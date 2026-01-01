اینیمیشنز اور ٹرانزیشنز کیسے شامل کریں

اس سبق میں، آپ سیکھیں گے کہ HeyGen میں animations، motion elements اور scene transitions استعمال کرکے اپنی ویڈیوز کو کس طرح زندگی بخشیں۔ یہ ٹولز آپ کے مواد کو زیادہ متحرک، پروفیشنل اور دلکش بناتے ہیں، وہ بھی بغیر کسی اضافی ایڈیٹنگ سافٹ ویئر کے استعمال کے۔
اپنے مناظر میں عناصر کو متحرک کریں
HeyGen میں، آپ تقریباً ہر عنصر کو اینیمیٹ کر سکتے ہیں، جن میں ٹیکسٹ، تصاویر، آئیکنز اور حتیٰ کہ اواتار بھی شامل ہیں۔
شروع کریں اس عنصر پر کلک کرکے جسے آپ اینیمیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ منتخب ہونے کے بعد، اسکرپٹ پینل میں اینیمیشن مارکرز ظاہر ہوں گے۔ یہ مارکرز اس بات کو کنٹرول کرتے ہیں کہ عنصر منظر میں کب داخل ہوتا ہے اور کب باہر جاتا ہے۔
آپ ٹائم لائن پر مارکرز کو گھسیٹ کر اینیمیشن کو اپنے اسکرپٹ کے ساتھ ہم آہنگ کر سکتے ہیں۔ پھر Animation مینو کھولیں اور کوئی اسٹائل منتخب کریں، جیسے Fade، Slide، Zoom یا Pop۔ ہر آپشن پر کرسر لے جا کر اسے منتخب کرنے سے پہلے لائیو پری ویو دیکھیں۔
اینیمیشن کی رفتار کو تیز یا سست کرنے کے لیے Duration سلائیڈر استعمال کریں۔ جب آپ فارغ ہو جائیں، تو سیاق و سباق میں دیکھنے کے لیے Preview پر کلک کریں کہ یہ کیسا لگتا ہے۔
پریمیم موشن عناصر شامل کریں
اضافی بصری خوبصورتی کے لیے، آپ Premium Motion Elements استعمال کر سکتے ہیں۔ ان میں اینیمیٹڈ انٹروز، اسپیکر کارڈز، ہیڈ لائنز، اقتباسات اور ٹائپ رائٹر اسٹائل ٹیکسٹ شامل ہیں، جو اواتارز کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔
Elements ٹیب کھولیں، Motion منتخب کریں، اور کوئی motion element اپنی سین میں ڈریگ کریں۔ آپ اس کا ٹیکسٹ اپنی مرضی کے مطابق بدل سکتے ہیں، کینوس پر اسے حرکت دے کر جگہ تبدیل یا سائز تبدیل کر سکتے ہیں، اور اسی animation markers کے ذریعے اس کی ٹائمنگ کنٹرول کر سکتے ہیں۔
منظر کا پری ویو کریں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ موشن عناصر آپ کے مواد کے ساتھ قدرتی انداز میں کیسے متحرک ہوتے ہیں۔
مناظر کے درمیان ٹرانزیشنز شامل کریں
ٹرانزیشنز آپ کی ویڈیو کو ایک منظر سے اگلے منظر تک روانی کے ساتھ آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہیں۔
نیچے والی ٹائم لائن میں دو مناظر کے درمیان کرسر لے جائیں اور تھری ڈاٹ مینو پر کلک کریں، پھر "Add Scene Transition" منتخب کریں۔ Fade، Slide یا Zoom جیسے اسٹائلز میں سے انتخاب کریں۔
آپ ٹرانزیشن کے دورانیے کو تیز یا سست کر کے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اور اسے صرف ایک ٹرانزیشن پر یا اپنی ویڈیو کی تمام سینز پر لاگو کر سکتے ہیں۔ ایڈیٹر میں ایک لائیو پری ویو نظر آتا ہے تاکہ آپ اس ایفیکٹ کو باریک بینی سے ایڈجسٹ کر سکیں جب تک یہ بالکل درست محسوس نہ ہو۔
بلا رکاوٹ بہاؤ کے لیے Magic Match استعمال کریں
Magic Match ایک اسمارٹ ٹرانزیشن ہے جو مناظر کے درمیان مشترکہ عناصر کو خودکار طور پر اینیمیٹ کرتا ہے۔
اگر کوئی عنصر ایک منظر کے آخر میں اور اگلے منظر کے آغاز میں دوبارہ نظر آئے، تو Magic Match ان کے درمیان ہموار، مسلسل حرکت پیدا کرتا ہے۔ اسے استعمال کرنے کے لیے، اس عنصر کو کاپی کریں اور اگلے منظر میں پیسٹ کریں تاکہ وہ دونوں میں نظر آئے۔
Then click the three dots between the scenes, choose Add Scene Transition, and select Magic Match. HeyGen handles the animation automatically, creating a seamless visual connection.