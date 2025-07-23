HeyGen para sa L&D: Ang Pinakamahusay na AI Video Jumpstart Guide

Maligayang pagdating sa iyong AI L&D video jumpstart na gabay
Gusto mong gumawa ng mas maraming video content pero parang may pumipigil sa’yo
napipigilan ba ng kakulangan sa oras, badyet, o production resources? Hindi ka nag-iisa. Heto ang magandang balita: gamit ang HeyGen, makakagawa, makakapag-translate, at makakaangkop ka ng mga video na mas maganda pa kaysa sa tradisyonal na produksyon, sa mas maliit na bahagi lang ng gastos at oras.
Ang gabay na ito ay ginawa para sa mga learning professional, instructional designer, at mga tagalikha ng training content na handang iangat ang kanilang trabaho gamit ang AI video. Matututuhan mo kung paano pumunta mula konsepto hanggang maging isang buong kurso, at lumikha ng de-kalidad at nasusukat na content nang hindi nangangailangan ng mga camera, studio, o on-screen na talento.
Top use cases: how learning professionals are using HeyGen
HeyGen is more than a video tool. It’s a creative engine built for earning professionals who need to move fast, scale content, and drive results without sacrificing quality. From courses to multilingual training videos, here’s how learning professionals across every function are using HeyGen to create high-impact videos at scale.
Mga Kursong Pagsasanay
Perpekto para sa: Instructional Designers, Learning & Development, HR, Sales Enablement
- Pinapasimple ng Komatsu ang pandaigdigang pagkatuto at pag-unlad ng mga empleyado gamit ang nakakaengganyo at multilingguwal na mga AI video
- Pinalalawak ng Miro ang learning content sa pamamagitan ng madaling pagsasalin at pamamahala ng mga pagbabago
- Sinanay ng AI Smart Ventures ang libu-libo sa pamamagitan ng mga nakakaengganyong learning course
Pagsasanay at Onboarding
Perfect for: Instructional Designers, Learning & Development, Sales Enablement, HR, Compliance, Internal Communications
Translation & Accessibility
Perfect for: Instructional Designers, Communications, Learning & Development, HR, Compliance
Why video is critical in L&D today
- #1 medium to boost learner engagement and knowledge retention is video
- 83% of learners surveyed prefer watching video over audio or text
- 40-60% reductions in learning time can be achieved with video, as learners absorb information more efficiently through visual and auditory cues.
- 95% pagpapanatili ng impormasyon kapag nanonood ng video ang mga mag-aaral kumpara sa 10% kapag nagbabasa lamang ng teksto (Insivia)
The Challenge
- Frequent updates demand quick, easy video edits as policies, processes, and industries evolve
- Limited bandwidth and global language or accessibility needs strain production capacity
- Mahal at mabagal ang outsourcing, lalo na para sa kumplikadong content tulad ng para sa compliance o kaligtasan
Ano ang Naibubukas ng AI Video
Pagtipid sa gastos
Nakatipid ng €1,000 bawat minutong training content mula sa Sibelco
80% na mas mababa na gastos sa produksyon at 50% na mas mabilis na oras ng pag-deliver sa Simulations Software
Bilis
5X na pagtaas sa bilis ng paggawa ng mga educational na video sa nangungunang kompanya sa financial services na Equity Trust
Scalability
80-90% average completion rates for customer and partner training videos at Komatsu
Higit sa 15K na live na role-play na pagsasanay sa sales at mahigit 2.5K oras ng natapos na pagsasanay sa Copient.ai
Localization
80% na pagbawas sa pagsasalin ng video na gastos at 50% na pagtitipid sa oras ng produksyon mula sa Würth Group
5X increase increase in return on ad spend across Spanish, French, and German markets at Rosetta Stone
Pagpapersonalisa
Daang-daang onboarding na video na bumabati sa mga bagong hire gamit ang kanilang pangalan at sa kanilang napiling wika sa Lattice
Gusto mo pa bang mas lumalim dito?
Paggawa ng iyong unang AI na video
Panimula
Bago ka pa lang sa video o unang beses mong susubukan ang HeyGen? Kaya mo ’to. Sa seksyong ito, gagabayan ka namin sa bawat hakbang para makagawa ka ng mahusay na video, nang mabilis.
Training template
Pinakamainam para sa onboarding, pagsasanay sa mga tool o mga patakaran.
