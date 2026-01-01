روبرٹو میزا مالک ہیں Meza Mortgage Consulting، جو ایک مورگیج بروکریج ہے جو پورے U.S. میں کلائنٹس کو سروس فراہم کرتی ہے، خاص طور پر Florida اور Tennessee پر توجہ کے ساتھ۔ روبرٹو گھر خریدنے والوں، سرمایہ کاروں اور غیر ملکی شہریوں کو رہائشی اور کمرشل پراپرٹیز کے لیے فنانسنگ حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔
ان کے بہت سے کلائنٹس لاطینی امریکہ سے آتے ہیں، جس کی وجہ سے ہر گفتگو میں تعلیم کو ایک نہایت اہم حصہ بنانا پڑتا ہے۔ اسی تعلیمی انداز نے فطری طور پر انہیں ویڈیو کی طرف متوجہ کیا۔ وہ خریداروں کو آگاہ کرنا اور اپنی فرم کو ایک قابلِ اعتماد ذریعہ کے طور پر پیش کرنا چاہتے تھے۔
"میں ویڈیو سے گھبراتا ہوں۔ مجھے کیمرے کے سامنے آنا بالکل پسند نہیں۔ لیکن آج کے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی دوسری فرمز جو آمدنی کے لحاظ سے ہم سے مقابلہ بھی نہیں کرتیں، وہ مسلسل سوشل میڈیا پر رہ کر اور ویڈیوز کے ذریعے خود کو ماہرین کے طور پر پیش کر کے مارکیٹ شیئر حاصل کر رہی ہیں،" روبرٹو نے کہا۔ "اور اسی چیز نے ہمیں بھی اسی راستے پر چلنے پر مجبور کر دیا۔"
وہ جانتا تھا کہ ویڈیو اہم ہے، لیکن اسے بنانے کی ہر کوشش ترقی کے لیے ایک آلے کے بجائے ذہنی دباؤ کا سبب بن جاتی تھی۔
گھنٹوں تک ویڈیوز ریکارڈ اور ایڈٹ کرنے پر خود کو مجبور کرنے کے بجائے، Roberto HeyGen استعمال کرتا ہے تاکہ وہ حقیقت سے قریب اواتار ویڈیوز کے ذریعے اپنا تجربہ باقاعدگی سے شیئر کر سکے، اور اپنا وقت کاروبار چلانے پر مرکوز رکھ سکے۔
پروڈکشن کی جھنجھٹوں کو ایک قابلِ تکرار ورک فلو سے بدلیں
HeyGen سے پہلے، حتیٰ کہ ایک مختصر تعلیمی ویڈیو بنانا بھی ایک طویل عمل تھا۔ سامان پر سرمایہ کاری کرنے اور ایڈیٹنگ آؤٹ سورس کرنے کے بعد بھی سب سے بڑی رکاوٹ جوں کی توں برقرار رہی۔
روبرٹو نے کہا، "شروع میں تو بس میں تھا اور ایک کیمرا جس کے لیے میں نے ایک ہزار ڈالر ادا کیے تھے۔ میں ایک چھوٹی سی 30 سیکنڈ کی ویڈیو ریکارڈ کرتا، لیکن مجھے یہ اسکرپٹ درست کرنے اور کسی بھی قسم کی غلطی سے بچنے میں دو گھنٹے لگ جاتے۔ پھر مجھے اسے ایڈٹ کرنا پڑتا، اور اس میں بھی وقت لگتا۔ آخرکار، میں نے کسی کو ہائر کیا۔ یہ ایک طویل اور مہنگا عمل تھا۔"
سامان میں سرمایہ کاری کرنے اور ایڈیٹنگ آؤٹ سورس کرنے کے بعد بھی سب سے بڑی رکاوٹ جوں کی توں برقرار رہی۔
اس نے کہا، "میرا اصل بوجھ واقعی خرچ نہیں تھا۔ میرا سب سے بڑا مسئلہ کیمرے کے سامنے ہونا تھا۔ یہ میرے لیے پورا ایک امتحان تھا، جس میں میں بالکل بھی راحت محسوس نہیں کرتا تھا۔"
ورک فلو کی پیچیدگی نے مستقل مزاجی کو تقریباً ناممکن بنا دیا تھا۔ اس کا ہدف ہر ہفتے تین تعلیمی ویڈیوز شائع کرنا تھا، لیکن حقیقت میں وہ تقریباً ہر تین ہفتوں میں صرف ایک ویڈیو بنا پا رہا تھا۔
AI سے چلنے والا مارکیٹنگ سسٹم بنانا
جب روبرٹو نے AI اواتارز پر تحقیق شروع کی تو انہوں نے اس فیصلے کو اسی طرح لیا جیسے وہ مالیاتی مصنوعات کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں: یعنی مختلف آپشنز کا موازنہ کر کے۔
انہوں نے اپنے کاروبار کے لیے سب سے موزوں پلیٹ فارم منتخب کرنے سے پہلے تین مختلف اواتار پلیٹ فارمز کی سبسکرپشن لی تھی۔
"HeyGen کے ساتھ، میں نے خود کو سب سے زیادہ پُرسکون محسوس کیا۔ اسے مینیج کرنا آسان تھا، اور یوزر انٹرفیس بھی بہت فرینڈلی تھا،" اس نے کہا۔
