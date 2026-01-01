Pedro Casanova کے لیے، جو بانی اور CEO ہیں The KREN Group، ویڈیو صرف ایک اور مارکیٹنگ چینل نہیں ہے بلکہ یہ وہ طریقہ ہے جس سے ان کی رئیل اسٹیٹ ٹیم بڑے پیمانے پر تعلقات بناتی ہے۔
ریئل اسٹیٹ میں 18 سال سے زیادہ کام کرنے کے بعد، پیڈرو کو روایتی پروسپیکٹنگ کی حدود کا اندازہ ہو گیا تھا۔ بزنس کو بڑھانے کا مطلب تھا مزید کالز کرنا، مزید دروازوں پر دستک دینا یا مزید نیٹ ورکنگ ایونٹس میں شرکت کرنا۔ ہر نیا کلائنٹ مزید وقت مانگتا تھا۔
پیڈرو نے کہا، "اس طریقے سے ہم اپنا کاروبار دو یا تین گنا بڑھانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم مزید فون کالز کریں، یعنی مزید گھنٹے لگائیں۔"
ویڈیو نے ایک مختلف ماڈل پیش کیا۔
“اس سے میں نے 30 سیکنڈ کی ویڈیو لے کر اس پر 80 گھنٹے کا واچ ٹائم حاصل کر لیا۔ مجھے 80 گھنٹے بولنے میں نہیں لگانے پڑے،” پیڈرو نے کہا۔
Pedro 2013 سے ویڈیو کے ساتھ تجربات کر رہے تھے لیکن کبھی باقاعدگی سے نہیں۔ خود کو ریکارڈ کرنا وقت طلب تھا اور اکثر ایک ایسا کام بن جاتا جو ترجیحی فہرست میں نیچے سرک جاتا۔
اس نے کہا، "تقریباً ایک سال پہلے ہم نے فیصلہ کیا کہ جیسے ہی AI اواتار آنے لگے، ہم ویڈیو کو پوری منصوبہ بندی اور سنجیدگی کے ساتھ اپنائیں گے۔"
اس فیصلے نے اسے HeyGen تک پہنچایا۔
آج، پیڈرو نے ایک AI سے چلنے والا کنٹینٹ انجن تیار کیا ہے جو ہر روز تعلیمی ویڈیوز شائع کرتا ہے، جس کی مدد سے اس کی ٹیم صرف چند منٹ میں ہر ویڈیو بنا کر نئی آڈینس تک پہنچ رہی ہے۔
دستی پروڈکشن کو خودکار ورک فلو سے تبدیل کرنا
HeyGen سے پہلے، مواد تیار کرنا اس بات پر منحصر تھا کہ Pedro کو کیمرے پر آنے کے لیے وقت ملے۔
اس نے کہا، "میں ہر روز ریکارڈ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کبھی کبھی آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ بال کٹوائیں، میرا اس دن شیو کرنے کو دل نہیں کرتا تھا۔"
آج، اس کا ورک فلو تقریباً مکمل طور پر خودکار ہو چکا ہے۔
ہر صبح، پیڈرو Google Alerts اور ایک مقامی اخبار کے ذریعے مقامی خبریں دیکھتا ہے، پھر کسی خبر کو ایک کسٹم Claude ورک فلو میں ڈالتا ہے۔ Claude متعدد hooks، captions، voiceover scripts اور image prompts بناتا ہے، پھر Zapier کے ذریعے سب کچھ HeyGen میں بھیجتا ہے تاکہ حتمی ویڈیو تیار کی جا سکے۔
"میرا اوسط ویڈیو پر ان پٹ تقریباً 5 سے 10 منٹ ہوتا ہے،" پیڈرو نے کہا۔ "جب یہ تیار ہو جاتی ہے تو HeyGen مجھے ایک ای میل بھیجتا ہے۔ میں چند منٹ کے لیے دوبارہ وہاں جاتا ہوں، اور جب میں آؤٹ پٹ سے مطمئن ہو جاتا ہوں تو میرے پاس تیار شدہ پروڈکٹ ہوتی ہے۔"
ایک مختصر جائزے کے بعد، ویڈیوز خودکار طور پر متعدد سوشل پلیٹ فارمز پر شائع ہو جاتی ہیں۔ پیڈرو نے اپنی ٹیم کے کئی اراکین کے لیے AI اواتار بھی بنائے ہیں۔
اب ورک فلو پندرہ مختلف ٹیمپلیٹس کے درمیان گردش کرتا ہے، جس سے ٹیم ہر روز نیا مواد شائع کر سکتی ہے بغیر گھنٹوں ویڈیو ریکارڈنگ میں وقت ضائع کیے۔
