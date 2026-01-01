Maligayang pagdating sa iyong AI video jumpstart guide para sa mga knowledge entrepreneur
Mayroon ka bang mahahalagang kaalaman, expertise, o mga karanasang gusto mong ibahagi sa mundo? Sa HeyGen, maaari mong maiparating agad ang iyong mga ideya, frameworks, at mga aral sa pamamagitan ng scalable, studio-quality na video content sa loob lamang ng ilang minuto, hindi linggo.
Tutulungan ka ng gabay na ito na makaalis mula sa konsepto hanggang sa aktwal na paggawa, habang pinapalakas ang iyong presensya, bilis, at kredibilidad. Matututuhan mo kung paano bumuo ng iyong unang video communication asset, tuklasin ang mahahalagang pinakamahusay na praktika, at pag-aralan ang mga estratehiya para palawakin ang epekto ng iyong mga video.
Mga pangunahing gamit: Paano ginagamit ng mga knowledge entrepreneur ang HeyGen
Higit pa sa isang video tool ang HeyGen; isa itong makabagong makina para sa pagkukuwento at komunikasyon para sa mga modernong knowledge entrepreneur, tagapagturo, at instruktor.
Mga promo video ng kurso
- Julia McCoy: Itinayo niya ang bago niyang AI education business gamit ang HeyGen avatars at voices para mapalawak ang mga kurso at paggawa ng content.
- Tomorrow.io: Binago nang lubusan ang marketing at thought-leadership na nilalaman gamit ang AI video.
- Reid AI (Reid Hoffman): Gumamit ng LiveAvatar para palawakin ang thought leadership at storytelling, na umabot sa mahigit 50 milyong impressions.
Mga maiikling aralin at paliwanag
- ELB Learning: Nabawasan ang oras ng paggawa ng course videos ng 75%.
- Miro: Na-scale ang edukasyonal na content para sa mahigit 90 milyong user sa pamamagitan ng paggamit ng HeyGen para gumawa ng mga product explainer nang 10× na mas mabilis.
- Sibelco: Binago ang mga corporate training video at safety module tungo sa maraming-wikang micro-lessons.
Personalized na mga onboarding video
- Lattice: Lumikha ng mga personalisadong onboarding video na gawa ng AI upang ipakilala ang kultura at mga pinahahalagahan ng kumpanya sa mga bagong empleyado sa buong mundo.
- Publicis Groupe: Nag-customize ng mahigit 100,000 na personalisadong thank-you na video.
- Curt Landry Ministries: Gumamit ng mga translation tool ng HeyGen para palaguin ang isang multilingual na YouTube channel, na nagresulta sa 5× na pagtaas ng engagement.
Ang kalagayan ng paglikha ng kaalaman
Hindi na opsyonal ang video. Ito na ang pundasyon ng paraan kung paano ipinapahayag, natutuklasan, at pinagkakakitaan ang kaalaman.
Ang Hamon
- Ang tradisyunal na paggawa ng video ay nananatiling hindi abot-kaya para sa karamihan ng mga indibidwal na guro at creator.
- Ang pag-film ng isang propesyonal na online course ay maaaring gumastos ng $5,000 hanggang $25,000 at mangailangan ng 4–8 linggo ng production time.
- Karamihan sa mga guro ay nagsasabing oras at gastos ang pangunahing hadlang nila sa paggawa ng tuloy-tuloy na video content.
- Kailangang magawa ng mga eksperto ang mas marami gamit ang mas kaunting resources, nakikipagsabayan sa creator economy kahit limitado ang kanilang mga mapagkukunan at patuloy na tumataas ang inaasahan sa kalidad at dalas ng content.
Ano ang Naibubukas ng AI Video
Bilis
- Miro binawasan ang oras ng paggawa ng video mula sa ilang linggo hanggang ilang araw, na nagbibigay-daan sa kanilang education team na makagawa ng mas nakakaengganyong learning content para sa mahigit 90 milyong user nang hindi nangangailangan ng tradisyunal na filming setups.
Pagtipid sa Gastos
- I Love Happy Cats na itinatag ni Anneleen Van de Water ay lumilikha at nagsasalin ng mga video nang 5× na mas mabilis gamit ang HeyGen, na nagpapalaya ng badyet at oras para mapalawak niya ang kanyang training business sa buong mundo.
Kakayahang mag-scale
- Vision Creative Labs ay mula sa paggawa ng ilang video lang bawat taon ay nakakapag-produce na ngayon ng 50–60 kada araw, na binabago kung paano nakikipag-ugnayan ang kanilang mga kliyente sa finance at education sa malakihang antas.
Lokalisasyon
- Workdayang globalization team ay gumagamit ng HeyGen para masabi ang “oo” sa mas maraming proyekto, gumagawa ng multilingual, on-brand na mga video sa iba’t ibang merkado habang pinananatili ang kalidad at konsistensi.
Pagpapersonalisa
- Higit sa 50k na personalized na video na may 3X na mas mataas na engagement na ginawa ng Videoimagem para sa isang kampanya ng AB InBev
Paggawa ng iyong unang AI na video
Panimula
Bago ka pa lang sa video o unang beses mong ginagamit ang HeyGen? Sa seksyong ito, gagabayan ka namin sa bawat hakbang para makagawa ka agad ng mga de-kalidad na video.
Kurso sa email marketing
Ang pinong template na ito ay perpekto para sa mga marketer na nais iangat ang kanilang estratehiya sa pagbebenta ng mga course. Gamitin ito para magpakita ng malinaw na overview ng course, i-highlight ang nasusukat na mga resulta, at ipakita ang halaga na maaari nilang asahan bilang mga learner.
Template sa Cybersecurity
Gamitin ang template na ito para i-promote ang susunod mong course sa cybersecurity na layuning magbigay ng tiwala at maghikayat ng enrollment. I-highlight kung paano pinakamainam lapitan ang cybersecurity gamit ang course mo, para matutunan ng audience mo ang mga natatanging pamamaraan at framework.
Onboarding ng Bagong Empleyado
Mas naging madali na ang pag-welcome sa bago mong team. Ipinapakita ng template na ito ang mga talento na pinagsama-sama mo para sa iyong negosyo at ipinapaliwanag kung paano umaakma ang kumpanya sa trabaho ng iyong bagong empleyado.
Bago mo i-click ang “Create,” linawin muna ang layunin mo sa pagkatuto o komunikasyon. Tanungin ang sarili mo:
- Layunin: Ano ang gusto mong makamit ng video na ito? Mga halimbawa: Magturo ng pangunahing konsepto, mag-anunsyo ng bagong kurso, i-onboard ang mga estudyante, i-promote ang isang webinar
- Audience:Kanino ka nakikipag-usap? Mga halimbawa: Mga bagong mag-aaral, kasalukuyang kliyente, iyong online na komunidad
- Distribusyon:Saan mananatili ang iyong video? Mga halimbawa: Ang iyong course platform, YouTube, email, website
- Hook: Anong tanong, problema, o insight ang makakahatak ng atensyon sa unang ilang segundo?
Mabilisang tip
Kailangan mo ba ng pangalawang opinyon? Magtanong kay ChatGPT o Claude:
“Gumagawa ako ng maikling course promo video para sa [topic]. Ang layunin ko ay [goal]. Ang audience ko ay [audience]. Ang hook ko ay [hook]. Maaari ka bang magmungkahi ng mga paraan para mas maging kaakit-akit ito?”
Hakbang 1: I-set up ang iyong HeyGen workspace para sa pag-scale
Bilang isang knowledge entrepreneur, ang brand mo ang nagsisilbing classroom at pangunahing paraan ng pakikipagkomunikasyon. Panatilihing madaling makilala ang bawat video sa pamamagitan ng pag-set up ng iyong Brand Kit gamit ang iyong mga font, logo, at kulay.
I-paste ang URL ng iyong website para awtomatikong ma-import ang estilo ng iyong brand, o mag-upload ng assets nang mano-mano. Nagmamadali ka? Maaari ka namang bumalik dito anumang oras.
Pro tip
Kapag na-set up mo na ang Brand Kit mo, maaari mo nang agad i-match ang mga HeyGen template sa brand mo. Palitan ang mga kulay ayon sa brand mo para maging magkakaugnay ang bawat lesson o promo video.
Hakbang 2: Piliin ang tamang AI avatar
Ang iyong tagapagsalita ang nagtatakda ng tono. Pumili ng handang gamitin na public avatar, gumawa ng custom avatar na babagay sa iyong brand, o para sa tunay na personal na dating, likhain ang iyong digital twin sa loob lamang ng ilang minuto gamit ang HeyGen’s lifelike avatar feature!
Nag-aalok ang HeyGen ng iba’t ibang paraan para gumawa ng custom na mga avatar. I-click ang mga link sa ibaba para mas malalim pang alamin ang mga detalye.
Uri ng Avatar
Kakailanganin Mo
Makukuha Mo
Pinakamainam Para sa
2–5 minutong training na video
Pinaka-makatotohanang hitsura, galaw, boses, at lip sync batay sa iyong training video
Hyper-realistic na digital twin
10–15 na larawan
Totoong hitsura batay sa iyong mga larawan, na may AI-generated na galaw, boses, at lip sync
Realistik na digital na kambal
Text prompt
Ganap na AI-generated na itsura, galaw, boses, at lip sync
Mga kathang-isip na karakter sa makatotohanan o iba’t ibang istilo ng animasyon
1 litrato
Napakarealistiko ang itsura batay sa isang larawan, na may AI-generated na galaw, boses, at lip sync. Nangangailangan ng credits para ma-generate.