آج اس کا ورک فلو بالکل مختلف نظر آتا ہے۔
آج، روبرٹو خود اپنے اسکرپٹس لکھتے ہیں، اپنی ہی آواز میں نریشن ریکارڈ کرتے ہیں، اور ان کے سوشل میڈیا مینیجر HeyGen استعمال کر کے حتمی ویڈیوز بناتے ہیں۔
روبرٹو نے کہا، "ہر چیز 100% HeyGen میں ہی ہوتی ہے۔"
ان کی ٹیم ہر ویڈیو کو بہتر بنانے کے لیے Video Agent اور AI Studio کا مجموعہ استعمال کرتی ہے، تاکہ ہر ویڈیو ان کے برانڈ اور تعلیمی انداز سے پوری طرح مطابقت رکھے۔ روبیٹو کے لیے، HeyGen صرف ایک ویڈیو ٹول سے کہیں بڑھ کر بن چکا ہے۔
تعلیمی مواد کے ذریعے اعتماد پیدا کرنا
بہت سی مالیاتی کمپنیوں کے برعکس جو سوشل میڈیا کو زیادہ تر پروموشن کے لیے استعمال کرتی ہیں، Roberto سیدھی سادی مشاورت کے ساتھ عام ہاؤس لون سے متعلق سوالات کے جوابات دینے پر توجہ دیتا ہے۔
"جب لوگ واقعی کچھ باتوں کے بارے میں سچ جاننا چاہتے ہیں، بغیر کسی مبالغہ آرائی کے اور بغیر اس کے کہ کوئی بس انہیں فون کرنے پر اُکسانے کی کوشش کر رہا ہو، تو وہ ہمارا مواد دیکھتے ہیں،" اس نے کہا۔
شروع میں، اسے فکر تھی کہ ناظرین فوراً اس کے اواتار کو پہچان لیں گے۔ اس کے گھر والوں نے تو نوٹس کر لیا، لیکن باقی کسی کو فرق محسوس نہیں ہوا۔
روبرٹو نے کہا، "میں نے چند دوستوں سے بات کی اور ان سے پوچھا، 'آپ کو میری نئی ویڈیوز کیسی لگتی ہیں؟' انہوں نے کہا، 'اوہ مائی گاڈ، آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، یقیناً آپ کو یہ سب کرنے میں بہت وقت لگتا ہوگا۔' جب میں نے انہیں بتایا کہ یہ ایک اواتار ہے تو وہ یقین ہی نہیں کر سکے۔ اسی بات نے مجھے یہ حوصلہ دیا کہ میں بس یونہی آگے بڑھتا رہوں۔"
یہ جاننے کے بعد بھی کہ ویڈیوز AI سے بنائی گئی ہیں، لوگ ان کے ساتھ بالکل ویسے ہی مشغول رہے جیسے پہلے ہوتے تھے۔
اس نے کہا، "وہ اب بھی ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور اب بھی ان پر تبصرے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، 'یہ بہت زبردست کنٹینٹ ہے۔' جیسے واقعی میں ہی شیئر کر رہا ہوں، جو کہ ایک طرح سے سچ بھی ہے۔"
عملی کارکردگی کو کاروباری ترقی میں بدلنا
سب سے بڑی تبدیلی صرف زیادہ ویڈیوز بنانا نہیں تھی، بلکہ آخرکار انہیں باقاعدگی سے بنانا تھی۔
HeyGen اپنانے کے بعد، روبرٹو نے اپنی پبلشنگ شیڈول میں اضافہ کیا ہے، اب وہ ہر تین ہفتوں میں ایک ویڈیو کے بجائے ہر ہفتے تین ویڈیوز بناتے ہیں۔ یہ تسلسل اب قابلِ پیمائش نتائج میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا ہے۔
حال ہی میں بنائی گئی ایک تعلیمی ویڈیو نے تقریباً 13,700 ویوز حاصل کیے، جن میں سے 30% ناظرین تقریباً 22 سیکنڈ تک متوجہ رہے۔ یہ مواد بالکل نئی آڈینس تک بھی پہنچ رہا ہے۔
اس نے کہا، "عام طور پر سب سے بڑا حصہ اُن لوگوں کا ہوتا تھا جو ہمیں فالو کر رہے تھے۔ اب یہ 50-50 ہے، یہ بھی بدل رہا ہے۔"
تاہم روبیٹو کے لیے سب سے بڑی واپسی عملی کارکردگی میں بہتری رہی ہے۔ مورگیج بروکرز اپنے دن کا بڑا حصہ پس منظر میں رہ کر قرضوں کی پروسیسنگ، قرض دہندگان سے رابطہ کرنے اور کلائنٹس کو پیچیدہ لین دین کے دوران سپورٹ فراہم کرنے میں گزارتے ہیں۔
اس نے کہا، "میرے لیے یہ ایک گیم چینجر رہا ہے کیونکہ اب میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں جا کر ان ریئلٹرز کے ساتھ بیٹھ سکوں اور اپنی اصل بیک آفس کی ذمہ داریاں پیچھے نہ چھوڑوں۔"
HeyGen کے ساتھ، روبرٹو مستقل طور پر اپنی آڈینس کو آگاہ کر سکتا ہے جبکہ وہ اپنا وقت وہاں صرف کرتا ہے جہاں وہ سب سے زیادہ قدر پیدا کرتا ہے۔