فروخت کے بجائے تعلیم کے ذریعے ناظرین کو بڑھانا
سب سے بڑی تبدیلی AI اپنانا نہیں تھی بلکہ خود مواد کو بدلنا تھی۔
لسٹنگ کے اعلانات پوسٹ کرنے کے بجائے، پیڈرو نے مقامی کمیونٹی، محلوں اور رئیل اسٹیٹ مارکیٹ کے بارے میں تعلیمی ویڈیوز بنانا شروع کر دیں۔
"اس سے پہلے، ہم ایسا مواد پوسٹ کر رہے تھے کہ 'ہم نے ابھی یہ گھر بیچا ہے، ہم نے ابھی یہ گھر لسٹ کیا ہے'، جس پر زیادہ انگیجمنٹ نہیں آ رہی تھی،" پیڈرو نے کہا۔
نتائج بہت شاندار رہے ہیں۔ صرف ایک 90 دن کے عرصے میں، ٹیم کی ویڈیوز نے 2 ملین سے زیادہ ویوز حاصل کیے۔
Instagram کے فالوورز 2,124 سے بڑھ کر 11,700 سے زیادہ ہو گئے، جبکہ Facebook نے 6,000 فالوورز کی حد عبور کر لی۔
اس سے بھی بڑھ کر اہم بات یہ ہے کہ ناظرین اب گاہک بن رہے ہیں۔
اس نے کہا، "ہم اب تک GCI میں $120,000 سے زیادہ بنا چکے ہیں۔ ہمارے پاس تقریباً مزید $200,000 سے $300,000 کی پائپ لائن بھی موجود ہے۔"
صرف ایک تعلیمی ویڈیو نے ہی 400,000 سے زیادہ Instagram ویوز حاصل کیے، مزید 200,000 Facebook ویوز ملے، اور 53 اِن باؤنڈ لیڈز پیدا ہوئیں۔
پہلی گفتگو سے پہلے تعلقات بنانا
پیڈرو کے لیے، AI کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کلائنٹ کے رابطہ کرنے سے پہلے ہی اعتماد قائم ہو جاتا ہے۔
"جب وہ اجنبی رابطہ کرتا ہے تو بات یہ نہیں ہوتی کہ 'میں پانچ ایجنٹس کا انٹرویو کر رہا ہوں'۔ وہ پہلے ہی رشتہ بنا چکے ہوتے ہیں اور وہ اس لیے فون کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں، 'میری گھر خریدنے میں مدد کریں، میرا گھر بیچنے میں مدد کریں'،" پیڈرو نے کہا۔
"یہ بالکل مختلف قسم کا تعامل ہے کیونکہ وہ پہلے ہی اس کی قدر دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ اصل میں تو وہ کلون ہی ہے جس نے یہ قدر پیدا کی ہے،" اس نے کہا۔
ٹیم نے فالو اپس کو بھی خودکار بنا دیا ہے، جس سے نئے فالوورز بغیر کسی دستی مداخلت کے نیوز لیٹرز اور اپنی درخواست کی گئی مواد/وسائل حاصل کر سکتے ہیں۔
پیڈرو کا ماننا ہے کہ مستقل مزاجی، کامل ہونے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔
Pedro نے کہا، "یہ وہ مستقل مزاجی ہے جو آپ ہر روز دکھا رہے ہیں۔ یہی چیز الگورتھم کو پسند آتی ہے۔"
دیگر رئیل اسٹیٹ پروفیشنلز کے لیے ان کا مشورہ بالکل واضح ہے۔
اس نے کہا، "جتنا زیادہ ہو سکے کنٹینٹ بنائیں، چاہے آپ اسے پوسٹ کرنے نہ بھی جا رہے ہوں۔ اسی طرح آپ سیکھتے ہیں۔"
اور سب سے بڑھ کر۔
"آپ کو نہ صرف یہ ٹول سیکھنے بلکہ اسے باقاعدگی سے استعمال کرنے کا بھی پکا ارادہ کرنا ہوگا۔ اگر آپ اسے مستقل مزاجی سے استعمال کریں گے تو آپ کو بہت تیز رفتار ترقی نظر آئے گی،" اس نے کہا۔
Pedro کے لیے، HeyGen نے ویڈیو کو ایک کبھی کبھار ہونے والے مارکیٹنگ کے کام سے بدل کر ایک ایسا مستقل growth engine بنا دیا ہے جو اس کی ٹیم کو خریداروں کو تعلیم دینے، اعتماد قائم کرنے اور ہر روز نیا کاروبار پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے۔