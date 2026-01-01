Craig Veroni وینکوور، برٹش کولمبیا میں ایک رئیل اسٹیٹ ایجنٹ ہیں جو نارتھ وینکوور، ویسٹ وینکوور اور خود شہر کو کور کرتے ہیں۔ رئیل اسٹیٹ میں آنے سے پہلے، انہوں نے ایک دہائی سے زیادہ عرصہ پیشہ ور فلم اور ٹیلی ویژن اداکار کے طور پر تربیت حاصل کرنے اور کام کرنے میں گزارا۔
جیسے ہی انہوں نے اپنی اس مہارت کو اپنی مارکیٹنگ میں استعمال کرنا شروع کیا، ویڈیو ان کے کاروبار کی سب سے بڑی محرک قوتوں میں سے ایک بن گئی۔ تعلیمی YouTube ویڈیوز اور سنیماٹک پراپرٹی ٹورز نے خریداروں کو مقامی محلوں اور ہاؤسنگ مارکیٹ کو سمجھنے میں مدد دی۔
لیکن جب اس کے اوپر والی یونٹ میں آگ اور سیلاب نے اس کے گھر کو متاثر کیا اور تقریباً ایک سال کے لیے اس کے خاندان کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا، تو اس کی ویڈیو پروڈکشن مکمل طور پر رک گئی۔
اس نے کہا، "ہم تقریباً نو مہینے سے اپنے گھر سے باہر تھے۔ میں کوئی مواد تیار نہیں کر سکتا تھا، میرے پاس سامان ہی نہیں تھا۔"
اپنی موجودگی کو بڑھانا، بغیر کام کے بوجھ کو بڑھائے
اپنے زیادہ تر کیریئر کے دوران، کریگ نے اوپن ہاؤسز پر کام کرتے ہوئے، لوگوں سے بالمشافہ ملاقاتیں کر کے، اور ایک YouTube چینل کو اپنی بنیادی لیڈ سورس میں بدل کر اعتماد قائم کیا، یہاں تک کہ اس کے ذریعے وہ اپنے تقریباً 75 فیصد کاروبار حاصل کرنے لگا۔
لیکن وہ مواد تیار کرنا بہت مشکل تھا۔ اس کی سب سے کامیاب محلے کی سیر والی ویڈیوز کے لیے ہر حصے کی اسکرپٹنگ کرنا، کئی محلوں میں کیمرے پر جا کر شوٹنگ کرنا، اور پھر سب کو جوڑ کر ایڈیٹ کرنا پڑتا تھا، یہ پورا عمل ایک ہی ویڈیو کے لیے ایک ہفتے سے زیادہ وقت لے سکتا تھا۔
اپنی آڈینس کے سامنے دوبارہ آنے کے لیے اسے اس انجن کو دوبارہ تعمیر کرنا پڑا جس نے اس کے کاروبار کو چلایا تھا۔ فیصلہ کن موڑ تب آیا جب اس نے دیکھا کہ دوسرے ایجنٹس HeyGen کا استعمال کرتے ہوئے AI اواتارز کے ساتھ بالکل نئے سوشل چینلز بنا رہے ہیں۔
اس نے کہا، "میں نے سوچا، 'یہ ذرا سا پاگل پن لگتا ہے اور شاید حقیقت ہونے کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔'"
دلچسپی کے باعث، وہ ایک چھوٹے ٹریننگ گروپ میں شامل ہوا۔ تین دن کے دوران، کریگ نے اپنا ڈیجیٹل جڑواں بنایا، اپنے کنٹینٹ ورک فلو کو بہتر کیا، اور اپنی پہلی Instagram Reel شائع کی۔
اس نے کہا، "میں گھبرا گیا تھا کیونکہ میں اپنی ویڈیو کے لیے مشہور ہوں۔ مجھے لگا لوگ اسے ناپسند کریں گے۔"
ایسا ڈیجیٹل ٹوئن بنانا جس پر خریدار اعتماد کر سکیں
کریگ کے خیال میں جڑواں (ڈیجیٹل ٹوئن) کے مؤثر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کے اپنے اعلیٰ معیار کے مواد سے بنایا گیا تھا۔ شروع سے آغاز کرنے کے بجائے، اس نے اپنے اواتار کو اس ویڈیو لائبریری پر ٹرین کیا جو وہ پہلے ہی ریکارڈ کر چکا تھا، جس میں مختلف ماحول میں اس کی اصل شکل و صورت اور انداز و اطوار محفوظ تھے۔
اس نے اسے پیشہ ورانہ طور پر ریکارڈ کی گئی آواز کے ماڈلز کے ساتھ جوڑا، جنہیں اس نے اسٹوڈیو طرز کی ویڈیوز کے لیے ایک اندرونی آواز اور لوکیشن پر قدرتی لگنے والی بیرونی آواز میں بہتر بنایا۔ وہ تازہ ترین اواتار ماڈل استعمال کرتا ہے اور جب بھی اس سے بہتر نیا ماڈل جاری ہوتا ہے تو فوراً اپ گریڈ کر لیتا ہے۔
کریگ اپنے ڈیجیٹل ٹوئن کو اس لیے استعمال کرتا ہے کہ وہ اپنی آڈینس کو مقامی خبروں اور مارکیٹ کی تازہ ترین صورتحال سے باخبر رکھے، نہ کہ ٹرینڈز کے پیچھے بھاگنے یا صرف دل لگی کے لیے ویڈیوز بنانے کے لیے۔
