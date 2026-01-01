Stratasys ایک عالمی رہنما ہے جو additive manufacturing میں پیش پیش ہے، اور اپنے صارفین کو یہ قابل بناتی ہے کہ وہ زیادہ معاشی، ذاتی نوعیت کی اور پائیدار دنیا کے لیے بغیر کسی حد کے تخلیق کر سکیں۔ بطور Global Training Manager، مائیکل مینچو کسٹمر اور سروس پرسنل کے لیے تکنیکی تربیت کی قیادت کرتے ہیں، تاکہ دنیا بھر کی ٹیمیں Stratasys کے آلات کو زیادہ سے زیادہ اپ ٹائم، کارکردگی اور بہتر ورک فلو کے ساتھ چلا سکیں۔
مائیکل کی ٹیم مختلف ریجنز میں گاہکوں، سروس انجینئرز، سیلز ٹیموں اور اندرونی اسٹیک ہولڈرز کی معاونت کے لیے تکنیکی ٹریننگ تیار کرنے اور فراہم کرنے کی ذمہ دار ہے۔ جیسے جیسے سیکھنے کے رجحانات بدلے، ویڈیو Stratasys کے لیے علم پہنچانے کا مرکزی ذریعہ بن گئی، لیکن اعلیٰ معیار کی ویڈیو ٹریننگ کو عالمی سطح پر بڑے پیمانے پر فراہم کرنا نئے چیلنجز لے کر آیا۔
ویڈیو ٹریننگ میں اپ ڈیٹس اور لوکلائزیشن کا انتظام
Stratasys میں، ویڈیو لوگوں کے سیکھنے کے بنیادی طریقوں میں سے ایک ہے۔ کسٹمرز اور سروس ٹیمیں مختصر ہدایتی ویڈیوز، آن ڈیمانڈ مواد، اور YouTube طرز کے لرننگ پر انحصار کرتی ہیں تاکہ وہ تیزی سے اور درست سیاق و سباق کے ساتھ جوابات حاصل کر سکیں۔
“آج کل زیادہ تر لوگ ویڈیو کے ذریعے ہی سیکھ رہے ہیں،” مائیکل نے وضاحت کی۔ “ہمارے لیے یہ بہت اہم ہے کہ ہم مؤثر طریقے سے کام کریں اور ہر طرح کے ناظرین کے لیے مواد تیار کریں۔”
HeyGen سے پہلے، ویڈیو ٹریننگ تیار کرنے میں دو بڑی چیلنجز کا سامنا تھا: مواد کو اپ ڈیٹ کرنا اور لوکلائزیشن۔
جب ایک ٹریننگ ویڈیو ریکارڈ ہو جاتی تھی، تو ریویو سائیکل کے دوران آنے والی چھوٹی تبدیلیوں کا مطلب بھی اکثر یہ ہوتا تھا کہ مواد دوبارہ شوٹ کرنے کے لیے اسٹوڈیو واپس جانا پڑے۔ اس سے پبلشنگ سست ہو جاتی تھی اور انسٹرکشنل ڈیزائنرز کے لیے رکاوٹیں پیدا ہوتی تھیں۔
“اگر کسی ریویوَر کے پاس نوٹس ہوتے، تو ہمیں دوبارہ بنانے یا دوبارہ شوٹ کرنے کے طریقے ڈھونڈنے پڑتے،” مائیکل نے کہا۔ “اس سے وقت اور پیچیدگی دونوں بڑھ جاتی تھیں۔”
لوکلائزیشن ایک اور بھی بڑا رکاوٹ تھی۔ عالمی ناظرین کو سپورٹ کرنے کے لیے، Stratasys پہلے اندرونی اسٹیک ہولڈرز پر انحصار کرتا تھا کہ وہ دوسری زبانوں میں ویڈیوز کا ترجمہ کرنے یا دوبارہ بنانے میں مدد کریں۔ ترجمہ اور ویڈیو پروڈکشن کو باہر سے آؤٹ سورس کرنا اکثر لاگت کے لحاظ سے ممکن نہیں ہوتا تھا۔
”HeyGen کی مدد سے لوکلائزیشن کے بغیر، ہم یہ کام بڑے پیمانے پر بالکل نہیں کر سکتے تھے،“ مائیکل نے کہا۔
HeyGen کے ساتھ ایک بار بنائیں اور پوری دنیا کے لیے مقامی بنائیں
HeyGen نے Stratasys کو ویڈیو ٹریننگ کے بارے میں مکمل طور پر نیا اندازِ فکر دیا۔ کنٹینٹ کو دوبارہ ریکارڈ کرنے کے بجائے، Michael کی ٹیم اب پلیٹ فارم پر واپس جا کر اسکرپٹس میں تبدیلی کر سکتی تھی اور ریکارڈنگ اسٹوڈیو میں واپس گئے بغیر ویڈیوز دوبارہ تخلیق کر سکتی تھی۔ اس سے ریویو سائیکلز تیز ہو گئے اور کنٹینٹ اپ ڈیٹس کہیں زیادہ قابلِ انتظام بن گئیں۔
لیکن سب سے بڑی تبدیلی لوکلائزیشن سے آئی۔
HeyGen کے ساتھ، Stratasys اب ایک ہی بار ٹریننگ ویڈیو بنا کر اسے مختلف زبانوں میں batch localization، برانڈ glossaries، اور forced pronunciation rules کے ذریعے مقامی بنا سکتا ہے، جو کہ ایک انتہائی تکنیکی شعبے میں نہایت اہم ہے۔
“ہمارے پاس بہت سے ایسے اصطلاحات ہیں جو مختلف زبانوں میں عام نہیں ہیں،” مائیکل نے وضاحت کی۔ “ترجمہ اور تلفظ کو کنٹرول کر پانا ہمارے لیے بے حد اہم ہے۔”