How To Video
Pinakamainam para sa mga tutorial o walkthrough na nangangailangan ng screen recordings o iba pang visual
Like learning in action?
Pick a video type above to open a ready-made template in HeyGen and follow along as you go.
Sobrang sipag ba?
Gustong-gusto namin ’yan! Tumalon ka na agad sa Hakbang 4: Piliin ang Tamang AI Avatar na Tagapagsalita at gumawa ng sarili mong AI avatar—ang digital twin mo at magiging susunod na bituin sa video.
Not ready to dive in yet?
Walang problema. Silipin mo muna ang mga hakbang ngayon at balikan mo na lang ang kumpletong gabay kapag handa ka na.
Ready to get started?
Start with this 2-minute tour of HeyGen's AI Studio Editor, and then let's dive in!
For more information, visit our follow along video tutorials:
→ HeyGen Academy: 101
malawak na pangkalahatang-ideya ng lahat ng mga tampok ng HeyGen
→ HeyGen Academy: AI Studio
mas malalim na pagtalakay sa pag-e-edit ng video
Hakbang 1: I-set up ang iyong HeyGen workspace para sa malakihang paggamit
Ang matatalinong marketer ay hindi nagsisimula mula sa wala sa bawat pagkakataon—gumagawa sila ng mga sistemang puwedeng i-scale.
Sa HeyGen, madali mong mapapanatiling on-brand ang iyong mga video sa pamamagitan ng pag-set up ng isang Brand Kit para awtomatikong magamit ang iyong mga font, kulay, logo, at iba pang assets.
I-paste lang ang URL ng kumpanya ninyo para makapagsimula, o i-upload nang mano-mano ang mga brand element ninyo.
Nagmamadali ka ba? Walang problema. Maaari ka namang bumalik at tapusin ang hakbang na ito mamaya.
Pro Tip
Kapag kumpleto na ang Brand Kit mo sa mga kulay ng brand mo, madali mo nang maa-update ang karamihan sa HeyGen Templates para tumugma. Palitan mo lang ng mga kulay mo para manatiling on-brand ang bawat video.
Hakbang 2: Itakda ang Iyong Estratehiya
Bago ka gumawa ng iyong video, mag-step back muna para linawin ang iyong learning strategy, lalo na kung bahagi ang video na ito ng mas malaking kurso o training sequence. Tukuyin ang layunin ng partikular na video na ito, kung sino ang mga learner, paano ihahatid ang video, at kung paano mo mapapanatiling interesado at nakikibahagi ang mga learner mula simula hanggang dulo.
Hakbang 2: Piliin ang tamang AI Avatar
Your facilitator sets the learning environment. Choose a ready-made Public Avatar, create a Custom Avatar that fits your organization or subject matter, or for the ultimate personal touch, create your digital twin in minutes with HeyGen’s Hyper Realistic Avatar feature!
Nag-aalok ang HeyGen ng iba’t ibang paraan para gumawa ng Custom Avatars. I-click ang mga link sa ibaba para mas mapag-aralan pa ang mga detalye.
Uri ng Avatar
You'll Need
Makukuha Mo
Best For
2–5 minutong training na video
Pinaka-makatotohanang itsura, galaw, boses, at lip sync batay sa iyong training video
Hyper realistic digital twin
10-15 na mga larawan
Totoong hitsura batay sa iyong mga larawan, na may AI-generated na galaw, boses, at lip sync
Realistik na digital twin
Text prompt
Ganap na AI-generated na itsura, galaw, boses, at lip sync
Fictional characters in realistic or varying animation styles
Avatar IV (bago!)
1 photo
Very realistic appearance based on a photo, with AI-generated movement, voice and lip sync. Requires credits to generate.
Mas mababa sa 30 segundong mga video, kasama ang pag-lip sync sa musika
Pro Tip
Gamitin ang Generating Looks na feature ng HeyGen para palitan ang pose, kapaligiran, o kasuotan ng iyong avatar gamit lamang ang isang text prompt.
Mga Pinakamainam na Gawain: Paano Gumawa ng Perpektong Custom Avatar
Handa ka na bang gumawa ng propesyonal at makatotohanang avatar na may walang katapusang opsyon sa pag-customize? Suriin ang mga resource sa ibaba para sa mga tip, pinakamahusay na mga praktis, at isang mabilis na buod ng mga kakailanganin mo para makapagsimula.