<30 segundong mga video, kasama ang pag-lip sync sa musika
Pro tip
Gamitin ang generating looks na feature ng HeyGen para palitan ang pose, kapaligiran, o kasuotan ng iyong avatar gamit lamang ang isang text prompt.
Mahuhusay na gawi: Gumawa ng perpektong digital twin
Handa ka na bang gumawa ng propesyonal at makatotohanang avatar na may walang katapusang opsyon sa pag-customize? Suriin ang mga resource sa ibaba para sa mga tip, pinakamahusay na praktis, at isang mabilis na buod ng mga kailangan mo para makapagsimula.
Kapag gumagawa ka ng digital twin, tandaan na kung maganda ang kalidad ng ipinasok mo, maganda rin ang lalabas. Mas maganda ang magiging hitsura at dating ng iyong avatar kapag mataas ang kalidad ng iyong mga larawan, video, at mga isinulat na prompt.
Anuman ang nasa iyong makatotohanang avatar training video—mula sa mga galaw, ekspresyon ng mukha, hanggang sa tono ng boses—ay makikita sa magiging huling resulta.
Bigyan ang AI ng tuwiran at detalyadong prompt na naglalarawan sa video na ginagawa mo. Idagdag ang mahahalagang konteksto, tulad ng:
- Anong uri ng video ang ginagawa mo (influencer ad, product tutorial, brand video)
- Para kan ito (target na audience)
- Ang layunin ng video (magpa-click, magpaliwanag ng konsepto, magturo)
- Tono o boses na gusto mong gamitin nito (magiliw, propesyonal, pakikipagkuwentuhan)
Uri ng Avatar
Kakailanganin Mo
Mga Pinakamahusay na Gawi
2–5 minutong training na video
10-15 na mga larawan
Gumawa ng Avatar
Text prompt
Kung bago ka pa lang sa pagsulat ng prompt, tingnan ang aming mga pinakamahusay na kasanayan sa prompting
Avatar IV (bago!)
1 litrato
1 litrato na kasama lamang ang subject, maliwanag ang ilaw at may magandang resolusyon
Tip na pang-pro
Gamitin ang Generate Looks ng HeyGen para baguhin ang pose, paligid, o kasuotan ng iyong avatar gamit lamang ang isang text prompt.
Mga Pinakamahuhusay na Gawi: paglikha ng mataas na kalidad na custom na AI na mga boses
Mayroong napakalaking library ang HeyGen ng mga stock na AI-generated na boses sa mahigit 175 na wika, diyalekto, at emosyonal na tono, pero minsan nangangailangan ang perpektong video ng isang custom na boses. Narito sa ibaba ang tatlong paraan para gumawa ng Custom Voices.
Custom na Uri ng Boses
Paraan ng Paglikha
Output
Pinakamainam Para sa
Awtomatiko kapag gumagawa ng Hyper-Realistic Avataro
Realistic na voice clone batay sa tunay mong boses at intonasyon. Sumusuporta sa iba’t ibang emosyon.
Isang voice clone na tunog na tunog ikaw
Text prompt na tumutukoy sa mga katangian (edad, accent, kasarian, tono, pitch, emosyon)
Ganap na AI-generated na boses batay sa prompt.
Isang kathang-isip na boses o mga boses na may matinding karakter
Panlabas na AI Voice service (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
Realistic na voice clone na sinanay gamit ang tunay mong boses at intonasyon. Ang mga fine-tune control ay nag-iiba depende sa serbisyo. Mahusay na opsyon para sa isang digital twin, ngunit kadalasan ay may karagdagang bayad.
Isang voice clone na tunog na tunog ikaw
Para sa pinakamahusay na kalidad ng boses, magsimula sa malinaw at mataas na kalidad na source audio. Narito kung paano makakakuha ng mahusay na recording:
• Gumamit ng de-kalidad na mikropono o smartphone, hawak nang 6–8" mula sa iyong bibig
• Mag-record sa tahimik at walang ingay na lugar
• Magsalita nang malinaw, may natural na paghinto at bahagyang pagpapahayag ng emosyon
• Mag-upload ng maraming sample na may iba’t ibang emosyonal na tono para sa mas maraming paraan ng paggamit (para sa HeyGen Custom Voice Clones lamang)
Mga pinakamahuhusay na gawi: Mag-prompt na parang eksperto
Ang prompting ay ang pagsasagawa ng maingat na pagbuo at paulit-ulit na paghasa ng mga tekstong tagubilin (na tinatawag na prompts) na ginagamit para gabayan ang mga AI tool sa paglikha ng bagong content mula sa simula, gaya ng mga larawan, galaw, o audio.
Ang prompting ay isang makapangyarihang kasanayan para sa sinumang AI creator. Kapag pinagsama sa HeyGen, nagbubukas ang prompting ng napakaraming paraan para gumawa ng mga video na may malaking epekto, kung saan ang iyong imahinasyon lang ang tanging limitasyon! Ihanda ang sarili para sa pag-eeksperimento at paulit-ulit na paghasa.