اکثر صورتوں میں، مقامی زبان میں تیار کی گئی ویڈیوز فوراً شائع کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ دوسری صورتوں میں، ہلکی پھلکی پروف ریڈنگ کا ایک مرحلہ مکمل دوبارہ ریکارڈنگ یا بیرونی وینڈرز کے اضافی خرچ کے بغیر درستگی کو یقینی بناتا ہے۔
HeyGen نے مختلف ڈیپارٹمنٹس میں اواتار پر مبنی ٹریننگ ویڈیوز کو بھی ممکن بنایا۔ مائیکل کی ٹیم کسٹمر اور سروس سے متعلق ٹریننگ کے لیے اواتارز استعمال کرتی ہے، جبکہ دیگر ٹیمیں، جیسے گلوبل انجینئرنگ، انہیں اندرونی تکنیکی اور کنٹرول ٹریننگ کے لیے استعمال کرتی ہیں۔
LMS کی ترسیل کو آسان بنانا اور ذاتی نوعیت کے لرننگ راستے تیار کرنا
Stratasys کے لیے سب سے مؤثر فیچرز میں سے ایک SCORM ایکسپورٹ اور ملٹی لنگول پلیئر رہا ہے۔ اس سے ٹیم ایک ہی ٹریننگ ایسٹ کو اپنے لرننگ مینجمنٹ سسٹم میں اپ لوڈ کر کے اسے عالمی سطح پر فراہم کر سکتی ہے۔ لرنرز خود بخود وہی مواد اس زبان میں دیکھتے ہیں جو ان کے لیے سب سے بہتر ہو۔
“وہ ملٹی لنگول پلیئر بہت زبردست ہے،” مائیکل نے کہا۔ “ہم ایک ہی آئٹم بنا سکتے ہیں، اسے عالمی سطح پر اسائن کر سکتے ہیں، اور صارف اسے اسی انداز میں استعمال کرتا ہے جو اس کے لیے سب سے بہتر ہو۔”
HeyGen شاخ دار اور منظرنامہ پر مبنی لرننگ کو بھی ممکن بناتا ہے۔ پیچیدہ ورک فلو کے لیے، جیسے ٹربل شوٹنگ یا مشین کی تنصیب، سیکھنے والے اپنی مخصوص صورتحال کے مطابق راستے منتخب کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ایک طویل ہدایتی ویڈیو سے مغلوب ہو جائیں۔
“ہم دونوں ورژنز بنا سکتے ہیں اور سیکھنے والوں کو اسی لمحے وہ فالو کرنے دیں جو ان کے لیے موزوں ہو،” مائیکل نے کہا۔
عالمی ٹریننگ میں کارکردگی بڑھانا اور لاگت سے بچاؤ
HeyGen کو اپنانے کے بعد سے، Stratasys نے واضح اور قابلِ پیمائش اثرات دیکھے ہیں:
- YouTube ویڈیو دیکھنے والوں میں 120% اضافہ، جو مقامی زبان میں تیار کردہ مواد کی بدولت ممکن ہوا
- ویڈیو ترجمہ اور لوکلائزیشن کو آؤٹ سورس نہ کرنے سے حساب کے مطابق $1 million سے زیادہ کی لاگت کی بچت
- اسٹوڈیو واپس گئے بغیر تیز تر کنٹینٹ اپ ڈیٹس
- LMS انٹیگریشن کے ذریعے عالمی ٹریننگ کی فراہمی کو مزید آسان اور زیادہ قابل توسیع بنائیں
“یہ وہ کام ہیں جو ہم واقعی پہلے نہیں کر سکتے تھے،” مائیکل نے کہا۔ “اب ہم گاہکوں، سروس ٹیموں اور سیلز کے لوگوں تک ایسے طریقوں سے پہنچ رہے ہیں جو پہلے ممکن ہی نہیں تھے۔”
اعداد و شمار سے ہٹ کر، HeyGen نے ٹریننگ ڈیولپمنٹ کے تجربے کو بہت آسان بنا دیا ہے۔ انسٹرکشنل ڈیزائنرز اب PowerPoint جیسے مانوس ٹولز کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، مواد امپورٹ کر سکتے ہیں، اسکرپٹس شامل کر سکتے ہیں، اور اواتارز کے ذریعے ٹریننگ دلوَا سکتے ہیں۔
“اگر آپ کو پریزنٹیشن بنانا آتی ہے تو آپ HeyGen استعمال کر سکتے ہیں،” مائیکل نے کہا۔ “یہ بہت لچکدار اور آسان ہے۔”
مائیکل کے لیے، HeyGen کا سب سے اہم پہلوؤں میں سے ایک خود شراکت داری ہے۔
انہوں نے کہا، "HeyGen کے بارے میں جو چیز مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ احساس ہے کہ ہم ساتھ مل کر بڑھ رہے ہیں۔ ایک انٹرپرائز کسٹمر کے طور پر ہماری بات سنی جاتی ہے، ہم فیڈبیک دیتے ہیں اور پھر اسے حقیقی بہتریوں میں بدلتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہ سب بہت اہم ہے۔"
دوسروں کے لیے اس کا مشورہ سادہ ہے: "ٹول کو ایکسپلور کریں اور تجربہ کریں۔"
“لوکلائزیشن آزمائیں، اواتارز آزمائیں، اپنی ایک جڑواں شکل بنائیں، مختلف لہجے ٹیسٹ کریں،” مائیکل نے کہا۔ “اگر آپ HeyGen کو ایک موقع نہیں دیتے، تو آپ زیادہ لوگوں تک پہنچنے کے موقع کو ضائع کر رہے ہیں۔”