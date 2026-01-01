تقریباً دو دہائیوں سے Scott Henninger خریداروں کو شمال مشرقی ٹینیسی اور جنوب مغربی ورجینیا منتقل ہونے میں مدد دیتے رہے ہیں۔ آج ان کا YouTube channel اس کاروبار کی بنیادی قوت بن چکا ہے، جہاں ان کے تقریباً 85 سے 90 فیصد کلائنٹس اس خطے میں منتقل ہونے سے متعلق تعلیمی ویڈیوز کے ذریعے ہی انہیں ڈھونڈتے ہیں۔
اسکاٹ طویل ویڈیوز بناتے ہیں جن میں وہ موضوعات پر بات کرتے ہیں جیسے ٹینیسی میں رہنے کے فائدے اور نقصانات، مختلف ریاستوں کے درمیان تقابلی جائزے، اور مقامی کمیونٹیز کے بارے میں تفصیلی گائیڈز۔ یہ ویڈیوز پورے ملک سے خریداروں کو متوجہ کرتی ہیں اور انہیں اپنی زندگی کے سب سے بڑے مالی فیصلوں میں سے ایک کو پُراعتماد انداز میں کرنے میں مدد دیتی ہیں۔
اسکاٹ نے کہا، "اعتماد ہی سب کچھ ہے۔ یہ عموماً ان کی زندگی کا سب سے بڑا مالی فیصلہ ہوتا ہے۔"
جیسے جیسے ویڈیو اس کے کاروبار کے لیے زیادہ اہم ہوتی گئی، اسے بنانا بھی اتنا ہی مشکل ہوتا گیا۔ ہر شوٹ سے پہلے کیمرے، لائٹس، ٹیلی پرامپٹرز اور ریکارڈنگ کا سامان سیٹ کرنا کنٹینٹ بنانے کے عمل کو کئی گھنٹوں پر مشتمل مرحلہ بنا دیتا تھا، جو اکثر پروڈکشن میں تاخیر کا باعث بنتا تھا۔
لیکن HeyGen کے ساتھ، ہر بار ویڈیو بنانے کے لیے اسٹوڈیو تیار کرنے کے بجائے، وہ بس اپنی آواز ریکارڈ کر سکتا تھا، اپنی ہی ایک حقیقت کے قریب AI ورژن بنا سکتا تھا، اور اپنا وقت ایسے مواد بنانے پر لگا سکتا تھا جو خریداروں کو باخبر فیصلے کرنے میں مدد دے۔
کم وقت فلم بنانے میں اور زیادہ وقت فروخت پر صرف کرنا
HeyGen سے پہلے، ہر ویڈیو کے لیے اسکاٹ کو اپنے لیونگ روم کو عارضی اسٹوڈیو میں تبدیل کرنا پڑتا تھا۔
"میرے پاس دونوں طرف دو تین کیمرے ہوتے، میرا DSLR ٹیلی پرامپٹر کے ساتھ لگا ہوتا،" اُس نے کہا۔ "میں کوشش کرتا کہ جب تک سب سیٹ اپ ہو، میں تین سے چار ویڈیوز ریکارڈ کر لوں۔"
اگرچہ اس ورک فلو سے اعلیٰ معیار کا مواد تیار ہوتا تھا، لیکن اس کی ایک قیمت بھی تھی۔ "بس اسٹوڈیو سیٹ کرنے کی جھنجھٹ ہے،" اسکاٹ نے کہا۔
ریکارڈنگ کا مطلب اکثر کئی بار ٹیک دوبارہ لینا، لائٹنگ کو احتیاط سے مینیج کرنا، اور اس بات کو یقینی بنانا ہوتا تھا کہ شوٹنگ کے دوران گھر بالکل خاموش رہے۔ چونکہ ہر بار سارا سیٹ اپ جوڑنا اور پھر سمیٹنا پڑتا تھا، اس لیے اسکاٹ کبھی کبھی مہینوں تک نئی ویڈیوز شائع نہیں کر پاتا تھا۔
اس بے قاعدگی نے اس کے کاروبار پر براہِ راست اثر ڈالا۔ اس نے کہا، "جب بھی میں دوبارہ ویڈیوز پوسٹ کرنا شروع کرتا ہوں، کاروبار تیزی سے بڑھ جاتا ہے۔"
اسکاٹ جانتا تھا کہ مواد بنانے کا کوئی نہ کوئی تیز طریقہ ضرور ہونا چاہیے جس میں اس اعتماد کی قربانی نہ دینی پڑے جس کی اس کے ناظرین کو توقع تھی۔
حقیقی محسوس ہونے والی AI ویڈیوز بنانا جو خریداروں کا اعتماد بڑھائیں
مصنوعی ذہانت سے بنی ویڈیو کے ٹولز پر تحقیق کرنے کے بعد، اسکاٹ نے HeyGen کا انتخاب کیا کیونکہ اس نے سب سے زیادہ حقیقی نظر آنے والے نتائج دیے۔ اس نے کہا، "مجھے اپنی ویڈیوز کے لیے کوئی اچھا جنریٹر نہیں مل رہا تھا۔ یہ بالکل میری ہی طرح دکھائی دینا چاہیے۔"
اب اس کا پروڈکشن ورک فلو بہت زیادہ سادہ ہو گیا ہے۔ اسکاٹ موضوعات پر تحقیق کرنے، آئیڈیاز بنانے اور اسکرپٹس کا مسودہ تیار کرنے کے لیے Claude استعمال کرتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ اپنی آواز میں نریشن ریکارڈ کرے۔ پھر وہ آڈیو کو HeyGen میں اپ لوڈ کرتا ہے تاکہ اپنا اواتار ویڈیو بنائے اور آخر میں گرافکس، بی رول اور ٹائٹلز کے ساتھ Final Cut Pro میں پروجیکٹ مکمل کرتا ہے۔
