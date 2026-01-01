Sa seksyong ito, mas lalaliman pa natin kung paano gumagana ang mga boses sa HeyGen at kung paano mo makokontrol nang buo ang vocal delivery sa iyong mga video. Hindi lang binabasa ng mga boses ang iyong script — hinuhubog din nila kung ano ang pakiramdam ng mensahe mo, mula sa emosyon at pacing hanggang sa linaw at personalidad. Matututuhan mo kung paano naaapektuhan ng iba’t ibang voice models ang realism at expressiveness, at kung paano pumili ng tamang boses para sa iyong use case. Dadaanan natin ang paglikha ng mga bagong boses kapag kailangan mo ng custom, at ipapakita namin kung paano i-direkta ang delivery gamit ang mga tool tulad ng Voice Director at Voice Mirroring. Sa mga feature na ito, magagawa mong gabayan nang eksakto ang tono, diin, at ritmo — kung ang target mo man ay pulidong propesyonal na tunog o mas magaan at conversational na parang totoong tao.