Tampok
Gamit
Gamitin Ito Para Sa
Baguhin ang pose, kapaligiran, o kasuotan ng isang Custom Avatar
Bigyang-buhay ang Photo Avatars
Paglikha ng Custom Avatars (realistic o animated)
Paglikha ng Mga Custom na Boses
Pinakamahuhusay na Gawi sa Pagpo-prompt
Maging tiyak
Mas malinaw na maitutugma ng AI sa iyong nais ang resulta kapag mas malinaw mong inilalarawan kung ano ang gusto mo (tono, itsura, kilos, emosyon).
Magsimula sa istruktura
Gumamit ng pare-parehong istruktura: ano, sino, saan, paano. Nalalapat ito sa mga visual, tono ng boses, at direksyon ng galaw.
Isama ang konteksto at layunin
Ipaalam sa AI ang layunin: Para ba ito sa product demo? Isang social ad? Isang tutorial? Makakatulong ang konteksto para maangkop nang husto ang magiging resulta.
Gumamit ng masusing paglalarawan
Gumamit ng mga pang-uri na nagpapahayag ng damdamin, estilo, o linaw (hal., “kumpiyansa,” “minimalist,” “mataas ang enerhiya,” “kalma ang pacing”).
Ulitin at pinuhin
Huwag kang makuntento sa unang subok mo. Kahit maliliit na pagbabago sa prompt ay puwedeng magdulot ng napakalaking pagbuti ng resulta sa lahat ng uri ng media!
Maaaring bahagyang mag-iba ang pinakamahuhusay na paraan ng pag-prompt depende sa kung ano ang ginagawa mo
Suriin ang mga resource sa ibaba para mas malalim mong mapag-aralan ang bawat uri at masulit ang iyong mga prompt!
Hakbang 3: Gumawa ng iyong video sa tatlong paraan
Bilang isang Knowledge Entrepreneur, mayroon kang iba’t ibang workflow, antas ng pagiging komportable sa teknolohiya, at istilo sa paglikha. Binibigyan ka ng HeyGen ng tatlong kapwa makapangyarihang paraan para buhayin ang iyong mga ideya gamit ang propesyonal, on-brand na mga video sa loob lamang ng ilang minuto.
Piliin ang paraang pinakaangkop sa iyong proseso, o pagsamahin ang mga ito para sa pinakamataas na antas ng flexibility.
Gumawa gamit ang Video Agent
Karapat-dapat na makita ang mga ideya mo, hindi lang manatiling naka-draft. Ang Video Agent ng HeyGen ang palagi mong kasama sa paglikha, na dinisenyo para gawing studio-quality na mga video ang simpleng prompt lang.
Kalimutan ang mga timeline, mano-manong pag-edit, at paghihintay sa mga freelancer. Sa Video Agent, maaari kang dumiretso mula konsepto → script → visuals → narration → export nang awtomatiko.
Bakit ito perpekto para sa mga negosyanteng nakabase sa kaalaman
Ang iyong kadalubhasaan ang iyong pinakamahalagang yaman. Awtomatikong inaasikaso ng Video Agent ang produksyon, para makapagpokus ka sa pagtuturo, pagbebenta, at pagpapalago ng iyong negosyo.
Gawain
Pagsusulat ng Iskrip
Mga Biswal
Pagkukuwento
Pag-edit
Mga Subtitle
Si Video Agent na ang bahala para sa iyo
Ginagawang malinaw at kapana-panabik na kuwento ang iyong paksa o prompt
Awtomatikong pumipili ng stock footage o mga larawan na tumutugma sa iyong tono at tema
Nagdaragdag ng natural, emotion-aware na voiceover sa mahigit 175 na wika
Awtomatikong inaasikaso ang pacing, mga transition, at timing
Gumagawa ng tumpak na mga caption para sa malinaw na pag-unawa at mas madaling pag-access
Pro tip: Tratuhin ang mga prompt na parang iyong creative brief. Mas malinaw ang iyong ideya, mas nagiging matalino ang Agent. Gumamit ng mga partikular na prompt tulad ng:
- “Gumawa ng 90-segundong explainer video tungkol sa pagbuo ng personal na brand gamit ang digital avatars.”
- “Ibuod ang pinakabago kong newsletter bilang isang 1-minutong TikTok script.”
- “Gumawa ng product launch video na may mabilis na pacing at masiglang tono.”
Isipin mo ang mga prompt bilang pakikipag-usap sa iyong editor; mas marami kang ibinibigay na detalye, mas magaganda ang magiging resulta mo.
Mga pro tip para sa cinematic na resulta
- Gumawa ng malinaw na brief.Isipin ang prompt mo bilang iyong creative direction, kasama ang tono, format, at layunin. “Gumawa ng 90-segundong explainer tungkol sa pagbuo ng personal na brand gamit ang digital avatars.”
- Gumamit ng malalakas na biswal. Mag-upload ng sarili mong mga clip ng produkto o B-roll para sa mas personal na dating.
