background leftbackground right
Pagsasalin ng VideoLokalisasyonPangmalakihan

Paano tinuruan ng HeyGen ang Rosetta Stone na magsalin gamit ang AI video

INDUSTRIYA:Pang-enterprise
Departamento:Lokalisasyon
Lokasyon:🌍 Harrisonburg, Virginia
+13%CTR
5XROAS
-75%Oras/Gastos sa Produksyon
Tingnan kung anong mga resulta ang makukuha ng HeyGen para sa iyo.
Matuto pa

I-translate ang isang video sa ilang pindot lang.

Itinatag noong 1992, gumagamit ang Rosetta Stone ng cloud-based na teknolohiya upang matulungan ang lahat ng mag-aaral na matutong magbasa, magsulat, at magsalita ng higit sa 30 wika. Para i-localize ang mga ad, ginamit ng Rosetta Stone ang AI video translation technology ng HeyGen para isalin ang mga ad creatives sa Spanish, French, German, at Italian.

Sa tulong ng HeyGen, nagawa nilang palawakin ang bayad na pag-aanunsyo sa mas marami pang merkado sa mas matipid na paraan at makapaghatid ng mas mataas na engagement at conversion rates:

  • 75% na mas mababa ang oras ng produksyon at gastos kumpara sa manu-manong pagsasalin
  • 13% mas mataas na click-through rate para sa mga lokal na bersyon
  • 9% na pagtaas sa sales conversion rate mula sa mga non-English na manonood
  • 5X na pagtaas sa return on ad spend (ROAS) sa mga merkadong Spanish, French, at German

Inirerekomendang mga customer story

Resource Image
Personalized Video

Alamin kung paano ginagamit ng Lattice ang AI-generated videos para sa mas maayos na onboarding at mas mataas na engagement. Gumawa ng de-kalidad na AI videos nang madali gamit ang HeyGen.

Matuto pa
Resource Image
Video Translation

Napababa ng Workday ang oras ng localization mula buwan tungo sa ilang oras gamit ang HeyGen, na nagbibigay-daan sa mas mabilis na paggawa ng multilingual na video sa 10–15 wika kada proyekto habang binabawasan ang gastos at pinapanatili ang integridad ng brand.

Matuto pa
Resource Image
Avatar Video

Alamin kung paano ginagamit ng Ogilvy ang HeyGen na AI-powered na personalized video marketing upang lumikha ng nakakaengganyo at naka-customize na content na nagpapataas ng audience engagement at nagdudulot ng magagandang resulta.

Matuto pa

Magsimula ng paggawa ng mga video gamit ang AI

Tingnan kung paano ang mga negosyo tulad ng sa iyo ay nag-scale ng content creation at nagpaandar ng growth gamit ang pinaka-innovative na AI video.

Mag-book ng meeting
CTA background