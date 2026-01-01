اپنا پہلا پروجیکٹ کیسے بنائیں

اس سبق میں، آپ سیکھیں گے کہ HeyGen میں اپنا بالکل پہلا پروجیکٹ کیسے بنائیں اور پلیٹ فارم پر موجود اہم ٹولز سے کیسے واقف ہوں جنہیں آپ ہر جگہ استعمال کریں گے۔
چاہے آپ بالکل نئے ہوں یا پہلے سے ویڈیو بنانے سے واقف ہوں، یہ گائیڈ آپ کو پُراعتماد انداز میں وہ سب کچھ ڈھونڈنے میں مدد دے گی جو آپ کو شروع کرنے کے لیے درکار ہے۔
ڈیش بورڈ سے شروع کریں
HeyGen میں لاگ ان کرنے کے بعد آپ ڈیش بورڈ پر آئیں گے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کے تمام پچھلے پروجیکٹس موجود ہوتے ہیں۔ اسکرین کے بائیں جانب آپ کو مین نیویگیشن پینل ملے گا جس سے آپ HeyGen کے تمام ٹولز تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔
نئی ویڈیو شروع کرنے کے لیے "Create Video" پر کلک کریں۔
آپ کو کئی آپشنز نظر آئیں گے۔ کسٹم اواتار ویڈیو بنانے کے لیے، "Start from Scratch" منتخب کریں۔ آپ کو "Interactivity" کا آپشن بھی دکھائی دے گا، جو Learning & Development ٹیمپلیٹس کھولتا ہے، اس کی تفصیل ایک الگ سبق میں بیان کی جائے گی۔
اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اپنی ویڈیو کی سمت منتخب کریں: پورٹریٹ یا لینڈ اسکیپ۔ اگر ضرورت ہو تو آپ بعد میں بھی اسے تبدیل کر سکتے ہیں۔
منتخب کرنے کے بعد، آپ کو براہِ راست AI Studio میں لے جایا جائے گا۔
AI اسٹوڈیو میں خود کو متعارف کریں
AI Studio کے اندر، آپ اپنے پروجیکٹ کو نام دینے سے شروع کر سکتے ہیں۔ اس کے نیچے آپ کو اسکرپٹ ایڈیٹر ملے گا، جہاں آپ اپنے مناظر لکھتے، ایڈٹ کرتے اور مینیج کرتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ اپنا اسکرپٹ شامل کرتے ہیں اور اپنی ویڈیو کی ساخت بناتے ہیں۔
اسکرپٹ ایڈیٹر کے نیچے، آپ کو نئی سینز شامل کرنے، آڈیو ریکارڈ یا اپ لوڈ کرنے، یا جملوں کے درمیان وقفے ڈالنے کے اختیارات ملیں گے۔ آپ Voice Director (میگا فون آئیکن) بھی استعمال کر سکتے ہیں تاکہ آواز کے لہجے، رفتار اور جذباتی انداز کو کنٹرول کریں۔
کسی سین کے ساتھ موجود تین نقطوں پر کلک کرنے سے مزید آپشنز ظاہر ہوتے ہیں، جیسے آڈیو کو دوبارہ بنانا، سین کو رینڈر کرنا تاکہ لب کی ہم آہنگی ہو سکے، وائس میررنگ میں تبدیل کرنا، سین کا ترجمہ کرنا، یا اسے حذف کرنا۔ اسکرپٹ ایڈیٹر سے آپ اواتارز کو تبدیل کر سکتے ہیں، آوازیں بدل سکتے ہیں، یا Avatar Unlimited اور Avatar IV Motion انجنز کے درمیان سوئچ کر سکتے ہیں۔
ٹائم لائن کے ساتھ کام کریں
ٹائم لائن ایڈیٹر آپ کو شروع سے آخر تک اپنی ویڈیو کا جائزہ لینے کی سہولت دیتا ہے۔ آپ پلے ہیڈ کو ڈریگ کرکے مخصوص لمحات کا پری ویو دیکھ سکتے ہیں، ویڈیو کی کل لمبائی دیکھ سکتے ہیں، اور مناظر کو بائیں یا دائیں ڈریگ کرکے ان کی ترتیب بدل سکتے ہیں۔
آپ ٹیمپلیٹس سے سینز شامل کر سکتے ہیں، ویڈیو سینز یا پریمیم سلائیڈز داخل کر سکتے ہیں، اور کلپس کے درمیان تیر کے آئیکن کا استعمال کرتے ہوئے سینز کے درمیان ہموار ٹرانزیشنز بنا سکتے ہیں۔
اپنا اواتار منتخب کریں اور حسبِ ضرورت ترتیب دیں
ویڈیو کینوس کے اوپر Avatars پر کلک کریں تاکہ وہ اواتار منتخب کریں جو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے بنائے ہوئے اواتارز میں سے چن سکتے ہیں یا HeyGen کی پبلک لائبریری براؤز کر سکتے ہیں۔
کینوس کے اندر اواتار پر کلک کرنے سے کسٹمائزیشن کے آپشنز کھل جاتے ہیں۔ یہاں سے آپ اواتار کی شکل بدل سکتے ہیں، فریمنگ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، بیک گراؤنڈ ہٹا سکتے ہیں، کونے گول کر سکتے ہیں یا اینیمیشنز لاگو کر سکتے ہیں۔
بہتر بصری انداز اور ڈیزائن
اواتارز ٹیب کے ساتھ ہی آپ کو تخلیقی ٹولز ملیں گے جو آپ کی ویڈیو کو بہتر بناتے ہیں۔ ان کی مدد سے آپ ٹیکسٹ شامل کر سکتے ہیں، میڈیا اپ لوڈ کر سکتے ہیں، عناصر داخل کر سکتے ہیں، AI تصاویر بنا سکتے ہیں، کیپشنز مینیج کر سکتے ہیں یا بیک گراؤنڈ کے رنگ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔
اسکرپٹ ایڈیٹر کے اوپر ہیمبرگر مینو کھولیں تاکہ اضافی ٹولز تک رسائی حاصل کریں۔ یہاں سے آپ اپنی ویڈیو کو ٹیمپلیٹ کے طور پر محفوظ کر سکتے ہیں، اسکرپٹس اپ لوڈ یا ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ورژن ہسٹری دیکھ سکتے ہیں، سپورٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں، ٹیوٹوریلز کھول سکتے ہیں، یا اپنا تھیم تبدیل کر سکتے ہیں۔
ہیمبرگر مینو کے ساتھ موجود آپشنز میں، آپ ویڈیو کی سمت ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، برانڈ کِٹ منتخب کر سکتے ہیں، یا براہِ راست HeyGen ٹیم کو فیڈبیک بھیج سکتے ہیں۔
تعاون اور پروجیکٹ مینجمنٹ
آپ کا کام خودکار طور پر محفوظ ہو جاتا ہے، لیکن آپ کسی بھی وقت دستی طور پر "Save" پر کلک بھی کر سکتے ہیں۔
مل کر کام کرنے کے لیے، ٹیم کے ساتھیوں کو پروجیکٹ میں شامل کرنے کے لیے Invite Members منتخب کریں۔ نوٹیفیکیشنز اور کمنٹس اوپر والے پینل میں نظر آئیں گے، جس سے فیڈبیک کا جائزہ لینا آسان ہو جاتا ہے۔
اگر آپ کے پروجیکٹ میں متعدد لیئرز ہوں تو عناصر کو دوبارہ ترتیب دینے کے لیے Layers پینل کھولیں اور انہیں ایک دوسرے کے اوپر یا نیچے ڈریگ کریں۔
اپنی ویڈیو کا پری ویو دیکھیں اور اسے جنریٹ کریں
جب آپ کی اسکرپٹ اور ویژولز تیار ہوں، تو اپنا پروجیکٹ دیکھنے کے لیے "Preview" پر کلک کریں۔ اگر اواتار ساکن یا دھندلا نظر آئے، تو اس کا مطلب ہے کہ ویڈیو ابھی رینڈر نہیں ہوئی، لب کی ہم آہنگی (lip-sync) رینڈرنگ کے دوران لاگو ہوتی ہے۔
جب آپ مطمئن ہوں، تو "Generate" پر کلک کریں۔ آپ اپنی ویڈیو کا نام بدل سکتے ہیں، منزل کا فولڈر منتخب کر سکتے ہیں، اور آؤٹ پٹ ریزولوشن 4K تک سیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ Avatar IV استعمال کر رہے ہیں، تو HeyGen خودکار طور پر استعمال کی مقدار حساب کرے گا۔
HeyGen آپ کی ویڈیو کو پروسیس کرے گا، اور مکمل ہونے کے بعد یہ آپ کے Projects ٹیب میں نظر آئے گی، جہاں آپ اسے ریویو، شیئر یا ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے تیار پائیں گے۔