HeyGen MCP:
Створення відео
для будь-якого AI-агента
Під’єднайте HeyGen до Claude Web, Claude Code, Gemini CLI, Cursor та інших інструментів через Model Context Protocol (MCP). Ваш агент створює, керує та отримує відео, використовуючи Ваш наявний тарифний план HeyGen. Без додаткової оплати.
HeyGen MCP робить відео вбудованою можливістю агентів
AI-агенти вже є частиною Вашого робочого процесу. MCP-сервер HeyGen робить професійне створення відео доступним для будь-якого агента, сумісного з MCP. Не окремий крок, не окрема інтеграція.
Без інтеграційних витрат
Підключайтеся до повних відеоможливостей HeyGen без розробки чи підтримки будь-яких інтеграцій з API. Жодних журналів змін для відстеження.
Працює там, де Ви вже працюєте
Вже використовуєте Claude Web, Claude Code, Claude Desktop, Gemini CLI або Cursor? HeyGen під’єднується до інструментів, якими Ваша команда користується щодня.
Безпечно за замовчуванням
OAuth-автентифікація, прив’язана до Вашого акаунта HeyGen. Жодних API-ключів, які потрібно змінювати або ризикувати їхнім витоком. Ваші відео, Ваш акаунт, Ваші кредити.
Ваші аватари та голоси
Будь-який кастомний аватар або голос, доступний у Вашому акаунті HeyGen, доступний через Remote MCP, включно з брендованими активами.
Понад 175 мов і діалектів
Агенти можуть створювати багатомовний відеоконтент із синхронізацією губ та перекладом на основі ШІ, у масштабі та за запитом, більш ніж 175 мовами й діалектами.
Без додаткової оплати
Створення відео використовує кредити, включені до Вашого поточного тарифного плану HeyGen. Доступно в усіх планах, зокрема для безкоштовних акаунтів.
Маєте запитання? У нас є відповіді
Чи потрібен мені ключ API?
Ні. Remote MCP використовує OAuth-автентифікацію, прив’язану до Вашого акаунта HeyGen (Web Plan). Жоден API-ключ не потрібен.
Чи коштує MCP від HeyGen додатково?
Ні. Створення відео використовує преміум-кредити, включені у Ваш поточний тарифний план HeyGen. Жодних окремих платежів за API чи додаткової оплати немає.
Які плани HeyGen підтримують MCP?
MCP доступний у всіх тарифних планах HeyGen. Для інтенсивнішого використання рекомендуємо перейти на тарифний план Creator або вище.
Чи можу я використовувати власні аватари та голоси?
Так. Будь-який аватар або голос, доступний у Вашому акаунті HeyGen, включно з кастомними ресурсами, доступний через HeyGen MCP.
У чому різниця між цим і HeyGen API?
API HeyGen надає Вам прямі REST-ендпоїнти для програмного керування. Remote MCP обгортає ці можливості так, щоб AI-агенти могли використовувати їх у розмовному режимі без того, щоб Ви писали інтеграційний код.