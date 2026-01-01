كيفية استخدام تبديل الوجوه

الخطوة 1: فتح Face Swap
افتح تطبيقات، مرّر لأسفل إلى «كل التطبيقات»، ثم اختر «Face Swap».
الخطوة 2: اختر صورة المصدر الخاصة بك
اختر صورة المصدر التي تريد تعديلها.
الخطوة 3: ارفع الوجه المستهدف
حمّل صورة واضحة للوجه من الأمام للوجه الذي تريد تطبيقه. تأكد أن الصورة:
الخطوة 4: تنفيذ عملية الاستبدال
انقر على «Process». سترى معاينة لعملية التحويل.
الخطوة 5: مراجعة النتيجة
إذا كنت راضيًا عن النتيجة، فاحفظها في الأفاتار الخاص بك. إذا لم تكن كذلك، فارجع وغيّر أيًّا من الصورتين قبل المعالجة مرة أخرى.
الخطوة 6: تسمية الأفاتار وحفظه
امنح الأفاتار الخاص بك اسمًا، ثم انقر على «Save Avatar» لإنهاء إعداد الأفاتار المخصّص.
الخطوة 7: استخدم الأفاتار الخاص بك
يمكنك الآن استخدام هذا الأفاتار في مشاريع الاستوديو بالذكاء الاصطناعي الخاصة بك أو في تطبيقات HeyGen الأخرى.