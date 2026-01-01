Nick Krem نے اپنے رئیل اسٹیٹ کے کیریئر کے شروع میں ہی یہ سیکھ لیا تھا کہ لیڈز بنانا صرف مسئلے کا ایک حصہ ہے۔ ایجنٹس کو ایک پہچانی جانے والی برانڈ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔
ریئل اسٹیٹ کے کال سینٹر میں کام کرتے ہوئے، نک روزانہ تقریباً 15 گھنٹے ملک بھر میں لیڈز سے رابطہ کرنے میں گزارتا تھا۔ ایک بات خاص طور پر نمایاں تھی۔
“تقریباً ہر بار، جن ایجنٹس کی برانڈ مضبوط تھی وہ ہمارے ساتھ شاندار کارکردگی دکھا رہے تھے،” نک نے کہا۔
اسی ادراک نے نک اور اس کے بھائی کو ایک رئیل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنی بنانے پر آمادہ کیا جو دو سال سے بھی کم عرصے میں پورے 50 ریاستوں اور 13 ممالک تک پھیل گئی۔ نک کی ٹیم حکمتِ عملی، اسکرپٹنگ، پروڈکشن، ایڈیٹنگ اور ڈسٹری بیوشن سب سنبھالتی ہے۔
یہ ماڈل کارآمد ثابت ہوا، لیکن اسے بڑے پیمانے پر بڑھانا آسان نہیں تھا۔
“ہمیں احساس ہوا کہ ایجنٹس اس کام کے لیے ہزاروں ڈالر خرچ کر رہے ہیں، جبکہ ہم HeyGen جیسی کمپنیوں کو استعمال کر کے یہ کام لاگت کے ایک چھوٹے حصے میں کر سکتے ہیں،” نک نے کہا۔
آج، نک رئیل اسٹیٹ کے پروفیشنلز کو ان کے ذاتی برانڈ بنانے میں مدد دیتے ہیں، AI سے چلنے والی ویڈیو کے ذریعے جو پروڈکشن کو مستقل طور پر نظر آنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہونے سے ختم کر دیتی ہے۔
مسلسل ویڈیو بنانے کی سب سے بڑی رکاوٹ کو دور کرنا
HeyGen سے پہلے، نک کی ٹیم کلائنٹس کے لیے مکمل کنٹینٹ اسٹریٹیجیز بناتی تھی، لیکن رئیل اسٹیٹ ایجنٹس سے واقعی ویڈیوز ریکارڈ کروانا پورے کام کی رفتار کو سست کر دیتا تھا۔
ایجنٹس کیمروں، مائیکروفونز، لائٹنگ، کپڑوں اور ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے وقت نکالنے کی فکر میں رہتے تھے۔ کئی ہفتے گزر سکتے تھے اس سے پہلے کہ کوئی ریکارڈ کا بٹن دبائے۔
مسئلہ حل کرنے کے لیے، کلائنٹس دو روزہ پروڈکشن سیشنز کے لیے اورلینڈو اڑ کر جاتے تھے، جہاں وہ کئی مہینوں کے برابر مواد ریکارڈ کرتے تھے۔ یہ طریقہ کار تو مؤثر تھا، لیکن پائیدار نہیں تھا۔
نک نے کہا، "ریئل اسٹیٹ ایجنٹس اس وقت پیسے کماتے ہیں جب وہ لوگوں سے بات کرتے ہیں۔"
اس نے یہ چیلنج سب سے زیادہ واضح طور پر اکیلے کام کرنے والے ایجنٹس کے ساتھ دیکھا۔
“وہ کالز کا جواب دے رہے ہیں، لین دین نمٹا رہے ہیں، مسائل حل کر رہے ہیں اور کلائنٹس کو سروس دے رہے ہیں۔ ویڈیو وہ آخری کام بن جاتا ہے جس کے لیے ان کے پاس وقت بچتا ہی نہیں،” نک نے کہا۔
HeyGen نے یہ سب بدل دیا۔
“ایجنٹس پورے ملک سے اُڑ کر آتے تھے تاکہ اپنی کہانی سنائیں، ویڈیوز شوٹ کریں، اور یہ سب کام ہمارے ساتھ مل کر کروانے کے لیے واقعی ہزاروں ڈالر خرچ کریں،” نک نے کہا۔ “HeyGen انہیں یہ سہولت دیتا ہے کہ وہ اپنی سب سے بہترین شکل، بالوں کا سب سے اچھا دن، میک اپ کا سب سے اچھا دن، اور بہترین لباس لے کر اسے بار بار استعمال کریں۔”
ایک اور پروڈکشن ڈے کی منصوبہ بندی کرنے کے بجائے، ایجنٹس ایک بار ڈیجیٹل ٹوئن بناتے ہیں اور کیمرے سمیٹنے کے بہت بعد تک مواد شائع کرتے رہتے ہیں۔
ایک فرد کو مکمل کنٹینٹ ٹیم میں تبدیل کرنا
نِک نے سب سے پہلے HeyGen کی اہمیت اس وقت سمجھی جب اس نے اپنی ہی مشکل حل کی۔ اس کی ٹیم ہر ہفتے دو YouTube ویڈیوز شائع کرنا چاہتی تھی، لیکن ہر قسط کے لیے نِک کو ایک نیا تعارفی حصہ ریکارڈ کرنا پڑتا تھا۔
