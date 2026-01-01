Tamer Abdel ایک عمر بھر کے ٹیکنالوجسٹ اور انٹرپرینیور ہیں جن کے پاس 25 سال سے زیادہ کا تجربہ ہے، اور وہ The AI Department کے بانی اور CEO ہیں، جو ایک done-for-you AI سروسز کمپنی ہے جو کاروباروں کو مارکیٹنگ، آپریشنز، آٹومیشن اور ویڈیو میں AI نافذ کرنے میں مدد دیتی ہے۔
اگرچہ کمپنی صحت کی دیکھ بھال، قانونی اور آٹوموٹیو سمیت مختلف صنعتوں کو سروس فراہم کرتی ہے، لیکن رئیل اسٹیٹ اس کی تیزی سے بڑھتی ہوئی سرگرمیوں میں سے ایک بن چکی ہے۔ آج The AI Department بروکریجز اور 100 سے زائد رئیل اسٹیٹ ایجنٹس کے ساتھ کام کر رہی ہے، اور مستقل AI سے بنی ویڈیوز کے ذریعے انہیں مضبوط ذاتی برانڈز بنانے میں مدد دے رہی ہے۔
“ہم دراصل ہر کام اور اس کے نتیجے کے ساتھ ایک انسانی ماہر کو جوڑتے ہیں،” تامر نے کہا۔ “بہت سے AI ٹولز انسٹال کرنے کے بجائے، آپ ایک مربوط AI ڈیپارٹمنٹ انسٹال کرتے ہیں۔”
یہ فلسفہ ان کی بنائی ہوئی ہر چیز کو تشکیل دیتا ہے، خاص طور پر ویڈیو کو۔
ویڈیو کو ایک قابلِ تکرار عمل میں بدلنا
Tamer کے مطابق، تقریباً ہر کلائنٹ سب سے پہلے ویڈیو کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے۔
اس نے کہا، "میں کہوں گا کہ تقریباً 90% کلائنٹس جب ہمارے پاس آتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں وہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ مارکیٹنگ ہوتی ہے۔"
مسئلہ خیالات کی کمی نہیں ہے بلکہ وہ سب کچھ ہے جو اس سے پہلے آتا ہے کہ کوئی ریکارڈ کا بٹن دبائے۔
“آپ نے اسے اپنے کیلنڈر میں جمعرات دوپہر 1 بجے کے لیے شیڈول کر رکھا ہے، لیکن پھر جب جمعرات کی صبح آتی ہے تو آپ بس اس ایک بجے والے سلاٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سر ہلا رہے ہوتے ہیں،” تامر نے کہا۔
حتیٰ کہ جب پروفیشنلز آخرکار ریکارڈ کرنے کے لیے بیٹھ ہی جاتے ہیں، تب بھی دباؤ ختم نہیں ہوتا۔
اس نے کہا، "جب آپ میں واقعی اتنی ہمت آتی ہے کہ وہ ویڈیو بنائیں، تو آپ اسے صرف ایک بہترین شاٹ کے لیے 10 یا 15 بار دوبارہ بناتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے اندر اتنی گھبراہٹ اور بے چینی جمع کر رکھی ہوتی ہے۔"
مصروف پروفیشنلز جو پہلے ہی کامیاب کاروبار چلا رہے ہیں، ان کے لیے ویڈیوز ریکارڈ کرنا ایک اور ایسا کام بن جاتا ہے جو کبھی فہرست کے سب سے اوپر نہیں آ پاتا۔
“ہماری پیشکش بہت سادہ ہے،” ٹیمر نے کہا۔ “اب آپ کو وقت لگانے اور ریکارڈنگ کے بارے میں گھبراہٹ محسوس کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم یہ سب آپ کے لیے کر دیتے ہیں۔”
ان کی ٹیم ہر کلائنٹ کا اواتار ایک بار بناتی ہے، پھر اس کے بعد اسکرپٹنگ، پروڈکشن، ایڈیٹنگ اور پبلشنگ سب خود سنبھالتی ہے۔ اس کا اثر خاص طور پر رئیل اسٹیٹ کے شعبے میں نمایاں رہا ہے۔
“ہمارے صرف اس چھوٹے سے شہر میں ہی 100 سے زیادہ ایجنٹس ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں،” تامر نے کہا۔ “جب بروکر اسے استعمال کرنا شروع کرتا ہے اور سب لوگ یہ مواد دیکھتے ہیں تو وہ سب اس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔”
ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار پوسٹ کرنے کے بجائے، ایجنٹس اب باقاعدگی سے شائع کرتے ہیں۔
تامِر نے کہا، "جو شخص پہلے ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار پوسٹ کرتا تھا، اب وہ ہفتے کے ساتوں دن پوسٹ کرنے کے قابل ہے۔"
