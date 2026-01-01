Google'dan Veo 3.1 YZ video oluşturucu
Google DeepMind'in en gelişmiş YZ video modeli artık HeyGen'de. Metinleri, görselleri veya ilk ve son kareleri yerel sesle sinematik kliplere dönüştürün. Saniyeler içinde, ücretsiz olarak video oluşturmaya başlayın.
- Yüksek doğrulukta hareket
- Çoklu çekim sürekliliği
- Özel promptlar
Veo 3.1 ile neler oluşturabilirsiniz
Veo 3.1, Google DeepMind tarafından içerik üreticileri ve ekipler için geliştirilmiş bir YZ video modelidir. Metinleri, görselleri ve referansları sinematik kliplere dönüştürün, ilk ve son kareyi kontrol edin ve HeyGen'den ayrılmadan prodüksiyona hazır videolar oluşturun.
Sinematik B-roll oluşturma
Ürün lansmanları, açıklayıcı videolar, reklamlar, eğitimler, sosyal medya videoları ve marka kampanyaları için yüksek kaliteli YZ b-roll videoları oluşturun. Veo 3.1, basit bir prompt'u tek seferde gerçekçi ışıklandırma, dinamik kamera hareketleri ve yerel ses ile cilalı hareketli çekimlere dönüştürür.
Görüntüden videoya
Veo 3.1 görüntüden videoya motoru ile durağan görselleri hayata geçirin. Ürün çekimlerini, yaşam tarzı fotoğraflarını, küçük resimleri ve marka görsellerini doğal hareket, ışık değişimleri ve sinematik derinlikle, prodüksiyona hazır videolara dönüştürün.
Sonsuz yaratıcı stiller
Metinden videoya, tarif edebileceğiniz her görünüme geçin. Ürün demoları, kurucu videoları, sürreal görseller, lifestyle çekimler, eğitici açıklayıcı videolar ve sinematik reklamları, hepsini aynı modelle ve HeyGen içinde oluşturun.
Stil kilitleri karakterle birlikte hareket eder — kamera ve ortam değişse bile aynı ışık, aynı kıyafet, aynı hava korunur.
İlk kare ve son kare kontrolü
Videonuzun tam olarak nerede başlayıp nerede biteceğini ilk kare ve son kare prompt'larıyla tanımlayın. Sonuç üzerinde tam kontrolle, temiz dönüşümler, önce-sonra anları, ürün tanıtımları, geçişler, sahne uzantıları ve kusursuz kahraman çekimleri oluşturun.
İçerik üreticileri ve markalar Veo 3.1'i nasıl kullanıyor?
Ürün lansmanları ve marka filmlerinden sosyal medya reklamlarına ve açıklayıcı videolara kadar, Veo 3.1 modern ekiplerin video üretme biçimine uyum sağlar. HeyGen içindeki tek bir iş akışıyla, her kanal, format veya hedef kitle için yerel sesli sinematik YZ videoları oluşturun.
Sosyal odaklı yaratıcı klipler
TikTok, Instagram, YouTube Shorts ve LinkedIn için tasarlanmış kısa video içerikleri oluşturun. Kancalar, geçişler, görsel metaforlar, avatar sahneleri ve markalı sosyal medya videolarını, tam bir kurgu ekibine ihtiyaç duymadan hazırlayın.
Kurucu ve marka videoları
Duyuruları, ürün güncellemelerini, düşünce liderliği içeriklerini ve kurucu mesajlarını, YZ dijital ikizinizi kullanarak sinematik kurucu videolarına dönüştürün. Her mesajın premium hissettirmesi için hareket, ortamlar ve B-roll görüntüler ekleyin.
Eğitim ve açıklayıcı videolar
Görsel örnekler, animasyonlu kavramlar, yaşam tarzı sahneleri ve destekleyici B-roll görüntüleriyle karmaşık fikirleri daha anlaşılır hale getirin. Kurslar, YZ açıklayıcı videoları, işe alıştırma süreçleri, eğitimler ve eğitici video içerikleri için idealdir.
Ürün lansmanı içeriği
Sinematik ürün çekimleri, özellik tanıtımları, soyut görseller ve kusursuz geçişlerle dikkat çeken ürün lansman videoları oluşturun. Sosyal medya paylaşımları, açılış sayfaları, reklamlar ve ürün tanıtım video kampanyaları için tasarlanmıştır.
