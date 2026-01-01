20 سال سے زیادہ عرصے سے، Michael Vrlaku نے نئی ٹیکنالوجی کو اپناتے ہوئے اپنا مورگیج بزنس بنایا ہے۔ CRM سسٹمز سے لے کر ورک فلو آٹومیشن تک، وہ ہمیشہ اپنے بزنس کو زیادہ مؤثر بنانے کے طریقے تلاش کرتے رہے ہیں۔
لیکن ایک چیلنج اب بھی حل کرنا مشکل تھا: مستقل طور پر ویڈیو بنانا۔
بہت سے مورگیج پروفیشنلز کی طرح، مائیکل کے پاس بھی شیئر کرنے کے لیے مہارت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ جو چیز اس کے پاس نہیں تھی وہ وقت تھا کہ وہ کلائنٹس کو مینیج کرتے اور بزنس کو بڑھاتے ہوئے ویڈیوز ریکارڈ، ایڈٹ اور پبلش کر سکے۔
“ایک بات جو میں نے شروع ہی میں جان لی تھی، چاہے وہ AI ہو یا AI اواتار، وہ یہ تھی کہ ٹیکنالوجی ایک ایسے مقام تک پہنچنے والی ہے جہاں اسے نظر انداز کرنا ناممکن ہو جائے گا،” مائیکل نے کہا۔
AI ویڈیو کے عام ہونے کا انتظار کرنے کے بجائے، مائیکل اس سے پہلے ہی آگے بڑھ جانا چاہتا تھا۔
اس نے کہا، "میں نے HeyGen اسی لیے ڈھونڈا کہ میں بس یہ دیکھ رہا تھا کہ جو کام مجھے کرنا ہوتا ہے اسے خودکار بنانے کا کوئی طریقہ مل جائے۔"
انہوں نے HeyGen کا استعمال دو سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے شروع کیا، اور نئی نسل کے اواتار آنے سے بہت پہلے ہی AI ویڈیو کو اپنے روزمرہ کے ورک فلو کا حصہ بنا لیا۔
آج، وہ ابتدائی سرمایہ کاری مائیکل کو مسلسل ایسی ویڈیوز بنانے کے قابل بناتی ہے جو پہلے فلم بندی اور ایڈیٹنگ میں گھنٹوں لے لیا کرتی تھیں۔
ویڈیو بنانے کے عمل کو ایک باقاعدہ، دہرائے جانے والے معمول میں بدلنا
مائیکل کے لیے HeyGen کا سب سے بڑا فائدہ یہ نہیں کہ یہ لوگوں کی جگہ لے رہا ہے، بلکہ یہ پروڈکشن کا وقت بچا رہا ہے۔
حال ہی میں بنائی گئی ایک پروموشنل ویڈیو دیکھنے میں یوں لگتی تھی جیسے اس کے لیے پوری پروڈکشن ٹیم، کئی بار شوٹنگ اور بہت زیادہ ایڈیٹنگ کی گئی ہو۔ حقیقت میں مائیکل نے صرف چند منٹ حتمی نتیجہ دیکھنے میں لگائے۔
انہوں نے کہا، "یہ میری ٹیم نے بنایا ہے۔ انہوں نے مجھے ایک اسکرپٹ بھیجا، میں نے بتایا کہ مقصد کیا ہے، انہوں نے اسے HeyGen میں ڈالا، اور یہ اسی طرح تیار ہو کر آ گیا۔"
اگر AI نہ ہوتا تو یہی مواد تیار کرنا بالکل مختلف نوعیت کا پروجیکٹ ہوتا۔
“سوچیں کہ کسی کو یہ سب کرنے میں کتنا وقت لگے گا۔ یہ پورا دن لگنے والا پروجیکٹ ہے کہ آپ سب تیاری کریں، وہاں جا کر شوٹ کریں، کوئی ویڈیو بنا رہا ہو، پھر کتنی مختلف ایڈٹنگز اور ٹیکز ہوں، اور اس کے بعد پوسٹ پروڈکشن ہو”، مائیکل نے کہا۔
ویڈیو کو ایک خاص پروجیکٹ سمجھنے کے بجائے، مائیکل نے اسے اپنے کاروبار کی باقاعدہ روٹین کا حصہ بنا لیا ہے۔ ایک ورچوئل اسسٹنٹ زیادہ تر پروڈکشن سنبھالتا ہے، جبکہ مائیکل رہنمائی فراہم کرتے ہیں اور حتمی نتیجے کا جائزہ لیتے ہیں۔
نتیجہ ایک ایسا ورک فلو ہے جو مستقل مزاج کنٹینٹ تیار کرتا ہے، بغیر اس کے کہ آپ کو کیمرے کے پیچھے گھنٹوں لگانے پڑیں۔
ہر کسٹمر ٹچ پوائنٹ پر مواد کو بڑے پیمانے پر پھیلائیں
صرف سوشل میڈیا کے لیے ویڈیوز بنانے کے بجائے، مائیکل نے اپنی پوری مارکیٹنگ حکمتِ عملی میں AI ویڈیو کو بُنا ہوا ہے۔
اب اس کے ہفتہ وار معمولات میں ویڈیو مارکیٹ اپ ڈیٹس، ویڈیو نیوز لیٹرز، ایک ایک کر کے کسٹمر سے رابطے، اور ذاتی نوعیت کے فالو اَپ پیغامات شامل ہیں۔
