2016 میں قائم ہونے والا Pray.com دعا اور مراقبے کے لیے نمبر 1 ایپ ہے جو ایمان کے لیے ایک ڈیجیٹل مرکز کے طور پر کام کرتی ہے۔
Pray.com کے CTO اور شریک بانی Ryan Beck نے اس بات میں ایک واضح کمی کی نشاندہی کی کہ ایمان پر مبنی تنظیمیں ٹیکنالوجی سے کیسے فائدہ اٹھا رہی تھیں۔ Ryan نے کہا، “ہم دنیا بھر کی سب سے بڑی وزارتوں اور نان پرافٹ اداروں کے ساتھ کام کرتے ہیں تاکہ وہ ڈیجیٹل ہو سکیں اور نئے ممبرز سے آن لائن جڑ سکیں۔”
شروع سے ہی Pray.com کا وژن یہ تھا کہ جدید ٹولز کو اس صنعت تک پہنچایا جائے جو تاریخی طور پر ڈیجیٹل اپنانے میں پیچھے رہ گئی تھی۔ یہ وژن بہت جلد مصنوعی ذہانت (AI) پر توجہ میں تبدیل ہو گیا۔ “جب بڑے لینگویج ماڈلز اور ڈفیوژن ماڈلز سامنے آئے تو ہمیں معلوم تھا کہ ہمیں انہیں اپنی منسٹری اور نان پروفٹ پارٹنرز کے لیے اپنانا ہوگا تاکہ وہ اپنے پیغام اور اثر کو بڑھا سکیں،” رائن نے کہا۔ اسی وقت Pray.com نے HeyGen کا رخ کیا۔
AI ویڈیو کے ساتھ ناممکن کو ممکن بنائیں
HeyGen کو اپنانے سے پہلے، Pray.com جس سطح کے ترجمے اور مقامیانے کا تصور کر رہا تھا، وہ بالکل ممکن نہیں لگتا تھا۔ Pray.com کے بہت سے پارٹنرز نے ایسے علاقوں میں اسکول، گرجا گھر اور انسانی خدمت کی تنظیمیں قائم کی تھیں جہاں انگریزی بولی ہی نہیں جاتی تھی۔ یہ بانی کبھی بھی مقامی لوگوں سے ان کی اپنی زبان میں براہِ راست بات چیت نہیں کر پائے تھے۔
ریان نے کہا، "یہ صرف ایک چیلنج نہیں تھا، یہ ناممکن تھا۔ ان تنظیموں کے پاس نہ تو ایسے ٹولز تھے اور نہ ہی اتنا بجٹ کہ وہ ہزاروں ویڈیوز کا مختلف زبانوں اور خطوں میں ترجمہ کر سکتیں۔"
HeyGen نے صرف عمل کو آسان نہیں بنایا بلکہ ایک ایسا دروازہ بھی کھول دیا جو بند تھا۔ “AI ترجموں کے ساتھ، اب وہ دنیا بھر میں اپنی کمیونٹیز سے براہِ راست بات کر سکتے ہیں، بغیر کسی مترجم پر انحصار کیے”، رائن نے وضاحت کی۔ “یہ اس سے پہلے کبھی ممکن نہیں تھا۔”
ایک فیصلہ کن لمحہ اُس وقت آیا جب ایک اندرونی ہیکاتھون ہو رہی تھی۔ ارجنٹینا میں موجود ایک ساتھی نے ایک ڈیمو ویڈیو جمع کرائی جس میں HeyGen کی AI ترجمہ ٹیکنالوجی استعمال کی گئی تھی تاکہ Pray.com کے ایک منسٹری پارٹنر — ایک 75 سالہ ٹیکساس کے رہائشی — کو رواں ہسپانوی بولتے ہوئے دکھایا جا سکے۔ “وہ ہسپانوی کا ایک لفظ بھی نہیں بولتے، لیکن آواز بالکل اُن ہی جیسی لگ رہی تھی،” رائن نے یاد کرتے ہوئے کہا۔ “ہم نے وہ ویڈیو اُنہیں بھیجی تو وہ حیرت زدہ رہ گئے۔”
اس لمحے نے ایک بڑی تبدیلی کی شروعات کی۔ “یہ جادوئی لمحہ صرف ہمارے لیے نہیں تھا، بلکہ ہمارے صارفین کے لیے بھی تھا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ AI ان کے مشن کے لیے کیا کچھ کر سکتی ہے۔”