Ekipler Veo 3.1 ile daha hızlı ürün çıkarıyor
Hikaye anlatımını ölçeklendirmek ve kampanyaları saatler içinde hayata geçirmek için Veo 3.1 kullanan içerik üreticileri ve markaların deneyimlerini keşfedin.
Sık sorulan sorular
Veo 3.1 nedir?
Veo 3.1, Google DeepMind'in en gelişmiş YZ video modelidir. Metin prompt'larını, referans görselleri ve ilk ya da son kare girişlerini, doğal ses, gerçekçi hareket ve yönetmen seviyesinde kamera kontrolüyle sinematik video kliplere dönüştürür. HeyGen'de Veo 3.1, tek bir iş akışı içinde YZ avatarınız ve diğer video modellerinin yanında yer alır.
Veo 3.1'i kim geliştirdi?
Veo 3.1, Google'ın YZ araştırma laboratuvarı Google DeepMind tarafından geliştirildi. Google'ın amiral gemisi video oluşturma modelinin en son sürümü ve OpenAI'nin Sora 2 modeline doğrudan bir rakip. HeyGen, ayrı bir Google veya Gemini hesabı yönetmenize gerek kalmadan kullanabilmeniz için Veo 3.1'i doğrudan entegre eder.
Veo 3.1’i ücretsiz denemek mümkün mü?
Evet. HeyGen üzerinde her hesapta yer alan kredilerle Veo 3.1’i ücretsiz deneyebilirsiniz; başlamak için kredi kartı gerekmez. Ücretli planlar, daha yüksek çözünürlükler, daha uzun klipler, ayda daha fazla oluşturma ve filigran olmadan ticari kullanım haklarının kilidini açar.
HeyGen'de Veo 3.1'i nasıl kullanırım?
HeyGen'e giriş yapın, video düzenleyiciyi açın ve model seçicisinden Veo 3.1'i seçin. Bir prompt yazın, bir referans görsel ekleyin veya çekiminizi kontrol etmek için ilk ve son kareleri ayarlayın. Aynı projede Veo 3.1 kliplerini YZ avatarınız, B-roll görüntüleriniz, ses ve müzikle birleştirin.
Veo 3.1 ile en fazla video uzunluğu nedir?
Veo 3.1, her oluşturma işleminde birkaç saniyeye kadar klipler oluşturur; sahneleri ilk kare ve son kare prompt’larıyla uzatabilir veya HeyGen editöründe birden fazla klibi birleştirebilirsiniz. Klip başına maksimum süre ve toplam proje uzunluğu, HeyGen planınıza bağlıdır.
Veo 3.1 ses ve müzik oluşturabilir mi?
Evet. Veo 3.1, video ile aynı anda doğal ses üretir; buna ortam sesleri, ses efektleri ve diyalog dahildir. Bu da ayrı bir seslendirme veya ses düzenleme adımına gerek olmadığı anlamına gelir. HeyGen üzerinde ayrıca kendi YZ ses klonunuzu ekleyebilir veya tam kontrol istediğinizde özel ses dosyası yükleyebilirsiniz.
Veo 3.1 videolarını ticari olarak kullanabilir miyim?
HeyGen üzerinde Veo 3.1 ile oluşturulan videolar, HeyGen planınızın ticari lisansı kapsamında reklamlar, sosyal medya paylaşımları, ürün lansmanları ve müşteri teslimleri dahil olmak üzere ticari çalışmalarda kullanılabilir. Ücretsiz planda oluşturulan çıktılarda filigran bulunur. Ücretli planlar bu filigranları kaldırır ve tam ticari kullanım hakları sağlar.
Veo 3.1 hangi en-boy oranlarını destekliyor?
Veo 3.1, 16:9 ve 9:16 dahil olmak üzere dikey, kare ve yatay en-boy oranlarında içerik oluşturur; böylece aynı prompt ile yeniden kırpmaya gerek kalmadan YouTube, TikTok, Reels, Shorts, LinkedIn ve açılış sayfaları için içerik hazırlayabilirsiniz.
Ne yapmak istiyorsanız, artık yapabilirsiniz
Veo 3.1 ve HeyGen'in diğer YZ stüdyosu araçlarıyla hemen oluşturmaya başlayın. Kurulum yok, çekim yok — sadece bir sekme açın ve başlayın.