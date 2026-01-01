نئے رئیل اسٹیٹ ایجنٹ کے طور پر نمایاں ہونے کے لیے Jim McDonner کو کچھ مختلف کرنا پڑا۔
امریکی نیوی سے ریٹائر ہونے اور رئیل اسٹیٹ میں دوسرا کیریئر شروع کرنے کے بعد، جم نے ملک کی سب سے زیادہ مسابقتی ہاؤسنگ مارکیٹوں میں سے ایک میں قدم رکھا۔ نارتھ ویسٹ آرکنساس Walmart، Tyson Foods اور J.B. Hunt کا مرکز ہے، جہاں ہر روز تقریباً 40 نئے رہائشی اس علاقے میں آ کر بس رہے ہیں۔ اسی دوران، 4,000 سے زیادہ لائسنس یافتہ ایجنٹس انہی گاہکوں کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں۔
جِم نے کہا، "میں نے AI کے ذریعے نیٹ ورک بنانے کے طریقے تلاش کرنا شروع کیے۔"
باقیوں کی طرح ایک جیسی لسٹنگ ویڈیوز اور مارکیٹ اپ ڈیٹس بنانے کے بجائے، جم نے توجہ تعلیم پر رکھی۔ ہر ہفتے وہ خریداروں اور فروخت کنندگان کے سب سے عام سوالات کے جواب دیتے ہیں اور ایسی ویڈیوز بناتے ہیں جو صرف گھروں کی تشہیر کرنے کے بجائے مارکیٹ کو سمجھاتی ہیں۔
HeyGen دریافت کرنے کے بعد، جم نے ایک ورک فلو تیار کیا جس کی مدد سے وہ باقاعدگی سے تعلیمی ویڈیوز شائع کرتا ہے، اُن خریداروں تک پہنچتا ہے جو منتقلی کے لیے آرکنساس آنے سے پہلے ہی معلومات چاہتے ہیں، اور اُن ایجنٹس سے مقابلہ کرتا ہے جنہوں نے دہائیوں تک اپنی کاروباری ساکھ بنانے میں لگائیں۔
گھنٹوں کی ایڈیٹنگ کی جگہ ایک قابلِ تکرار ورک فلو
HeyGen سے پہلے، ایک ویڈیو بنانا تقریباً پورا دن لے لیتا تھا۔ جم موضوعات پر تحقیق کرتا، اسکرپٹس لکھتا، بی رول جمع کرتا، نریشن ریکارڈ کرتا اور پھر یہ سب کچھ خود سے Canva کے اندر جوڑتا تھا۔
"میں ہر ویڈیو کو ایڈٹ کرنے میں گھنٹوں لگا دیتا تھا،" اُس نے کہا۔ "میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔"
معیار بہتر بنانے کے لیے، اس نے 12 ویڈیوز کی سیریز تیار کرنے کے لیے ایک پروفیشنل ویڈیوگرافر کی خدمات حاصل کیں۔ نتائج اچھے تھے، لیکن یہ عمل اب بھی مہنگا اور وقت طلب رہا۔ اس کے باوجود وہ ہر ہفتے صرف ایک یا دو ویڈیوز ہی شائع کر پاتا تھا اور اکثر پورے ہفتے ویڈیو شائع کیے بغیر گزر جاتے تھے۔
اس نے کہا، "یہ بالکل مستقل نہیں تھا۔ حیرت نہیں کہ میرے چینل کو کوئی پذیرائی نہیں ملی۔"
جم کو معلوم تھا کہ مستقل مزاجی ہی یہ طے کرے گی کہ ویڈیو واقعی کاروبار کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہے یا نہیں، لیکن اسے ایسا ورک فلو چاہیے تھا جو مصروف رئیل اسٹیٹ کے شیڈول میں فِٹ بیٹھ سکے۔
AI سے چلنے والا مواد کا نظام تیار کرنا
ایک AI سرٹیفیکیشن کورس مکمل کرنے کے بعد، جم نے اپنے کاروبار کے لیے درست ٹیکنالوجی اسٹیک بنانے کی خاطر درجنوں AI ٹولز کو آزمانا شروع کیا۔ آج اس کا زیادہ تر عمل تقریباً مکمل طور پر خودکار ہو چکا ہے۔
وہ Manus کے ذریعے تازہ ترین مارکیٹ رجحانات پر تحقیق کرتا ہے، ChatGPT سے اسکرپٹس کا مسودہ تیار کرواتا ہے، Gamma کے ساتھ خریداروں اور ریلوکیشن گائیڈز بناتا ہے، اور HeyGen کے Video Agent کی مدد سے اپنے برانڈ اثاثوں کو استعمال کرتے ہوئے پروفیشنل ویڈیوز تیار کرتا ہے۔
ہر پیر کی صبح، وہ ہفتے کا مواد پلان کرتا ہے، اپنے اسکرپٹس لکھتا ہے، پانچ ویڈیوز بناتا ہے، ہر ایک کو شیڈول کرتا ہے، اور پھر اپنے ہفتے کے باقی کاموں کی طرف بڑھ جاتا ہے۔
جِم نے کہا، "میں پیر کی صبح زیادہ سے زیادہ تین، چار گھنٹے لگا کر پوری ہفتے کی ویڈیوز بنا سکتا ہوں اور انہیں پہلے سے شیڈول کر سکتا ہوں۔"
ہر ٹرانزیشن کو ہاتھ سے ایڈٹ کرنے کے بجائے، Video Agent خودکار طور پر دلکش ویژولز، کیپشنز اور مقامی B-roll بناتا ہے۔
