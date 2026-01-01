Veo 3.1 Gerador de Vídeos com IA do Google
O modelo de vídeo de IA mais avançado do Google DeepMind, agora no HeyGen. Transforme texto, imagens ou quadros inicial e final em clipes cinematográficos com som nativo. Comece a gerar em segundos, gratuitamente.
- Movimento de alta fidelidade
- Continuidade em múltiplas tomadas
- Prompts personalizados
O que você pode criar com o Veo 3.1
Veo 3.1 é um modelo de vídeo com IA do Google DeepMind criado para criadores e equipes. Transforme textos, imagens e referências em clipes cinematográficos, controle o primeiro e o último quadro e entregue vídeos prontos para produção sem sair do HeyGen.
Geração de B-roll Cinematográfico
Crie b-roll de IA de alta qualidade para lançamentos de produtos, explicadores, anúncios, tutoriais, vídeos para redes sociais e campanhas de marca. O Veo 3.1 transforma um simples prompt em tomadas em movimento refinadas, com iluminação realista, movimento dinâmico de câmera e áudio nativo em uma única geração.
Imagem para vídeo
Dê vida a imagens estáticas com o mecanismo de imagem para vídeo Veo 3.1. Transforme fotos de produtos, imagens de lifestyle, thumbnails e visuais da marca em vídeos prontos para produção, com movimento natural, variações de iluminação e profundidade cinematográfica.
Estilos Criativos Infinitos
Vá de texto a vídeo em qualquer estilo que você imaginar. Crie demonstrações de produto, vídeos de fundadores, visuais surreais, cenas de lifestyle, explicações educacionais e anúncios cinematográficos usando o mesmo modelo, tudo no HeyGen.
Os estilos permanecem com o personagem — mesma iluminação, mesma roupa, mesma vibe — mesmo quando a câmera e o ambiente mudam.
Controle do primeiro e do último quadro
Defina exatamente onde o seu vídeo começa e onde termina com prompts de primeiro e último quadro. Crie transformações limpas, momentos de antes e depois, revelações de produtos, transições, extensões de cena e tomadas principais refinadas, com controle total sobre o resultado.
Como criadores e marcas usam o Veo 3.1
De lançamentos de produtos e filmes de marca a anúncios para redes sociais e vídeos explicativos, o Veo 3.1 se adapta à forma como as equipes modernas produzem vídeo. Gere vídeos cinematográficos com IA e som nativo para qualquer canal, formato ou público, tudo em um único fluxo de trabalho dentro do HeyGen.
Clipes Criativos para Redes Sociais
Gere vídeos de formato curto feitos para TikTok, Instagram, YouTube Shorts e LinkedIn. Crie ganchos, transições, metáforas visuais, cenas com avatares e vídeos de mídia social com a cara da sua marca, sem precisar de uma equipe completa de edição.
Vídeos de Fundadores e Marcas
Transforme comunicados, atualizações de produto, conteúdos de liderança de pensamento e mensagens do fundador em vídeos cinematográficos usando seu gêmeo digital de IA. Adicione movimento, cenários e imagens de apoio (B-roll) que fazem cada mensagem parecer premium.
Vídeos Educacionais e Explicativos
Torne ideias complexas mais fáceis de entender com exemplos visuais, conceitos animados, cenas de estilo de vida e B-roll de apoio. Ideal para cursos, vídeos explicativos sobre IA, onboarding, treinamentos e conteúdos de vídeo educacionais.
Conteúdo para Lançamento de Produto
Crie vídeos de lançamento de produto que parem a rolagem, com cenas cinematográficas do produto, demonstrações de recursos, visuais abstratos e transições refinadas. Feito para posts em redes sociais, landing pages, anúncios e campanhas de vídeos de demonstração de produto.
As equipes entregam mais rápido com o Veo 3.1
Ouça criadores e marcas que usam o Veo 3.1 para ampliar suas narrativas e lançar campanhas em poucas horas.
Perguntas frequentes
O que é o Veo 3.1?
Veo 3.1 é o modelo de vídeo com IA mais avançado do Google DeepMind. Ele transforma prompts de texto, imagens de referência e quadros iniciais ou finais em clipes de vídeo cinematográficos com som nativo, movimentos realistas e controle de câmera em nível de diretor. No HeyGen, o Veo 3.1 funciona ao lado do seu avatar de IA e de outros modelos de vídeo em um único fluxo de trabalho.
Quem criou o Veo 3.1?
O Veo 3.1 foi desenvolvido pelo Google DeepMind, o laboratório de pesquisa em IA do Google. É a versão mais recente do principal modelo de geração de vídeo do Google e um concorrente direto do Sora 2 da OpenAI. O HeyGen integra o Veo 3.1 diretamente, para que você possa usá-lo sem precisar gerenciar uma conta separada do Google ou do Gemini.
O Veo 3.1 é gratuito para testar?
Sim. Você pode experimentar o Veo 3.1 gratuitamente no HeyGen com créditos incluídos em todas as contas, sem necessidade de cartão de crédito para começar. Os planos pagos desbloqueiam resoluções mais altas, clipes mais longos, mais gerações por mês e direitos comerciais sem marca d’água.
Como faço para usar o Veo 3.1 no HeyGen?
Faça login no HeyGen, abra o editor de vídeo e selecione Veo 3.1 no seletor de modelos. Digite um prompt, adicione uma imagem de referência ou defina os quadros inicial e final para controlar sua cena. Encadeie clipes do Veo 3.1 com seu avatar de IA, cenas de apoio (B-roll), voz e música no mesmo projeto.
Qual é a duração máxima de vídeo com o Veo 3.1?
O VEO 3.1 gera clipes de até alguns segundos por geração, e você pode estender as cenas usando prompts de primeiro e último quadro ou unir vários clipes no editor da HeyGen. O comprimento máximo por clipe e a duração total do projeto dependem do seu plano HeyGen.
O Veo 3.1 consegue gerar áudio e som?
Sim. O Veo 3.1 gera áudio nativo na mesma etapa em que cria o vídeo, incluindo som ambiente, efeitos sonoros e diálogos. Isso significa que não é necessário fazer narração separada ou edição de áudio. No HeyGen, você também pode adicionar sua própria voz clonada por IA ou enviar um áudio personalizado quando quiser ter controle total.
Posso usar vídeos do Veo 3.1 comercialmente?
Os vídeos gerados com o Veo 3.1 no HeyGen podem ser usados para trabalhos comerciais, incluindo anúncios, posts em redes sociais, lançamentos de produtos e entregas para clientes, de acordo com a licença comercial do seu plano HeyGen. A saída do plano gratuito contém marcas d’água. Os planos pagos as removem e concedem direitos comerciais completos.
Quais proporções de tela o Veo 3.1 oferece suporte?
O VEO 3.1 gera vídeos nos formatos vertical, quadrado e horizontal, incluindo 16:9 e 9:16, para que você possa criar conteúdos para YouTube, TikTok, Reels, Shorts, LinkedIn e páginas de destino a partir do mesmo prompt, sem precisar recortar novamente.
O que você quiser criar, você pode criar agora
Comece a criar com o Veo 3.1 e o restante do estúdio de IA da HeyGen. Sem configuração, sem gravações — é só abrir uma aba e começar.