ایسی بروکریج ورک فلو بنانا جو بآسانی وسعت اختیار کر سکے
بروکریج فرموں کو سیکھنے کے لیے ایک اور مارکیٹنگ پلیٹ فارم دینے کے بجائے، The AI Department نے HeyGen کے گرد ایک مکمل کنٹینٹ ورک فلو تیار کیا۔
ایجنٹس ایک ڈیش بورڈ میں لاگ ان کرتے ہیں جو کنٹینٹ آئیڈیاز سے بھرا ہوتا ہے، جن میں مارکیٹ اپ ڈیٹس، پہلی بار گھر خریدنے والوں کے لیے رہنمائی، محلے کے بارے میں معلومات، اور گھر کی ملکیت سے متعلق تعلیم جیسے موضوعات شامل ہوتے ہیں۔
وہ ایک موضوع منتخب کرتے ہیں، AI ان کے اپنے لہجے میں ایک ذاتی نوعیت کا اسکرپٹ بناتا ہے، اور HeyGen ویڈیو کا پہلا ورژن تخلیق کرتا ہے۔
اس کے بعد، AI ڈیپارٹمنٹ کے ایڈیٹرز ہر ویڈیو کا جائزہ لیتے ہیں، کوالٹی ایشورنس کرتے ہیں، معاون ویژولز اور B-roll شامل کرتے ہیں، اور اشاعت کے لیے حتمی ورژن تیار کرتے ہیں۔
"ہمارے پاس ایک انسانی ماہر ہوتا ہے جو ہر ایک ویڈیو کے پیچھے اصل ذوق اور معیار طے کرتا ہے،" تامر نے کہا۔ "کوئی ویڈیو بس یوں ہی بن کر خودکار طور پر شائع نہیں ہو جاتی۔ وہ اس میں ترمیم کرتے ہیں، اور وہ ترمیم اسی نتیجے کے مطابق ہوتی ہے جو کلائنٹ چاہتا ہے۔"
کئی سالوں تک، ٹیمر نے ورک فلو کو 80/20 ماڈل کے طور پر بیان کیا۔
"ورک فلو 80% کام خود کرتا ہے، اور پھر باقی 20% انسانی ماہر انجام دیتا ہے۔"
جیسے جیسے HeyGen ترقی کرتا رہا ہے، وہ توازن بدل گیا ہے۔
"اب ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہم 90/10 کی طرف جھک رہے ہیں۔"
پروڈکشن کے زیادہ تر عمل کو HeyGen کے اندر رکھتے ہوئے، ان کی ٹیم کم وقت میں مختلف ایڈیٹنگ ٹولز کے درمیان پروجیکٹس منتقل کرنے پر خرچ کیے بغیر زیادہ تیزی سے پالش کی ہوئی ویڈیوز تیار کرتی ہے۔
ویوز کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اعتماد قائم کرنا
Tamer کے لیے کامیابی کا معیار ویوز نہیں، اعتماد ہے۔
اس نے کہا، "ہم عام طور پر ویوز کے لیے آپٹیمائز نہیں کرتے، ہم اعتماد کے لیے آپٹیمائز کرتے ہیں۔"
یہ سوچ اس کی ٹیم کے بنائے ہوئے ہر مواد کو شکل دیتی ہے۔ رجحانات کے پیچھے بھاگنے کے بجائے، AI Department رئیل اسٹیٹ ایجنٹس کی مدد کرتا ہے کہ وہ باقاعدگی سے مارکیٹ اپ ڈیٹس، تعلیمی ویڈیوز، کمیونٹی سے متعلق بصیرتیں، اور کلائنٹس کے عام سوالات کے جوابات شائع کریں، جس سے وہ اپنے علاقے کے قابلِ اعتماد ماہرین کے طور پر سامنے آتے ہیں۔
“کسی بھی لین دین سے پہلے اعتماد ہی اصل کرنسی ہوتا ہے،” تامر نے کہا۔
HeyGen کو اپنانے کے بعد، AI ڈیپارٹمنٹ نے 1,500 سے زیادہ ویڈیوز تیار کی ہیں اور 100 سے زائد فعال کلائنٹس کو سروس فراہم کی ہے۔ ہر کلائنٹ کو ہر ماہ تقریباً 15 ویڈیوز ملتی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اس کے کسٹمر بیس میں روزانہ 100 سے زیادہ ویڈیوز شائع ہوتی ہیں۔
نتائج صرف مستقل مزاجی تک محدود نہیں رہتے۔ جو کلائنٹس پہلے روایتی ویڈیو پروڈکشن پر ہر ماہ $3,000 سے $5,000 خرچ کرتے تھے، اب وہ اسی لاگت کے ایک حصے میں کہیں زیادہ مواد تخلیق کر سکتے ہیں۔
"HeyGen کے ساتھ، ہم وہاں بہت کم لاگت پر آ کر کہیں زیادہ اعلیٰ معیار کی ویڈیوز بنا پاتے ہیں،" ٹیمر نے کہا۔
لیکن اس کے لیے سب سے بڑی کامیابی مالی نہیں ہے۔
اس نے کہا، "سب سے بہترین بات جو کسی بھی پروفیشنل کو سننا اچھی لگتی ہے یہ ہے کہ اسے دوبارہ کبھی کوئی ویڈیو ریکارڈ نہیں کرنی پڑے گی۔"
ویڈیو شوٹ کرنے میں وقت لگانے کے بجائے، ایجنٹس کلائنٹس کو سروس دینے پر توجہ دے سکتے ہیں اور ساتھ ہی ویڈیو کے ذریعے مستقل طور پر اپنی پرسنل برانڈ بنا سکتے ہیں۔