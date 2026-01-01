يمكنك تغيير مظهر الأفاتار بالكامل دون أن تبدأ من الصفر. إليك كيفية تحديث ملابس الأفاتار ومظهره، خطوة بخطوة.
الخطوة 1: اختر الأفاتار الخاص بك
انتقل إلى قسم «Avatars» في الشريط الجانبي الأيسر. من قائمة «Switch Avatar»، اختر الأفاتار الذي تريد تحديثه.
الخطوة 2: اختر مظهرًا مبدئيًا
اختر مظهراً موجوداً كنقطة بداية، انقر عليه، ثم اضغط على «Edit Look».
الخطوة 3: صف المظهر الجديد الخاص بك
أمامك خياران لتحديد النمط الذي تستهدفه:
إذا وجدت شيئًا يعجبك في مكتبة النماذج، انقر على "Remix Photo" وسيقوم HeyGen بوضع الأفاتار الخاص بك في نفس المشهد.
الخطوة 4: أضف عناصر المشهد (اختياري)
يمكنك أيضًا إضافة منتجات محددة باستخدام عناصر المشهد. سيتم تناول هذه الميزة بمزيد من التفصيل في فيديو منفصل.
الخطوة 5: اختر الاتجاه وأنشئ الفيديو
اختر الاتجاه المفضل لديك، ثم اضغط على «إنشاء». سيقوم HeyGen بإنشاء ثلاث نسخ مختلفة لتختار من بينها.
الخطوة 6: راجع النُسَخ المتعددة التي تم إنشاؤها
مرّر مؤشر الفأرة فوق أي نسخة من النسخ لـ: