ویڈیو اثاثے وہ تمام عناصر ہیں جو آپ اپنی ویڈیوز بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس میں تصاویر، ویڈیو کلپس، آڈیو فائلیں، لوگوز، متن، اور حتیٰ کہ AI اواتار بھی شامل ہیں۔
HeyGen مختلف فارمیٹس کی وسیع رینج کو سپورٹ کرتا ہے، جن میں JPG اور PNG فائلیں 200 MB تک، MP4 اور MOV فائلیں 200 MB تک، اور TTF یا OTF فونٹ فائلیں 100 MB تک شامل ہیں۔ ان اثاثوں کو منظم رکھنا ایڈیٹ کرنے، دوبارہ استعمال کرنے اور پُراعتماد انداز میں مل کر کام کرنے کو آسان بناتا ہے۔
اثاثے اپ لوڈ کریں اور منظم کریں
شروع کرنے کے لیے، Media کھولیں اور Upload پر کلک کریں تاکہ اپنی فائلیں HeyGen کی Asset Library میں شامل کریں۔ آپ ایک ہی وقت میں متعدد فائلیں اپ لوڈ کر سکتے ہیں، جن میں تصاویر، ویڈیوز اور آڈیو شامل ہیں۔
اگر آپ GIF استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اسے ویڈیو ایڈیٹر میں اپ لوڈ کرنے سے پہلے MP4 میں تبدیل کریں۔
اپ لوڈ کرنے کے بعد، آپ وضاحت کے لیے اثاثوں کے نام دوبارہ رکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو فائلوں کے لیے، آپ کے پاس صرف آڈیو نکالنے کا آپشن بھی ہوتا ہے۔ ہر پروجیکٹ، برانڈ یا کنٹینٹ ٹائپ کے لیے فولڈر بنا کر آپ سب کچھ منظم اور آسانی سے قابلِ تلاش رکھ سکتے ہیں۔
اثاثے حذف کرنے کے لیے، انہیں چیک باکس یا تین نقطوں والے مینو کے ذریعے منتخب کریں اور "Delete" کا انتخاب کریں۔
اپنے پروجیکٹ میں اثاثے شامل کریں
جب آپ کی اسکرپٹ اور اواتار تیار ہو جائیں تو AI Studio میں اپنے پروجیکٹ پر واپس جائیں۔ یہاں سے آپ بیک گراؤنڈز، میڈیا اور دیگر بصری عناصر شامل کرکے اپنا سین ڈیزائن کرنا شروع کر سکتے ہیں۔
اگر آپ کے اواتار میں پہلے سے موجود پس منظر شامل ہے تو اواتار کو منتخب کریں اور اسے نئے پس منظر پر رکھنے کے لیے Background Remover استعمال کریں۔ آپ لے آؤٹ کے مطابق فِٹ کرنے کے لیے اواتار کا سائز اس کے کونوں کو ڈریگ کر کے تبدیل کر سکتے ہیں۔
پس منظر اور میڈیا کو اپنی مرضی کے مطابق بنائیں
پس منظر (Background) پر کلک کریں تاکہ آپ ٹھوس رنگوں، اسٹاک تصاویر، ویڈیوز یا ٹیمپلیٹس میں سے انتخاب کر سکیں۔ مزید لچک کے لیے، "Detach from Background" منتخب کریں تاکہ آپ منظر کے اندر عناصر کو آزادانہ طور پر حرکت دے سکیں اور ان کا سائز تبدیل کر سکیں۔
میڈیا ٹیب آپ کو HeyGen کی اسٹاک لائبریری، آپ کی اپ لوڈ کی ہوئی فائلوں، اور اضافی میڈیا اپ لوڈ کرنے کے آپشن تک رسائی دیتی ہے۔ یہاں موجود کسی بھی میڈیا کو بیک گراؤنڈ کے طور پر بھی سیٹ کیا جا سکتا ہے۔
آڈیو شامل کریں اور منظم کریں
بیک گراؤنڈ میوزک شامل کرنے کے لیے Music ٹیب کھولیں۔ آپ HeyGen کے اسٹاک ٹریکس میں سے انتخاب کر سکتے ہیں یا اپنی آڈیو فائلیں اپ لوڈ کر سکتے ہیں۔
آڈیو آپ کی ویڈیو کے نیچے سین پلےئر میں نظر آئے گی۔ آڈیو ٹریک پر موجود تین نقطوں والے مینو کو استعمال کریں تاکہ آپ تراشنے یا فائل کو تبدیل کرنے جیسی تبدیلیاں کر سکیں۔
تصاویر اور بصری مواد میں ترمیم کریں
تصاویر کے لیے، آپ کونے کا ریڈیئس ایڈجسٹ کر کے کناروں کو نرم بنا سکتے ہیں یا AI کی مدد سے ویژولز میں ترمیم کر سکتے ہیں۔ بس ایک ایڈٹ پرامپٹ درج کریں، اپنی پسند کا AI انجن منتخب کریں، اور چاہیں تو نتیجے کی رہنمائی کے لیے ایک ریفرنس تصویر بھی شامل کریں۔
بصری تنوع بڑھانے کے لیے Elements ٹیب کھولیں۔ یہاں آپ کو shapes، frames، stickers اور icons جیسے پریمیئم عناصر ملیں گے جو آپ کے ڈیزائن کو بہتر بنا سکتے ہیں۔
متن شامل کریں اور اسٹائل کریں
کینوس کے اوپر موجود "Text" پر کلک کریں تاکہ آپ ٹائٹلز، لیبلز یا آن اسکرین میسجنگ شامل کر سکیں۔ آپ فونٹ کا اسٹائل، سائز، فارمیٹنگ، اوپیسٹی اور الائنمنٹ اپنی مرضی کے مطابق بنا سکتے ہیں، یا یکسانیت کے لیے اپنا برانڈ فونٹ اپ لوڈ کر سکتے ہیں۔
ٹیکسٹ عناصر کو کینوس پر کہیں بھی گھسیٹ کر لے جایا اور ان کا سائز تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ آپ بیک وقت متعدد عناصر منتخب کر کے انہیں سیدھ میں لا سکتے ہیں یا گروپ بنا سکتے ہیں تاکہ لے آؤٹ زیادہ صاف اور منظم ہو جائیں۔
کیپشن شامل کریں
کیپشنز شامل کرنے کے لیے Captions پر کلک کریں اور کوئی کیپشن اسٹائل منتخب کریں۔ آپ رنگ، فونٹس اور ٹیکسٹ سائز کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اور یہ بھی طے کر سکتے ہیں کہ یہ اسٹائل صرف ایک سین پر لاگو ہو یا تمام سینز پر۔
ویڈیو پلے بیک کو باریکی سے کنٹرول کریں
اپنے سین میں اپ لوڈ کی گئی کسی بھی ویڈیو کو منتخب کریں تاکہ آپ اس کی پلے بیک کو اپنی ضرورت کے مطابق ایڈجسٹ کر سکیں۔ آپ ویڈیو کو مسلسل حرکت کے لیے لوپ کر سکتے ہیں، آخری شاٹ کو برقرار رکھنے کے لیے آخری فریم کو فریز کر سکتے ہیں، یا ویڈیو کے دورانیے کو خودکار طور پر سین کی لمبائی کے مطابق کرنے کے لیے "Fit to Scene" منتخب کر سکتے ہیں۔
زیادہ درست کنٹرول کے لیے، ٹائم لائن میں قینچی (Scissors) آئیکن استعمال کریں تاکہ ویڈیو کے آغاز اور اختتامی حصے کو بالکل وہیں تک ٹرم کریں جہاں آپ چاہتے ہیں۔