اس نے کہا، "جب سے میں ایک ریکارڈ کرتا ہوں، اگر میں چاہوں تو اسے ڈیڑھ گھنٹے یا دو گھنٹے میں جاری کر سکتا ہوں۔"
اس کے لیے سب سے بڑی بہتری یہ نہیں کہ اب وہ تیزی سے ایڈیٹنگ کر سکتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اسے ہر بار ویڈیو بنانے کے لیے کیمرے، لائٹنگ اور ہوم اسٹوڈیو سیٹ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔
اس نے کہا، "یہ مجھے کم از کم دو تین گھنٹے بچا دیتا ہے اور مجھے بہت زیادہ لچک بھی دیتا ہے۔"
حقیقت پسندی بھی اتنی ہی اہم تھی۔ چونکہ زیادہ تر کلائنٹس رابطہ کرنے سے پہلے کئی ویڈیوز دیکھتے ہیں، اس لیے اصلیت اور سچائی کو برقرار رکھنا بہت ضروری تھا۔
اسکاٹ نے کہا، "وہ عام طور پر کم از کم پانچ ویڈیوز تو ضرور دیکھتے ہیں۔ جو لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ وہ مجھے جانتے ہیں، اور انہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ مجھے پسند بھی کرتے ہیں۔"
اگرچہ شروع میں اسے فکر تھی کہ ناظرین AI کو پہچان لیں گے، لیکن یہ خدشات بہت جلد ختم ہو گئے۔
HeyGen استعمال کرنا شروع کرنے کے بعد سے، اس کی ویڈیوز کو تقریباً 20,000 ویوز مل چکے ہیں، لیکن اب تک صرف ایک شخص نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ وہ شاید AI سے بنائی گئی ہیں۔
اسکاٹ نے کہا، "مجھے بس ایک تبصرہ ملا ہے جس میں کسی نے کہا کہ شاید اس میں AI استعمال ہوئی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو پتا چلتا ہے۔" حتیٰ کہ اس کی اپنی والدہ بھی اب تک یہی سمجھتی ہیں کہ اس نے ویڈیوز روایتی طریقے سے خود ہی فلمائی ہیں۔ "میری امی کو ابھی تک نہیں پتا کہ یہ AI سے بنی ہوئی ویڈیوز ہیں۔"
مسلسل مواد کو حقیقی جائیداد کی ترقی میں بدلنا
اب جب کہ پروڈکشن رکاوٹ نہیں رہی، اسکاٹ کا ہدف ہے کہ وہ ہر ہفتے ایک نئی YouTube ویڈیو شائع کرے، جس سے وہ اس تسلسل کو برقرار رکھ سکے جو اس کے کاروبار کو آگے بڑھاتا ہے۔
آج وہ سال میں 25 سے 30 سودے مکمل کرتا ہے، اور تقریباً اس کے تمام کلائنٹس کال شیڈول کرنے سے پہلے اسے YouTube کے ذریعے ہی ڈھونڈ لیتے ہیں۔
HeyGen نے اسکاٹ کو یہ لچک دی ہے کہ وہ اپنے دن میں جو بھی چل رہا ہو، اس کے باوجود مسلسل تخلیق کرتا رہے۔ ایک معمولی سرجری کے بعد بھی وہ ویڈیوز بنا سکے کیونکہ جیسا کہ وہ خود کہتے ہیں، "اس نے مجھے مائیک استعمال کرنے سے نہیں روکا۔"
اسکاٹ کے لیے سب سے بڑا فائدہ یہ نہیں کہ ویڈیو بنانے کے عمل کو بدل دیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ اس پروڈکشن کے کام کو ختم کیا جائے جو کاروبار پیدا نہیں کرتا۔
اس نے کہا، "کیمرے کے سامنے جسمانی طور پر بیٹھنے سے مجھے ایک پیسہ بھی نہیں ملتا۔ اصل کمائی تو اس وقت ہوتی ہے جب میں اسکرپٹس لکھتا ہوں، انہیں پیش کرتا ہوں اور باہر تک پہنچاتا ہوں۔"
کیمروں اور لائٹنگ کو سیٹ کرنے میں گھنٹوں لگانے کے بجائے، اسکاٹ اب وہی وقت لیڈز سے فالو اپ کرنے، اپنے بزنس کو بہتر بنانے، یا بس اپنے خاندان کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے میں استعمال کرتا ہے۔
"یہ میری کارکردگی میں کسی کمی کے بغیر میرا کچھ وقت واپس خریدنے میں مدد دیتی ہے،" اسکاٹ نے کہا۔ "یہ مجھے وہ سرگرمیاں زیادہ کرنے دیتی ہے جو مجھے کاروبار پیدا کرنے کے لیے کرنی ہوتی ہیں، اور اتنا زیادہ وقت بھی نہیں لیتی جتنا پہلے لیا کرتی تھیں۔"