اس نے کہا، "اب میں تقریباً مکمل طور پر Video Agent ہی استعمال کرتا ہوں۔"
حقیقت کے قریب ہونا بھی اُس کے لیے حیران کن تھا۔ "مجھے بہت حیرت ہوئی کہ آپ بنیادی طور پر ایک ساکن تصویر لے کر اس سے انداز و اطوار پیدا کر سکتے ہیں،" جم نے کہا۔ "زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا جب تک میں خود نہ بتاؤں۔"
تعلیمی ویڈیو کے ذریعے مزید خریداروں تک رسائی
HeyGen اپنانے کے بعد، جم نے عمومی مارکیٹ اپ ڈیٹس سے ہٹ کر ایسے تعلیمی مواد پر توجہ دینا شروع کر دی ہے جو حقیقی خریداروں کے سوالات کے گرد تیار کیا گیا ہے۔
اس نے کہا، "اگر کوئی مجھ سے ایسا سوال پوچھے جو مجھ سے جڑ جائے، تو میں اس کا ایک چھوٹا سا نوٹ بنا لیتا ہوں۔ پھر میں اس پر اسکرپٹ لکھتا ہوں اور ایک ویڈیو بناتا ہوں۔"
اس حکمتِ عملی نے بتدریج اس کے ناظرین میں اضافہ کیا ہے۔ اس کا YouTube channel اب 1,000 سے زیادہ سبسکرائبرز رکھتا ہے، جبکہ اس کے TikTok اور LinkedIn کے ناظرین بھی مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا مواد کون دیکھ رہا ہے، اس میں نمایاں تبدیلی آ رہی ہے۔
جب اس نے پہلی بار اپنا چینل لانچ کیا، تو زیادہ تر ناظرین دوسرے رئیل اسٹیٹ ایجنٹس تھے۔
اس نے کہا، "میں کہوں گا کہ اب شاید میری تقریباً 70% ناظرین اسی اہم ڈیموگرافک میں آتے ہیں،" یعنی وہ خریدار جو 25 سے 45 سال کی عمر کے درمیان ہیں۔
ان کی ویڈیوز سے اب کاروبار بھی پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ایک تعلیمی لسٹنگ مہم نے صرف سات دن میں مارکیٹ میں موجود 650,000$ کی پراپرٹی فروخت کرنے میں مدد کی۔ ایک اور ویڈیو نے میمفس سے منتقل ہونے والے خریداروں کو متوجہ کیا۔
انہوں نے کیلیفورنیا سے بھی پوچھ گچھ حاصل کی ہے، جب کہ انہوں نے ان علاقوں میں ہدفی تعلیمی ویڈیو مہمات چلائیں جہاں سے لوگ اکثر نارتھ ویسٹ آرکنساس منتقل ہوتے ہیں۔
اس کی سب سے کامیاب ویڈیوز میں سے ایک میں یہ سمجھایا گیا کہ Zillow کا Zestimate اکثر اصل مارکیٹ ویلیو سے کیوں مختلف ہوتا ہے۔ یہ ویڈیو اتنی مقبول ہوگئی کہ ایک خریدار نے Sam's Club میں چلتے ہوئے صرف آواز سے ہی جِم کو پہچان لیا۔
جِم نے کہا، "وہ میرے پاس آئیں اور بولیں، 'ہی، میں نے ابھی Zillow پر آپ کی ویڈیو دیکھی ہے۔'"
جِم کے لیے، اُس لمحے نے اس بات کی تصدیق کی کہ اُس کا تعلیمی انداز مؤثر ثابت ہو رہا تھا۔
مصنوعی ذہانت کے ساتھ جدید رئیل اسٹیٹ کاروبار بنانا
جم کا ماننا ہے کہ AI نئی رئیل اسٹیٹ ایجنٹس کے لیے دستیاب سب سے بڑی مسابقتی برتریوں میں سے ایک بن چکی ہے۔
ان کے مطابق اگر یہ نہ ہوتا تو وہ اب بھی ویڈیوز کو خود سے دستی طور پر ایڈٹ کر رہے ہوتے، غیر مستقل مزاجی سے پبلش کر رہے ہوتے، اور آرکنساس سے باہر ریلوکیشن خریداروں تک پہنچنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہوتے۔
انہوں نے کہا، "میں کبھی بھی اس حد تک ناظرین تک نہیں پہنچ پاتا، جتنے تک میں پہنچا ہوں۔"
آج وہ نہ صرف اپنی مارکیٹنگ کے لیے HeyGen پر انحصار کرتا ہے بلکہ اسے دوسرے ایجنٹس کو بھی تجویز کرتا ہے۔ وہ اپنی بروکریج کے 24 ایجنٹس کے لیے ایک ٹریننگ سیشن لینے کی تیاری کر رہا ہے، جس میں وہ انہیں دکھائے گا کہ AI استعمال کرتے ہوئے مستقل ویڈیو ورک فلو کیسے بنائیں۔
جِم نے کہا، "یہ شاید پروفیشنل ویڈیو بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے جو مجھے ملا ہے۔"
جیسے جیسے وہ اپنا کاروبار بڑھاتے جا رہے ہیں، جم ویڈیو کو جدید رئیل اسٹیٹ مارکیٹنگ کی بنیاد سمجھتے ہیں۔
اس نے کہا، "لوگوں تک پہنچنے کے لیے، خاص طور پر کم عمر خریداروں کے گروپ تک، آپ کو یہ کام ویڈیو کے ذریعے ہی کرنا ہوگا۔"
اور ان کے لیے، HeyGen نے یہ ممکن بنا دیا ہے۔