- Mag-iterate nang mabilis.I-preview, i-tweak, at i-regenerate — natututo ang Agent mula sa iyong feedback.
- Lumabas sa pandaigdigang merkado. I-localize agad gamit ang suporta para sa multilingguwal na boses.
- Idagdag ang iyong avatar. Pagsamahin ang Video Agent sa iyong HeyGen avatar para sa isang magkakaugnay na brand.
Shortcut: Gamitin ang Video Agent para sa iyong unang draft, tapos i-refine o i-customize sa AI Studio (Hakbang 5). Ito ang pinakamabilis na paraan para gawing makinis at handang i-publish na video ang hilaw na kaalaman.
Gumawa gamit ang mga script
May nakahanda ka nang script? Gawin ang iyong naisulat na script bilang isang ganap na produced na video sa ilang klik lang. Bibigyan ka ng paraang ito ng kumpletong kontrol sa iyong mensahe at tono, habang si HeyGen ang bahala sa lahat ng production details.
Magsimula sa pagsulat o pag-import ng iyong script. Maaari itong maging blog post, newsletter, course outline, o dokumento ng talking points. Pagkatapos, gagawin itong HeyGen na isang video na hinati sa bawat eksena.
Ang script mo ang iyong mensahe, ang tulay sa pagitan ng iyong kaalaman at pag-unawa ng iyong mga learner. Panatilihin itong simple, magaan ang tono, at madaling maisagawa.
- Magsimula sa isang malinaw na pangako o mahalagang pananaw.
- Tapusin sa isang malinaw na susunod na hakbang (CTA): “Sumali sa aking course,” “Panoorin ang susunod na module,” o “I-download ang worksheet.”
- Panatilihin mong parang nagkukuwentuhan lang ang tono mo at isipin mong nakikipag-usap ka sa isang masigasig na estudyante.
Pumunta sa step 5 para matutunan nang eksakto kung paano i-import at i-refine ang iyong script sa loob ng AI Studio, kung saan maaari mong i-edit ang mga scene, pacing, at design nang may ganap na kontrol.
Pro tip:
Gamitin ang mga AI tool para makatulong sa iyo na magsulat nang mas mabilis. Maaari mo ring ma-access ang ChatGPT direkta sa loob ng HeyGen para mag-brainstorm, gumawa ng outline, o pinuhin ang iyong mga video script nang hindi umaalis sa platform.
I-click lang ang panel na “ChatGPT” sa iyong script editor para agad makagawa o makapagpahusay ng iyong script.
Mas gusto mo bang gamitin ang sarili mong mga GPT sa labas ng HeyGen? Walang problema. Maaari mo pa ring isulat ang iyong script gamit ang mga tool tulad ng ChatGPT, Claude, o Gemini, tapos i-paste ito sa HeyGen para sa instant na paggawa ng video.
“Sumulat ng 60-segundong script para sa explainer video ng aking online course tungkol sa [topic]. Panatilihing magiliw, nakakaengganyo, at malinaw ang tono.”
Tuklasin ang mga template ng script at iba pang tips para sa mga sikat na uri ng knowledge video
Mga training video - Mga how-to na video - Mga e-learning na kurso - Mga video na nagpapaliwanag ng produkto - Mga AI tutorial - Pagbabahagi ng kaalamang pinansyal
Gumawa gamit ang PDF/PPT
Mayroon ka na bang nakaayos na content, slides, frameworks, o eBooks? Gawin mo silang mga video sa loob lamang ng ilang segundo.
Mag-upload ng PDF o PowerPoint deck, at awtomatikong iko-convert ng HeyGen ang bawat pahina sa mga nae-edit na video scene. Idagdag ang iyong avatar, script, at voiceover, at ang dati mong teaching material ay magiging isang dynamic na learning experience.
Perpekto para sa:
- Pagre-repurpose ng mga kurso, workshop, at webinar
- Pagbabago ng mga static na presentasyon tungo sa mga nakakaengganyong video lesson
- Pagpapalawak ng paggamit ng lumang materyales nang hindi gumagastos sa bagong produksyon
Mabilisang tip
Magsimula nang simple gamit ang isang high-value na deck o dokumento at gawing isang maikling explainer series. Magugulat ka kung gaano kabilis nabubuhay ang mga kaalaman na mayroon ka na.
Aling landas ang pinakaangkop sa iyo?
Tampok
Gamit
Panatilihin ang kontrol sa mensahe at tono
Gamitin muli ang mga kasalukuyang asset
Pinakamainam na landas
Video Agent
Gumawa gamit ang iyong script
PDF / PPT sa video
Kahit saan ka magsimula, magkadugtong nang maayos ang tatlong landas. Maaari kang magsimula sa Video Agent, pinuhin ang iyong script sa AI Studio, o i-remix ang dati mo nang content—lahat ito sa loob ng HeyGen.
