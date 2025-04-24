Video Translation

How Argentina's President used HeyGen to translate speech at World Economic Forum

INDUSTRY:Other
DEPARTMENT:Localization
LOKASYON:🌍 Cologny, Switzerland
Transcend borders and language barriers.

Ang World Economic Forum ay ang pandaigdigang organisasyon para sa pampubliko-pribadong kooperasyon, na nagbibigay ng isang global, walang-kinikilingan, at hindi‑pangkalakal na plataporma para sa makabuluhang ugnayan sa pagitan ng mga stakeholder. Sa kamakailang World Economic Forum sa Davos, Switzerland, ginamit ng Pangulo ng Argentina na si Javier Milei ang HeyGen’s Video Translation upang isalin ang kanyang talumpati nang real-time mula sa Spanish patungo sa iba’t ibang wika, kabilang ang English, French, Mandarin, at Arabic.

With HeyGen, Javier Milei delivered his entire speech, in his own accent without dubbing, to a global audience, transcending geographical borders and language barriers. Unlike dubbing, HeyGen can accurately lip-sync voices and match the speaker’s accent, voice, and tone without lag in over 175 languages.