کریگ نے کہا، "ٹوئن کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو مقامی طور پر کیا ہو رہا ہے، خبروں کے بارے میں باخبر رکھے اور انہیں معلومات فراہم کرے۔"
درستگی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ہر اسکرپٹ کو ویڈیو بنانے سے پہلے خود لکھتا، اس کا جائزہ لیتا اور مستند مقامی مارکیٹ ڈیٹا کے ساتھ فیکٹ چیک کرتا ہے، اور ہر Reel پر واضح طور پر AI کا لیبل لگاتا ہے تاکہ وہ کبھی بھی کسی کو گمراہ نہ کرے۔
اس نے کہا، "ہر چیز بہت، بہت درست ہونی چاہیے۔ جس لمحے میری اپنے ناظرین کے ساتھ اعتماد ختم ہوا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔"
فالوورز کو ایک قابلِ اعتماد مقامی موجودگی میں بدلنا
پہلے ہی ہفتے کے اندر، کریگ نے ایک ایسی بات محسوس کی جو بیک وقت بہت پرجوش کرنے والی بھی تھی اور بہت عاجز کرنے والی بھی۔
اس نے کہا، "میری بنائی ہوئی ہر ایک پوسٹ نے کارکردگی کے لحاظ سے ہر اُس چیز کو پیچھے چھوڑ دیا جو میں نے خود سے کی تھی۔"
اس کے لیے زیادہ اہم یہ تھا کہ رابطہ برقرار رہا۔ کچھ ناظرین نے پوچھا کہ کیا ویڈیوز مصنوعی ذہانت سے بنی تھیں، جبکہ دوسروں کو بالکل اندازہ نہیں تھا اور سچ جان کر حیران رہ گئے۔ پھر تصدیق خود اس کے سامنے، بالمشافہ آ گئی۔
کریگ نے کہا، "تین الگ الگ موقعوں پر بالکل اجنبی لوگ مجھے روک کر کھڑے ہو گئے۔ ایک آدمی تو اس وقت گاڑی روک کر نیچے اترا جب میں اپنے کتے کو گھما رہا تھا اور اس نے کہا، 'میں آپ کا سبسکرائبر ہوں، مجھے آپ کا کام بہت پسند ہے، یہ سب کرنے کا شکریہ۔'"
ناظر کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ جس شخص سے وہ ابھی بات کر کے گیا ہے، وہ وہی ورژن نہیں تھا جسے وہ آن لائن دیکھتا رہا تھا۔ کریگ کے لیے تو بس یہی اصل بات تھی۔
"رابطہ کام کر رہا تھا،" اس نے کہا۔ یہ اسی قسم کی پہچان تھی جس نے اسے ایک بڑے مقصد کی طرف دھکیل دیا، یعنی اپنی شہر کا وہ بننا جسے وہ "ڈیجیٹل میئر" کہتا ہے۔
مسلسل مزاجی کو رسائی اور پہچان میں بدلنا
جب اواتار اس کی نیوز کنٹینٹ کو سنبھالنے لگا تو کریگ نے ہفتے میں ایک ویڈیو سے بڑھ کر دن میں دو Reels بنانا شروع کر دیں، ایسی رفتار جو روایتی فلم بندی کے ساتھ ناممکن تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی رسائی بھی بڑھ گئی۔
تقریباً دس مہینوں میں اس کے Instagram فالوورز چار گنا بڑھ گئے، جو تقریباً 1,500 سے بڑھ کر لگ بھگ 6,000 تک پہنچ گئے۔ اب اس کا مواد ایک عام مہینے میں 770,000 سے زیادہ اکاؤنٹس تک پہنچتا ہے اور 60,000 سے 70,000 تک انٹرایکشنز پیدا کرتا ہے، جبکہ انفرادی Reels باقاعدگی سے 100,000 ویوز سے آگے نکل جاتی ہیں۔
اتنا ہی قیمتی یہ بھی ہے کہ اس کا اواتار اسے کیا کچھ کرنے کے لیے وقت اور آزادی دیتا ہے۔ جو وقت وہ بچاتا ہے، وہ دوبارہ کلائنٹس کے ساتھ ایک سے ایک کام میں لگ جاتا ہے، جس میں ذاتی نوعیت کی ویڈیو فالو اپس بھی شامل ہیں۔ اس انداز نے اسے پچھلے کلائنٹس کو دوبارہ متحرک کرنے اور اہم کاروبار ڈیلز بند کرنے میں مدد دی ہے۔
اس نے کہا، "ڈیجیٹل ٹوِن میری مدد کرتا ہے کہ میں اپنے کلائنٹس کے ساتھ ایک سے ایک کام زیادہ کر سکوں۔"
جب اس سے پلیٹ فارم کا خلاصہ پوچھا گیا تو وہ ذرا بھی نہیں جھجھکا۔
اس نے کہا، "HeyGen میری ویڈیو کنٹینٹ کو بڑے پیمانے پر بڑھانے کے لیے سب سے بہترین اور سب سے مؤثر پلیٹ فارم ہے۔ مجھے ابھی تک کوئی اور پلیٹ فارم نہیں ملا جو اس کا مقابلہ کر سکے۔"
آج، کریگ اپنے ڈیجیٹل جڑواں کو اپنی جگہ لینے والا متبادل نہیں بلکہ اپنی مہارت کے توسیع کے طور پر دیکھتا ہے۔
"اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دیکھا اور سنا جائے اور آپ واقعی لوگوں کو فائدہ پہنچائیں،" اس نے کہا، "تو HeyGen اس کے لیے ایک شاندار ٹول ہے۔"