Mga pinakamahusay na gawi: Mabilis na gumawa ng de-kalidad na script gamit ang AI
Gusto mo bang magtrabaho nang mas matalino, hindi mas mahirap? Narito ang ilang tips kung paano masulit ang mga tool tulad ng ChatGPT, Claude, Gemini, at iba pa para mapabilis ang pagsulat ng script.
Hakbang 1: Magsimula sa malinaw na prompt
Bigyan ang ChatGPT ng tuwiran at detalyadong prompt na naglalarawan sa video na ginagawa mo. Idagdag ang mahahalagang konteksto, tulad ng:
- Ang uri ng video na ginagawa mo (course promo, lesson, recap, o announcement)
- Para kanino ito (mga estudyante, kliyente, o miyembro ng komunidad)
- Ang layunin (magturo, magbigay-inspirasyon, magbenta, o mag-onboard)
- Ang tono o boses (palakaibigan, kumpiyansa, eksperto, o parang nakikipagkuwentuhan)
Halimbawang prompt:
“Sumulat ng 60-segundong script para sa pambungad ng isang kurso tungkol sa [topic]. Dapat maging nakakaengganyo at propesyonal ang tono. Tapusin ito sa isang malinaw na paanyaya na sumali sa kurso.”
Hakbang 2: Idagdag ang iyong mahahalagang punto sa pagtuturo
Pinakamahusay gumagana ang AI kapag may malinaw na direksyon. Isama ang mga bullet point ng mga bagay na gusto mong talakayin.
Halimbawa:
- Pangalan ng kurso o aralin
- Pangunahing natutunan o halaga
- Pananawagan sa aksyon (manood ng susunod na aralin, i-download ang gabay, sumali sa komunidad)
Sample prompt: “Isama ang mga puntong ito: Tinutulungan ng course ko ang mga creator na gumawa ng kanilang unang AI-powered na video series. CTA: Mag-enroll ngayon para masimulan ang iyong unang lesson.”
Hakbang 3: Humiling ng tamang estruktura
Tiyakin na ibinibigay ng iyong AI tool ang script sa isang paraang parang sinasalita, madaling basahin, may maiikling pangungusap, natural na daloy, at malinaw na paglipat ng mga ideya.
Halimbawang prompt: “Isulat ito bilang isang spoken script para sa isang avatar-led explainer video. Gumamit ng simple at nakakaengganyong wika na parang isang guro na direktang nakikipag-usap sa isang estudyante.”
Hakbang 4: Suriin at pinuhin
I-paste ang script mo sa HeyGen at i-click ang Preview para marinig kung paano ito ihahatid ng avatar mo. Pagkatapos, i-refine ito batay sa narinig mo.
Mga halimbawa ng prompt para sa rebisyon:
- “Gawin mong mas nakaka-inspire ang tunog nito.”
- “Gawing mas malakas ang pambungad na hook.”
- “Pagandahin ang dulo at gawing mas nakakaengganyo ang CTA.”
- “Gawan mo ako ng 30-segundong bersyon na nakatuon sa mahahalagang punto.”
Mabilisang tip
Gamitin ang AI bilang co-writer mo, hindi bilang kapalit mo. Ang pinakamahusay na mga script ay pinagsasama ang expertise mo at ang bilis ng AI; ikaw ang nagbibigay ng insight, at ang AI ang nagbibigay ng kinis at pino.
Hakbang 4: Gawin at pinuhin ang iyong mga eksena sa AI Studio
Panahon na para bigyang-buhay ang iyong content sa loob ng AI Studio ng HeyGen. Idisenyo ang iyong video nang malinaw ang mensahe, maayos ang daloy, at puno ng interaktibidad.
- Idisenyo ang iyong mga eksena sa loob lamang ng ilang minuto gamit ang Brand Kit o ang mga template na iyong inihanda sa Step 1.
- Palakasin ang iyong mensahe gamit ang on-screen na teksto o mga visual at i-trigger ang mga ito na lumabas o mawala gamit ang animation.
- Mag-browse sa stock media library ng HeyGen para sa de-kalidad na b-roll video na walang bayad sa royalty.
- Gamitin ang premium na mga transition ng eksena para bigyan ang iyong video ng makinis at propesyonal na dating. Magdagdag at i-customize ang mga caption para gawing mas kaengganyo at mas madaling ma-access ang iyong mga video.
Tip ng eksperto
- Gamitin ang interactivity para gawing mas dynamic ang iyong mga lesson. Magdagdag ng mga clickable na button, hugis, o text na nagli-link sa mga exercise, quiz, o mas malalalim na module. Maaari ka ring gumamit ng branching logic para gabayan ang mga manonood sa iba’t ibang eksena o kinalabasan batay sa kanilang mga pinili. Napakahusay nito para sa onboarding, assessments, o modular na learning paths.
- Gamitin ang multilingual player kapag naglalathala ng mga kurso o pampublikong aralin. Awtomatikong pinagsasama nito ang lahat ng isinaling bersyon ng iyong video sa isang player link na may dropdown selector.