وہ رئیل اسٹیٹ ایجنٹس کے ساتھ تعاون کرنے کے اپنے طریقے کو بھی وسعت دے رہا ہے۔
جب بھی کوئی نئی لسٹنگ مارکیٹ میں آتی ہے، مائیکل کا ارادہ ہے کہ وہ لسٹنگ ایجنٹ کے ساتھ مل کر ایسی ویڈیوز بنائیں جو جائیداد اور اس کی فنانسنگ کے اختیارات، دونوں کی وضاحت کریں۔
اس نے کہا، "جب بھی ہمیں کوئی نئی لسٹنگ ملے، آئیے ایک ویڈیو ساتھ میں بناتے ہیں۔ میں خود کو لسٹنگ ویڈیو میں شامل کر سکتا ہوں اور کہہ سکتا ہوں، 'یہ ایک خوبصورت 4,000 فٹ کا گھر ہے، اور یہ ہے کہ اس کا مورگیج کیسا نظر آتا ہے۔'"
وہ خودکار شکریہ ویڈیوز کے ساتھ بھی تجربہ کر رہے ہیں۔
کسی ممکنہ کلائنٹ سے بات کرنے کے بعد، AI ایک ذاتی نوعیت کا فالو اپ بنا سکتی ہے جو گفتگو کا خلاصہ پیش کرے اور اگلے مراحل کو مضبوطی سے واضح کرے، جس سے ایک مضبوط تعلق قائم کرنے میں مدد ملتی ہے، وہ بھی بغیر کسی اضافی ریکارڈنگ سیشن کے۔
Michael کے لیے، یہ ورک فلو ویڈیو کو ایک کبھی کبھار استعمال ہونے والی مارکیٹنگ حکمتِ عملی سے نکال کر اسے کسٹمر ایکسپیریئنس کا باقاعدہ اور مربوط حصہ بنا دیتے ہیں۔
پروڈکشن کے بجائے مواد پر توجہ دینا
جیسے جیسے AI ویڈیو بہتر ہوتی جارہی ہے، مائیکل کا ماننا ہے کہ خود ٹیکنالوجی کی اہمیت، مواد کی قدر کے مقابلے میں کم ہوتی جارہی ہے۔
انہوں نے کہا، "میرے خیال میں اصل چیز وہ معیار ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ آڈیو یا ویڈیو ہی ہو۔ HeyGen بہترین کوالٹی فراہم کرتا ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ہمیں اس بات پر توجہ دینے کی آزادی دیتا ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے، اور وہ ہے اصل مواد۔"
یہ سوچ اُن کے اُس مشورے کو بھی شکل دیتی ہے جو وہ اُن پروفیشنلز کو دیتے ہیں جو ابھی ابھی شروع کر رہے ہیں۔ مکمل ورک فلو یا پرفیکٹ ویڈیوز کا انتظار کرنے کے بجائے، وہ لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ سادہ طریقے سے شروع کریں۔
اس نے کہا، "صدیوں سے جو چیز کارآمد رہی ہے وہ بس کام کو کر گزرنا ہے۔ اسے اپنے ورک فلو میں شامل کریں۔"
وقت کے ساتھ، مائیکل نے اپنے طریقہ کار کو بہتر بنانا جاری رکھا ہے، اپنی ہی آواز میں آڈیو ریکارڈ کر کے، سفر کے دوران مختلف ماحول میں اواتارز بنا کر، اور جب بھی نئی فیچرز جاری ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ تجربات کر کے۔
لیکن ان کا ماننا ہے کہ مستقل مزاجی، کامل ہونے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ جو پروفیشنلز اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ AI سے بنی ہوئی مواد واقعی اصلی اور سچی محسوس ہوتی ہے یا نہیں، ان کے لیے مائیکل ایک سادہ سا نقطۂ نظر پیش کرتے ہیں۔
"یہ آپ ہی ہیں،" اُس نے کہا۔ "یہ بس آپ ہی کا ڈیجیٹل ورژن ہے۔ آپ اپنے آپ کا ایک اور ورژن پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ اپنے کلائنٹس اور آڈینس کو زیادہ مستقل بنیادوں پر مزید مواد فراہم کر سکیں۔"
Michael کے لیے، HeyGen کاروبار کے انسانی پہلو کی جگہ نہیں لے رہا بلکہ یہ اس کے لیے ممکن بنا رہا ہے کہ وہ اپنی مہارت کو زیادہ مستقل مزاجی کے ساتھ شیئر کرے، زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور مواد بنانے میں کم وقت اور کلائنٹس کی خدمت میں زیادہ وقت صرف کرے۔