Kapag gumagawa ka ng Custom Avatar, tandaan: kung mataas ang kalidad ng ipapasok mo, mataas din ang kalidad ng lalabas. Mas maganda ang iyong mga larawan, video, at mga prompt na isinusulat, mas magiging makatotohanan at pulido ang magiging avatar mo.
Anuman ang nasa iyong Hyper Realistic Avatar training video—mula sa mga galaw, ekspresyon ng mukha, hanggang sa tono ng boses—ay makikita sa magiging final na resulta.
Uri ng Avatar
You'll Need
Mga Pinakamainam na Gawain
2-5 training minute video
10-15 photos
Gumawa ng Avatar
Text prompt
Kung bago ka pa lang sa pagsulat ng prompt, tingnan ang aming mga pinakamahusay na kasanayan sa paggawa ng prompt
Avatar IV (bago!)
1 litrato
1 litrato na kasama lamang ang subject, maliwanag ang ilaw at may malinaw na resolusyon
Tip ng Pro
Gamitin ang Generating Looks na feature ng HeyGen para baguhin ang pose, paligid, o kasuotan ng iyong avatar gamit lamang ang isang text prompt.
Layunin ng Pagsasanay
Ano ang gusto mong makamit ng video na ito?
Mga halimbawa: pag-o-onboard ng mga bagong empleyado, pagpapatibay ng mga proseso sa pagsunod sa patakaran, pag-upskill para sa mga bagong tool o proseso
Profile ng Mag-aaral
Para kanino mo ginagawa ang video na ito? Anong role o team nila? Ano na ang kasalukuyang antas ng kaalaman nila?
Mga halimbawa: Lahat ng empleyado, karamihan ay hindi teknikal, limitado ang oras, magkakaiba ang antas ng kaalaman sa mga security protocol
Primary Distribution Channel
Saan maa-access ang iyong video?
Mga halimbawa: internal na LMS, SharePoint, Slack, mga serbisyo sa onboarding email, wiki ng kumpanya, mobile learning app
Istratehiya sa Pakikipag-ugnayan
How will you keep learners engaged and improve retention?
Examples: interactive prompts, spaced repetition, relatable scenarios, brief and focused segments to maintain attention and reinforce key takeaways
Pro Tip
Kailangan mo ba ng pangalawang opinyon tungkol sa iyong strategy? Pumunta sa ChatGPT, Claude, o iba pang tool na gusto mo at gamitin ang sumusunod na prompt:
"Plano kong gumawa ng [training video] para sa [topic o skill]. Ang goal ay [ilagay ang learning objective], ang target audience ko ay [learner profile], idi-deliver ito sa pamamagitan ng [platforms o channels], at ang engagement strategy ay: [engagement strategy]. Maaari mo ba akong bigyan ng feedback sa pagiging epektibo ng planong ito, at mag-suggest ng anumang improvements?"
Hakbang 3: Isulat ang Iyong Script
Ang script mo ang gulugod ng isang malinaw at epektibong karanasan sa pagkatuto. Kung gumagawa ka man ng isang standalone na tutorial o isang module sa mas malaking kurso, ang maayos na pagkakabuo na script ay nagsisiguro ng kalinawan, konsistensi, at aktibong partisipasyon ng mga mag-aaral. Ganito mo ito magagawa nang tama:
- Magsimula sa konteksto at kahalagahan gaya ng isang sitwasyon, tanong, o karaniwang hamon para ipakita kung bakit mahalaga ang paksa. Nakakatulong ito magbigay ng motibasyon at makuha ang suporta ng mga learner.
- Panatilihin itong organisado at nakatuon, hinahati ang nilalaman sa lohikal at madaling sundan na mga hakbang na may malinaw at tuloy-tuloy na daloy.
- Use simple, conversational language, speaking directly and clearly to the learner. Avoid jargon unless it’s explained.
- Palakasin ang mahahalagang natutunan at mga susunod na hakbang sa pamamagitan ng pagtatapos gamit ang isang simpleng buod, isang panawagan na pagnilayan o i-apply ang natutunan, o isang malinaw na gabay papunta sa susunod na module o resource.
Pro Tip
Want to move faster? Check the following Best Practices page for guidance on using tools like ChatGPT to write your script.
