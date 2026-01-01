I-translate ang isang video sa ilang pindot lang.
Itinatag noong 1992, gumagamit ang Rosetta Stone ng cloud-based na teknolohiya upang matulungan ang lahat ng mag-aaral na matutong magbasa, magsulat, at magsalita ng higit sa 30 wika. Para i-localize ang mga ad, ginamit ng Rosetta Stone ang AI video translation technology ng HeyGen para isalin ang mga ad creatives sa Spanish, French, German, at Italian.
Sa tulong ng HeyGen, nagawa nilang palawakin ang bayad na pag-aanunsyo sa mas marami pang merkado sa mas matipid na paraan at makapaghatid ng mas mataas na engagement at conversion rates:
- 75% na mas mababa ang oras ng produksyon at gastos kumpara sa manu-manong pagsasalin
- 13% mas mataas na click-through rate para sa mga lokal na bersyon
- 9% na pagtaas sa sales conversion rate mula sa mga non-English na manonood
- 5X na pagtaas sa return on ad spend (ROAS) sa mga merkadong Spanish, French, at German