"رات کو میں بس اسی سوچ میں سوتا تھا کہ ’مجھے وہ انٹرو ویڈیو شوٹ کرنی ہے،‘" اس نے کہا۔
آخرکار، اس نے اپنی ٹیم سے کہا کہ وہ ان تعارفی ویڈیوز کو اس کے HeyGen اواتار سے بدل دیں۔
"اب وہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے میرے سر سے اتر گیا ہے۔ اب مجھے کبھی یہ سوچ کر سونے نہیں جانا پڑتا کہ مجھے انٹرو ویڈیو شوٹ کرنی ہے، کیونکہ اب HeyGen ہر بار میرے انٹروز خود شوٹ کر دیتا ہے،" نک نے کہا۔
نتائج نے اسے حیران کر دیا۔
"میری AI انٹرو ویڈیوز واقعی میری اپنی ویڈیوز سے بہتر پرفارم کر رہی تھیں،" اس نے کہا۔ "نہ صرف میں وقت بچا رہا ہوں، بلکہ وہ حقیقت میں زیادہ بہتر پرفارم بھی کر رہی ہیں۔"
آج، اس کا اواتار اس کی ٹیم کی بنائی ہوئی ویڈیوز میں نظر آتا ہے، جن میں YouTube انٹروز، لینڈنگ پیجز، ورکشاپس، اور شارٹ فارم کنٹینٹ شامل ہیں۔
"جو چیز آپ لوگوں نے HeyGen کے ساتھ بنائی ہے، وہ مجھے بے حد تیزی سے آگے بڑھنے کے قابل بناتی ہے،" نک نے کہا۔ "اس سے پہلے میرا کام بس سیدھی لکیر کی طرح تھا، کیونکہ جب تک میں خود نہ کرتا، میں ایک دن میں زیادہ سے زیادہ 10 ویڈیوز بنا سکتا تھا۔ HeyGen کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں، 'ارے ٹیم، 20 کر دو۔'"
ایجنٹس کو بڑی برانڈز کی طرح مارکیٹنگ کرنے کے قابل بنانا
آج، نک کی ٹیم HeyGen کا استعمال کرتی ہے تاکہ لسٹنگ ویڈیوز اور مارکیٹ اپ ڈیٹس سے لے کر YouTube کنٹینٹ، لینڈنگ پیجز اور محلے کی گائیڈز تک ہر چیز تیار کر سکے۔
صرف لسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہی وقت کی بچت بہت نمایاں ہے۔
“آپ کو لسٹنگ پر گاڑی چلا کر جانے کی ضرورت نہیں، تیاری کرنے کی فکر نہیں، اور نہ ہی 10 مختلف ٹیک لینے کی،” نک نے کہا۔ “یہ آپ کے دن کے کئی گھنٹے بچاتا ہے، شوٹنگ پر سینکڑوں ڈالر کی بچت ہوتی ہے، اور ہر بار آپ کو بالکل درست اسکرپٹ ملتا ہے۔”
HeyGen نے تخلیقی امکانات کو بھی بہت بڑھا دیا ہے۔ ایک کلائنٹ نے اواتار کو استعمال کرتے ہوئے اسے ہوائی جہاز سے چھلانگ لگوائی، لسٹنگ کے باہر زمین پر اتارا اور پھر پراپرٹی ٹور شروع کروایا۔
نک نے کہا، "اس سے واقعی ایسا لگتا ہے جیسے میں ہالی ووڈ پروڈیوسر ہوں۔ میں خود کو ہر طرح کے مختلف حالات میں رکھ سکتا ہوں، اور یہ لامحدود ہے۔"
تخلیقی صلاحیت سے بڑھ کر، نک HeyGen کا استعمال اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ایجنٹس سرچ میں بہتر نتائج حاصل کر سکیں۔ ان کی ٹیم ایسی ویڈیوز بناتی ہے جو آن لائن خریداروں اور فروخت کنندگان کے وہی سوالات کے جواب دیتی ہیں جو وہ پہلے ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں۔
ایک کلائنٹ نے مکمل طور پر HeyGen کے ساتھ ایک YouTube چینل بنایا، اسے تقریباً ایک سال میں 3,500 سے زیادہ سبسکرائبرز تک بڑھایا، اور اب خریداروں اور فروخت کنندگان کی جانب سے آنے والی کالز موصول کرتا ہے۔ دوسرے لوگ اسی حکمتِ عملی کو استعمال کرتے ہوئے اوسطاً ہر ہفتے تقریباً دو ان باؤنڈ کالز حاصل کرتے ہیں۔
نِک کے لیے، HeyGen کی اصل قدر یہی ہے۔ اب خود مختار ایجنٹس وہی مستقل مزاجی اور پروڈکشن کوالٹی کے ساتھ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں جو پہلے ایک کہیں بڑی ٹیم اور بجٹ کے بغیر ممکن نہیں تھی۔
"ہم اب کبھی بھی اپنی ویڈیو پروڈکشن میں رکاوٹ نہیں بنیں گے،" اس نے کہا۔ "HeyGen نے میرے لیے خود کو اس حد تک بڑھانا ممکن بنا دیا۔ HeyGen نے مجھے کیمرے پر ری پلیس نہیں کیا، اس نے مجھے بہتر بنایا۔"