Home Academy أفاتارات كيفية استخدام Avatar IV

كيفية استخدام Avatar IV

في هذا الدرس، ستتعلّم كيف تجعل الأفاتار الخاص بك حيّاً باستخدام Avatar IV، وهو أحدث نموذج أفاتار تعبيري متقدّم من HeyGen.

يتيح لك Avatar IV إنشاء أداءات حية تشبه الواقع من صورة أو فيديو، بدون الحاجة إلى كاميرات أو تصوير أو تجهيزات استوديو.

أنشئ فيديو باستخدام Photo to Video

من الصفحة الرئيسية في HeyGen، افتح «Apps» ثم اختر «Photo to Video».

حمّل صورة أو اختر صورة نموذجية. بعد ذلك أضف محتواك عن طريق كتابة نص السكربت أو رفع ملف صوتي. إذا كنت بحاجة إلى إلهام، انقر على "Surprise Me" لإنشاء نص سكربت تلقائياً.

لأفضل النتائج، اجعل مدة الفيديو أقل من 180 ثانية.

إذا كنت تستخدم نصًا مكتوبًا، فاختر صوتًا. يمكنك اختيار أحد أصواتك الحالية، أو الاختيار من مكتبة HeyGen، أو إنشاء صوت جديد باستخدام Voice Design من خلال إدخال موجّه مخصص.

اضبط الحركة والتعبيرية

بعد ذلك، اختر وضع إنشاء الحركة. اختر «Faster» للحصول على نتائج أسرع أو «Quality» للحصول على مخرجات أعلى دقة. ضع في اعتبارك أن وضع «Quality» يستهلك ضعف عدد الاعتمادات.

اضبط مستوى التعبير على منخفض أو عادي أو مرتفع، وفقًا لدرجة الحيوية التي تريد أن يبدو بها الأفاتار.

في حقل Custom Motion، يمكنك كتابة تعليمات للحركة أو اختيار خيارات جاهزة لتوجيه حركة الأفاتار.

يمكنك أيضًا ضبط الدقة من 720p إلى 1080p.

عندما يكون كل شيء جاهزًا، انقر على «إنشاء». سيظهر الفيديو في «المشاريع» لديك بمجرد اكتمال المعالجة.

استخدم Avatar IV في استوديو الذكاء الاصطناعي

يمكنك أيضًا تطبيق Avatar IV مباشرة داخل AI Studio.

اختر الأفاتار الذي تريده، ثم افتح قائمة محرك الأفاتار في محرر النص بجوار محدّد الصوت. من هناك، يمكنك التبديل بين Avatar Unlimited و Avatar IV.

اختر Avatar IV، ثم حدّد وضع الإنشاء، واضبط مستوى التعبير، وأضف موجّهات حركة مخصّصة أو إعدادات جاهزة (presets). يمكنك تحديث الإعدادات الجاهزة لاستكشاف تنويعات جديدة.

بعد الانتهاء من ضبط الإعدادات، انقر على «إنشاء» لإنشاء الفيديو.

إنهاء الإعداد والإرسال

تستخدم فيديوهات Avatar IV رصيد الإنشاء (Generative Credits)، والذي تقوم HeyGen بحسابه تلقائياً.

راجع إعداداتك ثم انقر على "إرسال" لإنشاء الفيديو النهائي.

لقد تعلّمت الآن كيفية إنشاء أفاتارات متحدثة واقعية ومعبرة باستخدام Avatar IV. هذه الميزة مثالية للرسائل الشخصية، وسرد القصص الإبداعي، ومحتوى الذكاء الاصطناعي عالي الجودة، مع تسليم سريع وسهل.