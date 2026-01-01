Відео з аватаром зі ШІ виглядає переконливо лише тоді, коли людина залишається послідовною з часом. Якщо обличчя «пливе», змінюються зуби, порушується lip-sync або рухи скидаються між кліпами, люди одразу це помічають. Для аватарів це особливо важливо, ніж для багатьох інших завдань зі створення відео, адже глядач спостерігає за конкретною людиною, яка говорить, часто зблизька і протягом тривалого часу.

У сучасному світі створення відео зі ШІ тривалість усе ще залишається одним із найпомітніших обмежень. Багато моделей і продуктів пропонують створення як кліп фіксованої довжини — кілька секунд, і лише небагато систем здатні створювати відео довше, ніж на кілька хвилин. Для продуктів з аватарами це обмеження безпосередньо впливає на робочі процеси клієнтів. Клієнтам потрібні довші, послідовні сцени/відео для навчальних матеріалів, демонстрацій продажів, оглядів продукту, освіти, підтримки та агентів, які мають говорити доти, доки завдання не буде виконано, а також їм потрібний швидкий попередній перегляд, щоб швидко змінювати промпти, рух і сценарій.

У HeyGen це перетворилося на три конкретні вимоги:

Послідовність у довгих сценахАватар має зберігати цілісність особистості, lip-sync, міміку та безперервність рухів не лише в одному короткому фрагменті, а й у багатьох частинах створеного відео. Без фіксованого обмеження тривалостіСтворення може тривати десять секунд, десять хвилин або бути безперервною сеансом у режимі реального часу. Швидкий попередній перегляд, робота в режимі реального часу або швидше за реальний часСистема має швидко починати створювати кадри й навіть дозволяти транслювати назовні створювані кадри, поки обчислення ще тривають.

У цій публікації ми розглянемо фреймворк для інференсу, який створили, щоб задовольнити ці вимоги.

Базова архітектура моделі

Фреймворк побудований навколо моделей створення аватар-відео HeyGen — лінійок Avatar IV та Avatar V. На високому рівні модель бере референтне зображення або відео, керівну аудіодоріжку та додатковий текстовий чи сценічний контекст, а потім створює відео цього аватара, який говорить із правильною ідентичністю, мімікою та рухами.

Основна модель створення — це Diffusion Transformer, або DiT, навчена з використанням flow matching. Замість того щоб стискати людину в невелике вбудовування ідентичності, модель працює з багатими референсними токенами, щоб зберегти деталі, важливі для аватарів: форму обличчя, зуби, текстуру шкіри, рухи рота, стиль жестів і ритм мовлення.

Робочий процес продакшн-інференсу має три основні етапи:

Створення відео з аудіо Базова модель DiT створює низькороздільні латентні представлення відео на основі еталонної особи, аудіофіч і керувальних сигналів. На цьому етапі основна увага приділяється руху, lip-sync та часовій узгодженості. Суперроздільна здатність з урахуванням ідентичності. Другий модуль уточнює ці латентні представлення до зображення з високою роздільною здатністю, приділяючи особливу увагу ділянкам, де люди найбільше помічають артефакти, зокрема обличчю та роту. Потокове декодування VAE. Декодер VAE перетворює високоякісні латентні представлення на RGB-кадри частинами, тож кадри можна виводити ще до завершення всього відео.

Щоб створювати довгі відео, система обробляє дані частинами. Поки перша частина повністю спирається на статичний референс, наступні частини використовують граничні дані з попередніх сегментів. Це дає змогу аватару продовжувати говорити природно, без повного скидання пози чи ідентичності.

Стрімінговий фреймворк і цикл конвеєра

Щоб забезпечити виконання на основі фрагментів, інференс-фреймворк використовує модульну трирівневу архітектуру, яка працює з локалізованими часовими вікнами та звільняє ресурси одразу після обробки кожного фрагмента.

Модуль : обгортка навколо конкретної моделі та її контрольної точки (наприклад, A2V DiT, Super-Resolution DiT, компоненти VAE, текстові/аудіо енкодери).

: обгортка навколо конкретної моделі та її контрольної точки (наприклад, A2V DiT, Super-Resolution DiT, компоненти VAE, текстові/аудіо енкодери). Етап : типізований блок виконання, який координує один або кілька модулів (наприклад, створення контексту, суперроздільна здатність).

: типізований блок виконання, який координує один або кілька модулів (наприклад, створення контексту, суперроздільна здатність). Конвеєр: граф виконання, який поєднує етапи між собою, керує спільним станом і координує режими потокового або пакетного виконання.

Етап ініціалізації один раз на запит кодує еталонну особу в латентні представлення. Потім pipeline безперервно проходить по решті етапів, доки вхідний аудіопотік не буде вичерпано: