة مميزة باللون البنفسجي حتى تتمكن بسهولة من رؤية ما يتم التحكم فيه.

يمكنك أيضًا إضافة قواعد نطق جديدة مباشرة أثناء تعديل النص الخاص بك. يتم حفظ أي إدخالات جديدة تلقائيًا في قاموس العلامة التجارية النشط.

استخدم مسرد العلامة التجارية في الترجمات

يصبح Brand Glossary قويًا بشكل خاص عند ترجمة الفيديوهات. للحصول على أفضل النتائج، يُنصح بإنشاء مسرد منفصل لكل لغة مستهدفة، لأن قواعد الترجمة تختلف غالبًا من لغة إلى أخرى.

هناك نوعان رئيسيان من قواعد الترجمة. تتيح لك قاعدة «الترجمة الإلزامية» تحديد الطريقة الدقيقة لترجمة مصطلح معيّن، مثل تحويل «الذكاء الاصطناعي» دائمًا إلى «AI». أما قاعدة «عدم الترجمة» فتعطّل ترجمة كلمات معيّنة حتى لا تتغيّر أبدًا، وهو ما يناسب أسماء العلامات التجارية، وأسماء المنتجات، أو العلامات المسجّلة.