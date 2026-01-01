كيفية إضافة المنتجات إلى الأفاتار الخاص بك

في هذا الدرس، ستتعلّم كيف تنشئ فيديو عرض منتج باستخدام Avatar IV أو VEO 3.1. من خلال دمج صورة المنتج مع أفاتار ونص مكتوب، يمكنك إنتاج فيديوهات عالية الجودة وواقعية في بضع نقرات فقط.

الوصول إلى تطبيق وضع المنتجات

من لوحة تحكم HeyGen، انتقل إلى «Apps». ضمن «Featured Apps»، اختر «Product Placement».

يمكنك رفع صورة منتجك وصورة الأفاتار الخاصة بك، أو الاختيار من مكتبة HeyGen النموذجية للمنتجات والأفاتارات. للحصول على أفضل النتائج، استخدم منتجًا صغيرًا أو يمكن حمله باليد، مثل هاتف أو زجاجة. قد يتم تصغير العناصر الأكبر مثل المكاتب أو الطاولات بحيث تبدو مناسبة بشكل طبيعي في يد الأفاتار.

بعد اختيار منتجك والأفاتار، انقر على «إنشاء صور مدمجة». قد تستغرق هذه العملية ما يصل إلى 60 ثانية، ويمكنك إغلاق النافذة بأمان أثناء عملها. ستكون النتائج متاحة عند عودتك.

اختر صورة تم إنشاؤها

عندما تصبح النتائج جاهزة، راجع الصور الأربع المُنشأة واختر الصورة التي تطابق رؤيتك بأفضل شكل. ثم انقر على «التالي» للمتابعة.

أنشئ فيديو باستخدام Avatar IV

إذا اخترت Avatar IV، فابدأ بإضافة النص الذي تريد قراءته في الفيديو. يمكنك كتابة نصك الخاص أو الضغط على "Surprise Me" لإنشاء نص تلقائياً.

يمكن أن يصل طول الفيديو الخاص بك إلى 180 ثانية، حتى إذا تجاوز النص الذي كتبته حد الأحرف قليلاً.

بعد ذلك، اختر صوتًا يناسب رسالتك. يمكنك استخدام الأصوات المخصّصة الخاصة بك، أو الاختيار من مكتبة الأصوات في HeyGen، أو دمج أدوات خارجية مثل 11 Labs أو LMNT للحصول على خيارات إضافية.

يمكنك أيضًا إضافة حركة مخصّصة لتحديد الإيماءات أو تعابير الوجه. صف إجراءات مثل الابتسام أو التلويح أو إظهار الدهشة، ثم اختر من الاقتراحات التي يتم إنشاؤها. استخدم أيقونة التحديث لعرض خيارات حركة جديدة عند الحاجة.

عندما يكون كل شيء جاهزًا، اختر دقة الفيديو، 720p أو 1080p، ثم انقر على «إنشاء فيديو».

أنشئ فيديو باستخدام VEO 3.1

إذا اخترت VEO 3.1، يمكنك إنشاء فيديوهات متعددة المشاهد تحتوي على ما يصل إلى ثمانية مشاهد، مدة كل مشهد تصل إلى ثماني ثوانٍ.

يمكن أن يكون لكل مشهد حواره الخاص، وحركاته، ووصفه، مما يمنحك تحكماً إبداعياً تفصيلياً. أضف النصوص التي تريدها، واصف الأفعال التي ترغب في تنفيذها، واختر الصوت المناسب.

يمكنك تفعيل «Generate Voice to Match Video» لمزامنة تلقائية، أو اختيار صوت يدويًا من أصواتك المخصّصة، أو من مكتبة الأصوات في HeyGen، أو من تكاملات الأطراف الثالثة المدعومة مثل 11 Labs أو LMNT.

عندما تكون جاهزًا، انقر على «Generate Video». كل مشهد يستهلك رصيدًا، وسترى عدّادًا في الأسفل يوضّح عدد المشاهد التي يمكنك إنشاؤها وفقًا لخطة اشتراكك.

لقد أنشأت للتو فيديو لوضع المنتج مكتمل النص والإخراج، بحوارات طبيعية، وإيماءات معبّرة، ورسوم متحركة سلسة للأفاتار.