- Gumawa ng mga visual o lesson animation gamit ang motion designer; mag-generate ng animated text, concept diagrams, o explainer visuals mula sa simpleng mga prompt. Mainam ito para mas madaling maipaliwanag nang biswal ang mga komplikadong ideya.
Mga pinakamainam na gawi: Ayusin ang bigkas, emosyon, at intonasyon
Kailangan mo bang tunog na sakto ang avatar mo? Binibigyan ka ng HeyGen ng makapangyarihang mga tool para ma-fine-tune ang mga voiceover para maging natural, eksakto, at parang totoong tao ang dating.
Tampok
Paano ito gumagana
Magdagdag ng mga paghinto at ayusin ang pagbigkas ng mga partikular na salita direkta sa script panel.
Mag-upload o mag-record ng audio na may tono, bilis, at bigkas na gusto mo, at hayaang ihatid ito ng kahit anong avatar gamit ang sarili nilang boses.
Hugisin ang emosyon at tono ng script sa isang pindot lang ng button.
Palawakin pa ang saklaw ng iyong custom na boses sa pamamagitan ng pag-upload ng karagdagang mga recording na may iba’t ibang emosyonal na tono. Piliin ang pinakaangkop sa bawat sandali.
Pinakamainam para sa
Gusto mo ba itong makita kung paano gumagana?
Mga estratehiya para palawakin ang epekto ng iyong komunikasyon
Kung pinalalaki mo ang iyong audience, sinusubukan kung ano ang talagang tumatama, o inaangkop ang mga aralin para sa iba’t ibang uri ng mag-aaral, ang mga advanced na tool na ito ay tumutulong sa mga knowledge entrepreneur na mag-scale nang may eksaktong kontrol.
I-optimize at paulit-ulit na pagandahin na parang eksperto
Gumawa ng iba’t ibang bersyon ng iyong lesson intro, hook, o CTA at ikumpara ang mga resulta.
- Gumawa ng mga kopya ng mga eksena para subukan ang iba’t ibang halimbawa o paliwanag.
- Palitan ang mga avatar/boses para makita kung aling tono ang mas gusto ng mga mag-aaral.
- Sukatin ang oras ng panonood, mga pag-click, at completion rate sa iyong platform para mapanatili kung ano ang epektibo.
Mag-global gamit ang pagsasalin
Alamin kung paano isalin at i-localize ang iyong mga video sa mahigit 175 na wika at diyalekto, nang hindi kailangan ng dubbing o mga voice actor.
Gamitin ang Brand Voice feature ng HeyGen para mapanatiling pare-pareho ang kalidad ng mga isinaling video sa pamamagitan ng pag-customize kung paano hinahandle ang ilang partikular na salita (hal., pagbigkas ng pangalan ng brand, pagpilit o pag-block ng pagsasalin para sa ilang termino).
Ang mga gumagamit ng Enterprise at Team plan ay maaari ring mag-edit nang direkta sa mga isinaling script gamit ang aming Proofread feature.
I-publish gamit ang multilingual player. Nagbibigay ito ng isang share link na may language dropdown para sa bawat rendered na salin sa folder.
Kailangan mo ba ng inspirasyon? Alamin kung paano naipalawak ng Happy Cats ang kanilang negosyo sa buong mundo gamit ang HeyGen, na lumilikha ng multilingual na video content nang 5x na mas mabilis habang binabawasan ang gastos at naaabot ang mga bagong audience.
I-personalize nang malawakan
Magdagdag ng personal na dating sa iyong mga email campaign, sales outreach, o customer support gamit ang Mga Personalized na Video. Sa paggamit ng mga dynamic na elemento, tulad ng pangalan ng manonood o mga detalyeng akma sa kanilang interes, makakagawa ka ng kakaiba at mas nakakaengganyong karanasan para sa bawat tao.
Magdagdag ng interactivity na mga button para i-branch ang mga manonood sa tamang module o i-link sila sa mga worksheet.
Isama ang Personalized Videos direkta sa iyong workflow sa HubSpot, Zapier, Make, Clay at iba pa!
Gawing biswal ang mga konsepto
Gawing malinaw at madaling tandaan na mga biswal ang mga abstraktong ideya.
- Motion designer lumilikha ng mga animated na pamagat, diagram, at social hooks mula sa mga prompt. Mainam para sa mga proseso, framework, at depinisyon (gamit ang generative credits).
- Stock media + mga screen: Palakasin ang pagkatuto gamit ang mga halimbawa, B‑roll, o mga slide overlay.
LiveAvatar ng HeyGen
Para man ito sa sales, customer support, o edukasyon, LiveAvatar ay ginagawang dynamic na two-way conversations ang mga one-way na video. Isa itong makapangyarihang paraan para pataasin ang engagement, i-personalize ang mga karanasan, at magtulak ng aksyon.
Pamumunong may pananaw
Gamit ang LiveAvatar, ginagamit ng Reid AI ang mga insight ni Reid Hoffman para maabot ang buong mundo, na umabot na sa mahigit 50M+ impressions. Nakikipag-usap ang digital twin ni Reid sa mga audience sa pamamagitan ng interaktibong mga pag-uusap, pinalalawak ang kanyang mga ideya at presensya sa iba’t ibang format at komunidad.
Pag-aaral ng wika
Nagdagdag ang Speakology AI ng LiveAvatar upang matulungan ang mga estudyante na magpraktis ng pagbigkas at pakikipag-usap nang malakas, na nagdulot ng kapansin-pansing pagtaas sa kanilang engagement.
Nakaka-engganyong komunikasyon at mga kaganapan
Isinasama ng Proto Hologram ang LiveAvatar sa mga holographic display, lumilikha ng mga AI-powered at tumutugong presensya para sa mga Fortune 500 na kumpanya.
Binibigyang-daan ng LiveAvatar ang mga guro, consultant, at creator na palawakin ang kanilang personal na presensya nang hindi kailangang laging live, sa pamamagitan ng pag-transform ng mga na-record na video tungo sa interactive at on-demand na mga karanasan sa pagkatuto at engagement.
Gamitin ito para sa:
- Gawing 24/7 teaching assistant o tagapayo ang iyong digital twin
- Bumuo ng mga interaktibong onboarding na karanasan para sa mga estudyante o kliyente
- Mag-host ng “virtual office hours” o Q&A sessions na tumatakbo nang kusa
- Gumawa ng mga conversational knowledge hub na nagpapalawak ng iyong kadalubhasaan
Gamit #1: Mga promo video para sa kurso
Perpekto para sa:
Mga coach, consultant, may-akda, at tagalikha ng kurso
Mga pinakamahuhusay na gawi:
- Panatilihin itong nasa 3–4 minuto lang; unahin ipakita ang pagbabagong makakamit ng mga mag-aaral.
- Ipakita ang mga resulta, social proof, at isang malinaw na CTA (“Mag-enroll ngayon” / “Panoorin ang Module 1”).
- I-disenyo muna para sa mobile, gamit ang captions at mas dikit na framing.
Mga pangunahing tampok:
- Video Agent para sa mabilis na unang gupit;
- Mga Template para sa pagkakapare-pareho ng brand
- Motion designer para sa mga animated na title card at framework
- Multilingual na player para makapagbahagi ng iisang link para sa bawat wika
- Nano Banana para sa paglalagay ng pabalat ng produkto/aklat o maliliit na visual na pagbabago
Tip ng eksperto
Narito ang isang subok at epektibong istruktura ng script mula sa social media producer na si George “GG” Gossland ng Favoured:
- Hook – Isang bagay na kakaiba o hindi inaasahan sa itsura.
- Problema – Anong mga hamon ang kinakaharap ng iyong manonood?
- Solusyon – Paano naaayos o nababawasan ng produkto o serbisyo ang mga hamong iyon?
- USPs – kilala rin bilang “unique selling point.” Ipakita ang mga tampok na namumukod-tangi!
- CTA – Laging bigyan ang mga manonood ng susunod na dapat gawin.
Gamit #2: Mga mikro-leksyon at paliwanag
Perpekto para sa:
Mga tagalikha ng kurso, mga tagapagturo, mga tagapayo
Mga pinakamahuhusay na gawi:
- Maglaan ng 60–180 segundo para sa bawat konsepto.
- Gumamit ng isang ideya sa bawat eksena; tapusin sa isang buod at susunod na gagawin (“Subukan ang ehersisyong ito”).
- Magdagdag ng mga caption at bahagyang galaw para manatiling kaengganyo ang pacing.
Mga pangunahing tampok:
- AI Studio para sa kontrol sa timing ng mga eksena at mga caption
- Interactivity para mag-branch papunta sa mga practice exercise, resources, o susunod na mga module
- Motion designer para sa mga diagram at mga animated na depinisyon
- Pagsasalin + multilingual player para sa mga pandaigdigang pangkat
Use case #3: Mga personalisadong onboarding na video
Perpekto para sa:
Mga cohort, membership, coaching program, ahensya
Mga pinakamainam na gawi:
- Panatilihing maikli (30–60 segundo); linawin kung ano ang kasama at kung ano ang susunod na gagawin.
- Gamitin ang pangalan ng mag-aaral at ituro ang kanilang partikular na landas o module.
- Magdagdag ng follow-up na paalala o link sa checklist.
Mga pangunahing tampok:
- Mga personalisadong video para sa mga pangalan at dynamic na field
- Interaktibidad upang makumpirma ang pagsusuri at tumalon sa tamang module
- Mga Template + Brand Kit para sa pagkakapare-pareho sa iba’t ibang cohort
- Pagsasalin + multilingual player para sa mga internasyonal na estudyante