HeyGen کے ترجمہ کرنے والے ٹولز Pray.com کی پیشکش کا بنیادی حصہ بن گئے۔ ایک پادری نے اس کا استعمال کرتے ہوئے اپنا وعظ Tagalog میں ترجمہ کروا کر اپنی بیوی کے کزن کو فلپائن بھیجا، جس نے اس سے پہلے کبھی اس کا وعظ نہیں سنا تھا۔ “وہ روتے روتے ٹوٹ گیا،” رائن نے کہا۔ “یہ دونوں کے لیے ایک زندگی بدل دینے والا تجربہ تھا۔”
رائن کے لیے یہ کہانیاں محض واقعات نہیں ہیں بلکہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ HeyGen ثقافتی، لسانی اور جذباتی سطح پر فاصلے کم کر رہا ہے۔ "یہ تنظیمیں واقعی کام کر رہی ہیں: فوڈ ڈرائیوز، بزنس لٹریسی، یتیم خانے۔ HeyGen کے ساتھ، ان کے بانی براہِ راست اُن لوگوں سے بات کر سکتے ہیں جن پر وہ اثر ڈال رہے ہیں۔ اس طرح کا تعلق پہلے ممکن ہی نہیں تھا۔"
پیغام کو وسعت دیں، ایک وقت میں ایک آواز کے ساتھ
HeyGen کو نافذ کرنے کے بعد، Pray.com اپنے صارفین کے لیے ممکنات کو ڈرامائی طور پر بڑھانے کے قابل ہوا ہے، وہ بھی پیداوار کی لاگت بڑھائے بغیر یا بیرونی مدد کی ضرورت کے بغیر۔ اہم نتائج میں شامل ہیں:
- عالمی رسائیہزاروں مذہبی ویڈیوز اب مہینوں کے بجائے چند منٹوں میں 8–30 زبانوں میں ترجمہ ہو جاتی ہیں۔
- مواد کی کارکردگیجو کام پہلے ہفتوں میں ہوتا تھا، اب چند گھنٹوں میں مکمل ہو سکتا ہے، جس سے رہنماؤں کو اپنی آواز کو اسکیل کرنے میں مدد ملتی ہے بغیر اس کی اصلیت پر سمجھوتہ کیے۔
- جذباتی اثرویڈیو پیغامات اب بولنے والے کے جذبات، ردھم اور لہجے کو برقرار رکھتے ہیں، چاہے زبان بالکل مختلف ہی کیوں نہ ہو۔
ریان کے نزدیک یہ تو بس شروعات ہے۔ "ہم صرف آڈیو سے بڑھ کر مکمل ویڈیو ترجموں تک آ گئے ہیں۔ نہ صرف اواتارز کی حرکتیں ہم آہنگ ہوتی ہیں بلکہ وہ جذبات اور قدرتی ردھم بھی برقرار رکھتے ہیں۔ یہ کوئی بھاری بھرکم ڈبنگ نہیں لگتی، یہ بالکل حقیقی محسوس ہوتی ہے۔"
اُن کے لیے سب سے زیادہ تسلی بخش بات یہ ہے کہ جب وزارت کے رہنما یہ کہتے ہیں: “یہ میں نے بنایا ہے۔” وہ کہتے ہیں، “یہی تو HeyGen ممکن بناتا ہے۔ کوئی بانی ہزاروں ترجمہ شدہ ویڈیوز کو دیکھ کر کہہ سکتا ہے، ‘یہ میں نے بنایا ہے۔’ یہ واقعی قابلِ ذکر بات ہے۔”
مصنوعی ذہانت سے بنی ویڈیو کے ساتھ ابھی ابھی شروع کرنے والوں کے لیے اس کا مشورہ؟ “اب کوئی سرحدیں نہیں رہیں — نہ جسمانی، نہ زبان کی بنیاد پر۔ اگر آپ ایک کنٹینٹ کریئیٹر ہیں تو آپ کا ناظرین کا دائرہ ہزار گنا بڑھ چکا ہے۔”
HeyGen کے ساتھ، Pray.com نہ صرف جدت کے ساتھ قدم ملا کر چل رہا ہے بلکہ وہ ایک ایسی تحریک کی قیادت کر رہا ہے جو ایمان کو عالمی سطح پر زیادہ قابلِ رسائی، جامع اور مؤثر بنا رہی ہے۔