Hindi ka pa rin sigurado kung saan magsisimula? Narito ang ilang halimbawa ng balangkas para magbigay ng inspirasyon.
Kung sinusundan mo ito sa HeyGen, nakapaloob na ang mga script na ito sa iyong template.
I-access ang mga template na kasama ang mga script na ito dito:
Tuklasin ang mas detalyadong mga template ng script at higit pang mga tip para sa mga sikat na uri ng L&D na video
Mas lumalim pa sa paggawa ng script
Mga Pinakamahusay na Gawi: Sumulat ng mga Script nang Mas Magaling at Mas Mabilis gamit ang AI
Gusto mo bang gawing mas maayos ang workflow mo at makatipid ng oras sa pagsusulat? Narito kung paano gamitin ang mga tool tulad ng ChatGPT, Claude, o Gemini para mabilis na makagawa ng malinaw at learner-focused na mga script para sa iyong training videos.
Hakbang 1: Magsimula sa isang malinaw na prompt
Sabihin sa AI kung anong uri ng training video ang ginagawa mo, para kanino ito, at ano ang gusto mong maging resulta. Isama ang konteksto gaya ng:
- Layunin: ano ang dapat magawa o maunawaan ng mag-aaral?
- Learner profile: who are they (new hire, sales rep, team lead) and what is their baseline knowledge?
- Distribusyon: saan ilalagay ang video (LMS, Slack, onboarding flow)?
- Engagement: nais na tono at paraan ng paghatid (pakikipag-usap, batay sa mga sitwasyon, direktang pagtuturo)
Halimbawang prompt:
“Sumulat ng 2-minutong training script kung paano kumpletuhin ang expense reports sa Workday. Ang audience ay mga bagong hire sa finance na walang naunang karanasan sa Workday. Dapat malinaw at nakasuporta ang tono. Ide-deliver ito ng isang avatar sa loob ng aming LMS.”
Hakbang 2: Idagdag ang mahahalagang punto ng usapan
Tulungan ang AI na manatiling tama at nakatuon sa pamamagitan ng paglalagay ng maikling listahan ng mga dapat talakayin sa video
Halimbawa:
- Gawain o kasangkapang ipinapaliwanag
- Mahahalagang hakbang o mga patakaran
- Karaniwang pagkakamaling dapat iwasan
- Anumang tala tungkol sa pagsunod o proseso
- Nais na kinalabasan
Halimbawang prompt:
"Saklaw: saan mahahanap ang expense tool sa Workday, paano mag-upload ng resibo, paano magsumite para sa approval. Paalala: bigyang-diin ang timeline ng submission policy."
Hakbang 3: Humingi ng tamang format
Ipaalam sa AI kung paano ihahatid ang content. Nakakaapekto ito sa tono, pacing, at pagpili ng mga salita.
Halimbawa:
- Isang binibigkas na script na binabasa ng isang avatar
- Dinisenyo para sa voiceover na may mga visual sa screen
- Modular, para magkasya sa isang microlearning na serye
Halimbawang prompt:
"Isulat ito bilang isang script para sa talking head avatar, gamit ang maiikli at malinaw na pangungusap at mga sandaling paghinto para sa mga visual na callout."
Hakbang 4: Suriin at ayusin
I-paste ang iyong script sa HeyGen at gamitin ang preview tool para mapanood itong mabuhay. Pagkatapos, i-refine ito kung kinakailangan. Gumamit ng mga follow-up prompt tulad ng:
- Gawing mas maikli ito para sa 60-segundong bersyon.
- Magdagdag ng tanong upang hikayatin ang pagninilay.
- Gumamit ng mas di-pormal na wika at gawing mas parang usapan.
- Include an example of a common error and how to fix it.
I-level up ang iyong pag-susulat ng script
Mahuhusay na Gawi: Paglikha ng De-kalidad na Custom na AI Voices
HeyGen has a massive library of stock AI-generated voices in over 175 languages, dialects, and emotional tones, but sometimes the perfect video calls for something custom. Below are three ways to create Custom Voices.
Uri ng Custom Voice
Paraan ng Paglikha
Output
Best For
Awtomatiko kapag gumagawa ng Hyper-Realistic Avataro
Realistic na pagkopya ng boses batay sa tunay mong boses at intonasyon. Sumusuporta sa iba’t ibang emosyon.
