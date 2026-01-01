Maligayang pagdating sa HeyGen Academy. Ang module na ito, Inviting and Managing Teammates, ay tungkol sa pagdadala ng iyong team sa iyong workspace para makapag-collaborate kayo at makapagsimulang lumikha kaagad. Kapag handa ka nang magdagdag ng teammates, siguraduhing nasa loob ka muna ng iyong shared workspace at hindi sa iyong personal account. Mula sa Manage Workspace panel, makikita mo ang lahat ng naimbitahan, ang kanilang kasalukuyang mga role, at kung tinanggap na nila ang imbitasyon o pending pa. Nagbibigay rin ang HeyGen ng mga mungkahi para sa mga kasamahan mong nakapag-sign up na gamit ang company email domain ninyo, kaya madali mo silang maidagdag sa pamamagitan ng isang click. Maaari kang mag-imbita ng teammates direkta sa pamamagitan ng email, o kopyahin ang isang shareable link para maipadala nang mas malawakan. Sa sandaling maipadala ang isang imbitasyon, lilitaw ang user sa iyong member list na may status na Invite Sent. Kung naka-configure ang iyong workspace para sa request-to-join, lalabas din ang mga bagong request sa parehong panel. Kapag naaprubahan, lilipat ang teammate sa Active status, opisyal na sasali sa iyong workspace at gagamit ng isang seat sa iyong plan. Bawat miyembro sa HeyGen ay may nakatalagang role, na tumutukoy sa antas ng kanilang access: - Ang Super Admins ay may buong kontrol sa billing, security, permissions, at workspace settings. - Ang Developers ay makakagawa ng content at makaka-access din sa API ng HeyGen para sa mga integration tulad ng CRMs o email platforms. - Ang Creators ay nakatuon sa paggawa ng mga video, avatar, at boses ngunit hindi humahawak ng permissions o billing. - Ang Viewers ay mga approver at reviewer na makaka-access ng content nang hindi nag-e-edit. Tinutulungan ka ng role-based na istrukturang ito na balansehin ang pagiging malikhain at ang tamang oversight, para matiyak na may mga tamang tool ang teammates mo—nang hindi binibigyan ng hindi kinakailangang access. Kung naka-enable ang request-based access, maaari mong suriin at aksyunan ang mga join request sa dalawang lugar: ang notifications panel at ang Members & Workspaces tab. Ang pag-apruba ng request ay agad na gagawing active ang user at makikita siya sa iyong members list; ang pag-deny naman ay nagpapanatili ng seguridad ng iyong workspace. Higit pa sa member roles, binibigyan ka ng HeyGen ng mas detalyadong kontrol kung paano sine-share ang content sa loob ng workspace. Sa antas ng project, folder, o video, maaari mong ayusin ang permissions para limitahan ang access, payagan ang pag-edit, o mag-share ng view-only links. Kahit sa loob ng shared projects, mananatiling view-only ang isang Viewer role, para mapanatili ang iyong access policies. Kapag na-publish ang isang video, gumagawa ito ng isang Share Page, kung saan maaaring magdagdag ng captions ang mga creator, mag-configure ng permissions, maglagay ng password protection, o gawing publicly viewable ang video nang hindi nangangailangan ng sign-in. Binibigyan ng mga opsyong ito ang mga team ng flexibility para pamahalaan kung paano at saan idinidistribute ang content. Sa pagtatapos ng module na ito, maiintindihan mo kung paano mag-imbita ng teammates, magtalaga ng mga role, at kontrolin ang access sa content. Sa mga hakbang na ito, magiging handa ang iyong workspace para sa ligtas at scalable na collaboration sa buong organisasyon mo.
