Översätt videor från
engelska till persiska
Vill du översätta en engelsk video till persiska utan att lägga timmar på manuella undertexter eller samordna ett helt efterproduktionsarbetsflöde? Med HeyGen kan du göra om engelska videor till tydliga persiska undertexter, skapa naturliga persiska voiceovers eller göra AI-dubbning som är redo att publiceras på några minuter.
HeyGen är ett praktiskt val för kreatörer, marknadsförare, utbildare och team som behöver snabb leverans, jämn kvalitet och filer klara för export – allt i ett webbläsarbaserat arbetsflöde.
Tap to upload a video!Upload a video!
See it in another language in just minutes.
Engelska till persiska-videöversättning på ett enkelt sätt
Översättning av video från engelska till persiska är enklast när den är gjord för video, inte bara text. HeyGen lyssnar på det engelska ljudet, omvandlar talet till ett tidskodat transkript och översätter det till naturlig persiska samtidigt som betydelse, ton och tempo bevaras.
Det här är viktigt eftersom talat språk inte kan översättas rent ord för ord. HeyGens video-först-approach gör att ditt persiska resultat känns naturligt och lätt att läsa, oavsett om du exporterar undertexter eller förbereder ett översatt manus för röst.
Fördelar med att översätta video från engelska till persiska
Gå från engelska till persiska på några minuter
I stället för att skapa undertexter manuellt kombinerar HeyGen transkribering, översättning och tidsjustering i ett och samma arbetsflöde, vilket minskar produktionstiden avsevärt.
Nå persisktalande målgrupper
Persiskt innehåll hjälper dig att nå ut till målgrupper i både Iran och andra persisktalande samhällen världen över, så att du kan öka din räckvidd utan att bygga om ditt innehållsbibliotek.
Spara tid och produktionskostnader
Genom att samla transkribering, översättning och export på ett ställe minskar HeyGen behovet av flera verktyg, frilansare eller krångliga överlämningar.
Publicera på alla plattformar
Exportera filer som fungerar där du publicerar, inklusive YouTube, utbildningsplattformar, sociala medier och interna verktyg som stöder uppladdning av undertexter.
Om du också publicerar på andra språk med hög efterfrågan kan du återanvända samma system för engelska till spanska lokalisering:
Best practices för bättre översättning från engelska till persiska
Några små steg kan märkbart förbättra resultaten:
Börja med tydligt engelskt ljud och minimalt bakgrundsbrus
Undvik överlappande talare när det är möjligt
Gå igenom den engelska transkriptionen innan du översätter till persiska
Håll undertexterna korta så att tittarna hinner läsa bekvämt
Förhandsgranska innan du exporterar för att kontrollera timing och radbrytningar
Dubbelkolla nyckelnamn, produkttermer och förkortningar för konsekvens
De här arbetssätten gör att den slutliga persiska versionen känns genomarbetad, naturlig och redo att publiceras.
Funktioner byggda för översättning av video från engelska till persiska
HeyGen är utformat för att stödja professionella arbetsflöden för videöversättning från början till slut. Du kan:
Skapa tidskodade transkriptioner med taligenkänning
Översätt engelska till naturlig persiska och bevara sammanhanget
Justera undertextens timing automatiskt för bättre läsbarhet
Exportera persiska undertexter som SRT eller VTT
Återanvänd översatta manus för voiceovers eller dubbning
Skapa AI-dubbning med röstbyte vid behov
Skala upp samma arbetsflöde på flera språk utan att bygga om din process
För YouTube-skapare och team som publicerar ofta hjälper det YouTube-fokuserade arbetsflödet dig att effektivisera publiceringen av undertexter:
Så översätter du engelsk video till persiska i 4 enkla steg
Att översätta en italiensk video till engelska med HeyGen AI är enkelt.
Ladda upp din video
Ladda upp en videofil som MP4 eller MOV, eller importera en kompatibel videolänk.
Skapa den engelska transkriptionen
HeyGen skapar en tidskodad engelsk transkription från din video. Du kan granska och redigera transkriptionen för att rätta namn, varumärkesord eller tekniska formuleringar innan översättning, vilket förbättrar träffsäkerheten.
Översätt engelska till persiska
Transkriptionen översätts till ryska med hjälp av kontextuella maskininlärningsmodeller som är tränade för att bevara meningsstruktur och betydelse.
Granska och exportera
Förhandsgranska resultatet, gör ändringar vid behov och exportera den färdiga videon eller undertextfilerna.
Vad är bättre med HeyGen?
Effekten är tydlig. Företag når konkreta resultat med HeyGens videotranslator. Genom att översätta videor direkt kan du spara både pengar och tid samtidigt som du enkelt utökar din globala räckvidd.
minskning av kostnader för videöversättning
marknader lokaliserade direkt
per video i stället för veckor eller månader
Vanliga frågor
Hur översätter jag en engelsk video till persiska på ett korrekt sätt?
Ladda upp din video till HeyGen, skapa en engelsk transkription, granska den för namn och viktiga termer, översätt den sedan till persiska och förhandsgranska tidskoden innan du exporterar SRT- eller VTT-undertexter.
Kan jag automatiskt översätta en engelsk video till persiska?
Ja. HeyGen transkriberar talad engelska och översätter den till persiska i ett och samma arbetsflöde. För professionell användning är det bäst att granska resultatet för att säkerställa att terminologi och ton stämmer.
Stöder det här persisk voiceover och dubbning?
Ja. Du kan översätta manus till persiska och återanvända det för voiceovers eller AI-dubbning. För arbetsflöden med röstbyte,
Kan jag översätta engelska YouTube-videor till persiska?
Ja. Exportera persiska undertexter och ladda upp dem i YouTube Studio. Om du publicerar ofta gör arbetsflödet YouTube-översättning det enklare att publicera undertexter:
Är det gratis att översätta video från engelska till persiska?
Du kan förhandsgranska översättningar för att kontrollera kvaliteten innan du exporterar. Längre videor och fullständiga exporter kräver vanligtvis att du loggar in för att hålla bearbetningen tillförlitlig och konsekvent.
Kan jag skapa fler språkversioner från samma engelska video?
Ja. När din video har laddats upp kan du återanvända den för att skapa fler språkversioner utan att börja om från början, till exempel engelska till spanska,
Vilka videoformat stöds?
De vanligaste videoformaten stöds, inklusive MP4 och andra standardfiltyper. Undertexter kan exporteras som SRT eller VTT för att säkerställa kompatibilitet mellan plattformar.
Kan jag ladda upp vilken videoformat som helst för att översätta?
HeyGen stöder vanliga format som MP4 och andra allmänt använda videofiler. Genom att exportera undertexter som SRT eller VTT säkerställer du kompatibilitet med YouTube och de flesta videoplattformar.
Om du planerar att ersätta engelskt ljud, använd HeyGens AI-dubbning också för naturlig rysk röstgenerering:
Är persiska samma sak som farsi i översättningsverktyg?
Persiska och farsi syftar på samma språk i de flesta översättningsverktyg. Du kan se ”persiska” eller ”farsi” användas omväxlande, men resultatet riktar sig till samma målgrupp.
Översätt videor till över 175 språk
Väck vilket foto som helst till liv med hyperrealistisk röst och rörelse med Avatar IV.