Isang kopya ng boses na tunog na tunog ikaw
Text prompt specifying attributes (age, accent, gender, tone, pitch, emotion)
Ganap na AI-generated na boses batay sa prompt.
Isang kathang-isip na boses o mga boses na may matinding karakter
Must read: documentation from the third-party service
Panlabas na AI Voice service (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
Realistic na voice clone na sinanay gamit ang tunay mong boses at intonasyon. Nag-iiba ang mga fine-tune control depende sa serbisyo. Mahusay na opsyon para sa isang digital twin, ngunit kadalasan ay may karagdagang bayad.
Isang kopya ng boses na tunog na tunog ikaw
Para sa pinakamahusay na kalidad ng boses, magsimula sa malinaw at mataas na kalidad na source audio. Narito kung paano makakakuha ng mahusay na recording:
• Use a high-quality mic or smartphone, held 6–8" from your mouth
• Record in a quiet, noise-free space
• Speak clearly with natural pauses and slight emotional expression
• Mag-upload ng maraming sample na may iba’t ibang emosyonal na tono para sa mas maraming paraan ng paggamit (para sa HeyGen Custom Voice Clones lamang)
Gusto mo bang sumisid nang mas malalim?
→ Pinakamahusay na gabay sa sobrang makatotohanang Custom Voice Cloning
Best Practices: Prompting Like A Pro
Prompting is the practice of carefully crafting and iterating text instructions (called prompts) used to guide AI tools to create content from scratch such as images, motion, or audio.
Ang prompting ay isang makapangyarihang kasanayan para sa sinumang AI video creator. Kapag pinagsama sa HeyGen, nagbubukas ang prompting ng napakaraming paraan para gumawa ng mga video na may malaking epekto, kung saan ang iyong imahinasyon lang ang tanging limitasyon! Maging handang mag-test, mag-adapt, at gumamit ng mga prompt sa HeyGen para maiangkop ang iyong mga video upang tumugma sa iyong mga layunin.
Tampok
Function
Gamitin Ito Para Sa
Baguhin ang pose, kapaligiran, o kasuotan ng isang Custom Avatar
Bigyang-buhay ang Photo Avatars
Creating Custom Avatars (realistic or animated)
Paglikha ng Mga Custom na Boses
Pinakamahuhusay na Paraan ng Pagpo-prompt
Maging Tiyak
Mas malinaw na maipapakita ng AI ang gusto mong mangyari kung mas malinaw mong ilalarawan ang gusto mo (tono, itsura, kilos, emosyon).
Magsimula sa Istruktura
Gumamit ng pare-parehong istruktura: ano, sino, saan, paano. Nalalapat ito sa mga biswal, tono ng boses, at direksyon ng galaw.
Isama ang Konteksto at Layunin
Ipaalam sa AI ang layunin: Para ba ito sa product demo? Isang social ad? Isang tutorial? Nakakatulong ang konteksto para maiangkop nang maayos ang magiging resulta.
Gumamit ng Deskriptibong Wika
Gumamit ng mga pang-uri na nagpapahayag ng damdamin, estilo, o linaw (hal., “kumpiyansa,” “minimalista,” “mataas ang enerhiya,” “kalma ang pacing”).
Ulitin at Pinuhin
Huwag kang makuntento sa unang subok mo. Maliit na pag-adjust sa prompt ay puwedeng magdulot ng napakalaking pagbuti ng resulta sa lahat ng uri ng media!
Maaaring bahagyang mag-iba ang pinakamahuhusay na paraan ng pag-prompt depende sa kung ano ang ginagawa mo
Suriin ang mga resource sa ibaba para mas malalim mong maunawaan ang bawat uri at masulit ang iyong mga prompt!
Hakbang 5: Gumawa at pinuhin ang iyong mga eksena sa AI Studio
Now that your script and avatar are ready, it’s time to bring your message to life in HeyGen’s AI Studio editor where it’s easy to customize, enhance, and polish every part of your video– no editing experience required!
- Design your scenes in minutes using the Brand Kit or Templates you set up in Step 1.
- Reinforce your message with on-screen text or visuals and trigger them to appear/disappear with Animations.
- Mag-browse sa stock media library ng HeyGen para sa de-kalidad na b-roll video na walang bayad sa royalty.
- Use Premium Scene Transitions to give your video a smooth, professional polish.
- Magdagdag at mag-customize ng Mga Caption para gawing mas kaengganyo at mas madaling ma-access ang iyong mga video.
- Isalin ang iyong mga video upang maabot ang mga mag-aaral, kasamahan, at audience sa buong mundo.
- Using a SCORM-compliant LMS? Enterprise plan users streamline their workflows with SCORM exports.
Tip ng Eksperto
Create and compare multiple versions of your training videos to see what improves engagement, knowledge retention, and learner outcomes.
Handa ka na bang mag-edit na parang propesyonal?
Bisitahin ang HeyGen Academy: AI Studio, isang masusing video course na tumatalakay sa lahat ng editing features ng HeyGen.
Mga Pinakamainam na Gawi: Ayusin ang Bigkas, Emosyon, at Intonasyon
Kailangan mo bang tunog na eksakto ang iyong avatar? Binibigyan ka ng HeyGen ng makapangyarihang mga tool para ma-fine-tune ang mga voiceover para sa natural at eksaktong pagbigkas na parang totoong-buhay.
Tampok
Gamit
Use it To
Add pauses and adjust the pronunciation of specific words directly in the Script Panel
Mag-upload o mag-record ng audio na may tono, bilis, at bigkas na gusto mo, at hayaang ihatid ito ng kahit anong avatar gamit ang sarili nilang boses
Hubugin ang damdamin at tono ng isang script sa isang pindot lang ng button
Palawakin pa ang saklaw ng iyong Custom Voice sa pamamagitan ng pag-upload ng karagdagang mga recording na may iba’t ibang emosyonal na tono. Piliin ang pinakaangkop sa bawat sandali.
Gusto mo ba itong makita sa aksyon?
Panoorin ang HeyGen Academy: AI Studio - Pronunciation module upang makita ang mga feature na ito sa aksyon at matutunan kung paano gamitin ang mga ito sa sarili mong mga proyekto.
Mga Estratehiya para Palawakin ang Iyong Epekto
Whether you’re reaching new markets, testing what works, or tailoring content to different audiences, these advanced best practices and tools will help you scale your impact with precision.
Lumabas sa Pandaigdigang Merkado gamit ang Pagsasalin
Learn how to translate and localize your videos into 175+ languages and dialects, no dubbing or voice actors required.
Use HeyGen’s Brand Voice feature to maintain consistency in translated videos by customizing how certain words are handled (i.e., brandname pronunciations, forcing or blocking translation for certain terms).
Enterprise and Team plan users can also make edits directly to translated scripts by using our Proofread feature.
Need some inspiration? Check out how Trivago used HeyGen to simultaneously localize TV ads in 30 markets.
Suportahan ang Change Management gamit ang Flexible at Madaling I-update na Nilalaman
Ang pagbabago ay tuloy-tuloy, at kailangang sumabay ang iyong mga learning materials. Kung nagre-refresh ka man ng isang buong course module o nag-a-update lang ng isang training video, ang tradisyunal na paggawa ng content na may re-shooting at editing ay maaaring gawing malaking trabaho kahit ang isang maliit na update.
With HeyGen, updating videos takes minutes, not days. Swap out scripts, edit text, change visuals, and generate new versions with just a few clicks. No more bottlenecks. Just fast, flexible video that helps your learners adapt as quickly as your organization moves. Learn more about using HeyGen for change management.
Accessibility and Inclusive Learning at Scale
In today’s learning environments, accessibility isn’t optional- it’s essential. Learners bring a wide range of abilities, preferences, and digital literacy levels, and your content needs to reflect that.
Basahin ang aming gabay tungkol sa kung paano gumawa ng accessible na mga training video na tumutugon sa iba’t ibang pangangailangan ng mga mag-aaral para sa karagdagang impormasyon kung paano madaling iakma para sa mga pangangailangang biswal at pandinig, lumikha ng mga microlearning module, at mag-adjust para sa mga pagkakaibang kultural.
Interactive Avatar
Whether you’re delivering compliance training or onboarding new employees, Interactive Avatars transform passive videos into dynamic, two-way learning experiences that boost engagement, personalize content, and drive learner action.
Kailangan mo ba ng inspirasyon? Bisitahin ang aming Interactive Avatar demo page at makipag-chat kay Judy, ang 24/7 HR compliance training expert ng HeyGen!
Use Case #1: Learning Courses
Whether you’re reaching new markets, testing what works, or tailoring content to different audiences, these advanced best practices and tools will help you scale your impact with precision.
Mga Kuwento at Halimbawa ng Customer
Pinapasimple ng Komatsu ang pandaigdigang L&D ng mga empleyado gamit ang multilingual na AI na mga video
Miro scales learning content with easy translation and change management
Sinanay ng AI Smart Ventures ang libu-libong tao sa pamamagitan ng mga nakakaengganyong learning course
Perpekto Para sa
Perpekto para sa: Instructional Designers, Learning & Development, HR, Sales Enablement
Best Practices
Break content into modular chunks
Istruktura ang iyong kurso sa maiikli at nakatutok na mga bahagi, mas mainam kung 3–7 minuto ang bawat isa. Nakakatulong ito sa spaced learning, mas madaling pag-update, at mas matibay na pagkatandâ ng aralin.
Isulat ang script para sa linaw, hindi lang sa nilalaman
Sumulat sa paraang parang nakikipag-usap lang, gawing simple ang mga komplikadong ideya, at iwasan ang jargon. Gumamit ng pagkukuwento, mga analohiya, at mga totoong sitwasyon para buhayin ang iyong nilalaman.
Gawin itong sinadyang kaaya-aya sa paningin
Gumamit ng mga biswal para mas mapalakas ang mensahe mo. Pagsamahin ang mga avatar presenter sa mga kaugnay na graphics, screen recordings, animations, o b-roll para masuportahan ang iba’t ibang estilo ng pagkatuto.
Makipag-ugnayan gamit ang maraming patong ng interaktibidad
Dagdagan ang iyong kurso gamit ang mga nakakaengganyong video na humihikayat sa pagninilay, pagsusuri ng kaalaman, o mga follow-up na ehersisyo.
Subukan at pinuhin
Patuloy na mangalap at isama ang feedback, gamit ang HeyGen para sa madaling pamamahala ng mga pagbabago.
Top Features
- Mga Asset: pagandahin ang iyong mga karanasan sa pagkatuto gamit ang mga kapaki-pakinabang na biswal tulad ng mga screen recording at graphics na nagpapalakas sa iyong mensahe
- Templates: Keep your course’s visual design consistent by using or creating templates to save time and elevate your content
- Gumawa ng Mga Hitsura: gumamit ng mga text prompt para iangkop ang kasuotan, kapaligiran, o posisyon ng iyong avatar na instruktor upang umayon sa paksa o audience
Handa ka na bang umangat sa susunod na antas?
→ Mas sumisid pa nang mas malalim gamit ang aming Praktikal na Gabay para sa mga Propesyonal sa L&D na eBook
→ Bisitahin ang aming sunod-sunod nagabay sa paglikha ng mga nakakaengganyong learning course
Gamit Kaso #2: Pagsasanay at Onboarding
Mga Kuwento at Halimbawa ng Customer
Lattice welcomed hundreds of new hires with personalized onboarding videos made in minutes
Itinatakda ng Copient.ai ang pamantayan para sa sales training gamit ang interactive na teknolohiya ng avatar
Sibelco modernized internal communications and training completion with AI video
Perfect For
Instructional Designers, Pagbuo at Pagpapaunlad ng Pagsasanay, Sales Enablement, HR, Pagsunod sa Mga Alituntunin, Panloob na Komunikasyon
Mahuhusay na Gawain
Magsimula sa mga pangunahing kailangan
Magpokus sa impormasyong agad na kailangan ng mga nag-aaral, gaya ng mga pagpapahalaga ng kumpanya, mga tool, daloy ng trabaho, o mga safety protocol. Bigyang-priyoridad ang pagiging malinaw at kapaki-pakinabang kaysa sa pagiging kumpleto sa mga unang module.
Keep it short and targeted
Maglayon sa maiikli, layunin-ang mga video (2–5 minuto) na nakatuon sa isang paksa lamang sa bawat pagkakataon. Mas pinadadali nito para sa mga nag-aaral na maunawaan ang impormasyon at balikan ang mga partikular na bahagi kapag kinakailangan.
Make it welcoming and personal
Use avatars to create a friendly, human-first tone. Personalize with names, roles, or departments where possible to make onboarding feel relevant and tailored.
Magdisenyo para sa iba’t ibang haba ng atensyon
Use captions, motion, and bold visuals to support comprehension, especially on mobile or when videos are watched with sound off.
Magbigay ng kumpiyansa, hindi lang pagsunod sa patakaran
Iayon ang nilalaman sa mga totoong sitwasyon na maaaring kaharapin ng mga nag-aaral. Ipakita kung paano sila matutulungan ng mga proseso at patakaran na magtagumpay, hindi lang kung ano ang kailangan nilang gawin.
Magplano para sa mga update
Company policies, tools, and org structures evolve. Use HeyGen’s rapid editing tools to quickly update individual scenes or videos without a full reshoot.
Top Features
- Custom Avatars: Bigyan ang iyong onboarding ng mas personal na dating gamit ang isang digital twin o mga tagapagsalita mula sa bawat departamento upang maihatid ang training sa pamilyar at naka-brand na boses.
- Personalized na Video: Gumawa ng mga personalized na video na bumabati sa mga bagong hire gamit ang kanilang pangalan at iakma ang iba pang variable gaya ng departamento o rehiyon upang gawing mas episyente ang onboarding at pataasin ang engagement.
- Brand Kit: Panatilihin ang pare-parehong visual na brand sa pamamagitan ng pag-set up ng Brand Kit na may aprubadong mga logo, font, kulay, at iba pang asset.
Handa ka na bang sumisid nang mas malalim?
→ Mas lumalim pa gamit ang aming Praktikal na Gabay para sa mga Propesyonal sa L&D na eBook
→ Bisitahin ang aming sunod-sunod na gabay sa paggawa ng mga video para sa: pangkalahatang pagsasanay, pagsasanay sa korporasyon, HR onboarding, kaligtasan at pagsunod sa mga regulasyon.
Gamitin ang Kaso #3: Pagsasalin at Accessibility
Mga Kuwento at Halimbawa ng Customer
Nabawasan ng Würth Group ang gastos sa pagsasalin ng video ng 80% at nabawasan ang oras ng produksyon ng 50%
Nabawasan ng Rosetta Stone ang oras ng pagsasalin ng video ng 75%
Tinanggap ng tagapagsalita ng World Economic Forum at pangulo ng Argentina ang mga panauhin sa limang wika
Perpekto Para sa
Instructional Designers, Komunikasyon, Pagkatuto at Pag-unlad, HR, Pagsunod
Best Practices
I-localize ayon sa wika at kultura
Build learner engagement by going the extra mile to offer content in their language and with regionally relevant avatars, accents and visuals.
Support auditory accessibility
sa pamamagitan ng paggawa ng maraming bersyon ng iyong video na may mga caption, subtitle, on-screen na text callouts, nakasulat na transcript, o pagsasaayos ng bilis ng boses para mas malinaw ang pacing.
Optimize for visual accessibility
sa pamamagitan ng paglikha ng isa pang bersyon ng iyong video na may mga high-contrast na palette, mas malalaking font, at malinis na disenyo na walang kalat.
Create microlearning modules
sa pamamagitan ng paghahati ng mas mahahabang video sa maiikli, partikular-sa-konseptong mga bahagi upang gawing mas simple ang pag-navigate at pag-update.
Pahusayin ang digital literacy
by starting with a guided orientation video for your LMS or at the start of a new course.
Mga Pangunahing Tampok
- Pagsasalin: Abutin ang pandaigdigang mga audience nang hindi muling nagsu-shoot sa pamamagitan ng pagsasalin o pag-localize ng iyong kasalukuyang content sa iba’t ibang wika o rehiyonal na punto ng pananalita.
- Brand Glossary: Panatilihin ang pare-parehong pagbigkas at pagsasalin sa lahat ng iyong mga video
- Public Avatars: Choose from 700+ diverse stock avatars to find the perfect spokesperson for your target region and audience
- Mga Caption: Awtomatikong magdagdag ng mga caption sa anumang video para mas maging accessible ito
Pro tip
Kung kailangan ng video mo ng mga visual tulad ng screen recordings, siguraduhin na nakaayon ang mga ito sa script mo. Magsimula sa pagsulat ng script, pagkatapos ay gamitin ang preview button para patugtugin ang audio habang nirerecord mo ang screen mo nang sabay sa narration para sa pinakamagandang timing.
Handa ka na bang sumisid nang mas malalim?
Tingnan ang aming gabay sa paggawa ng naa-access na mga training video na tumutugon sa iba’t ibang pangangailangan ng mga mag-aaral.