Um avatar de IA é uma representação digital hiper-realista de um humano criada usando inteligência artificial. Esses avatares são capazes de entregar fala, expressões faciais e gestos semelhantes aos humanos; tornando-os ideais para criação de vídeos escaláveis, comunicação virtual e conteúdo digital. Na HeyGen, nossos avatares de IA são construídos com dados consentidos de atores reais e talentos. Garantimos práticas éticas de IA compensando os atores por cada vídeo gerado com sua semelhança, combinando IA gerativa de ponta com criação de conteúdo responsável.