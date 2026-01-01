كيفية إنشاء إطلالات

يمكنك تغيير مظهر الأفاتار بالكامل دون أن تبدأ من الصفر. إليك كيفية تحديث ملابس الأفاتار ومظهره، خطوة بخطوة.

الخطوة 1: اختر الأفاتار الخاص بك

انتقل إلى قسم «Avatars» في الشريط الجانبي الأيسر. من قائمة «Switch Avatar»، اختر الأفاتار الذي تريد تحديثه.

الخطوة 2: اختر مظهرًا مبدئيًا

اختر مظهراً موجوداً كنقطة بداية، انقر عليه، ثم اضغط على «Edit Look».

الخطوة 3: صف المظهر الجديد الخاص بك

أمامك خياران لتحديد النمط الذي تستهدفه:

اكتب وصفاً في مربع الموجّه لشرح الأجواء أو الطابع الذي تريده

تصفّح مكتبة النماذج في HeyGen للحصول على الإلهام

إذا وجدت شيئًا يعجبك في مكتبة النماذج، انقر على "Remix Photo" وسيقوم HeyGen بوضع الأفاتار الخاص بك في نفس المشهد.

الخطوة 4: أضف عناصر المشهد (اختياري)

يمكنك أيضًا إضافة منتجات محددة باستخدام عناصر المشهد. سيتم تناول هذه الميزة بمزيد من التفصيل في فيديو منفصل.

الخطوة 5: اختر الاتجاه وأنشئ الفيديو

اختر الاتجاه المفضل لديك، ثم اضغط على «إنشاء». سيقوم HeyGen بإنشاء ثلاث نسخ مختلفة لتختار من بينها.

الخطوة 6: راجع النُسَخ المتعددة التي تم إنشاؤها

مرّر مؤشر الفأرة فوق أي نسخة من النسخ لـ: