HeyGen logo

Transforme qualquer ideia em um vídeo envolvente

Gere vídeos profissionais a partir de comandos simples. Explore criações da comunidade para inspiração ou comece do zero com sua própria visão.

  • Sem cartão de crédito
  • Mais de 1.000 avatares
  • Cancele a qualquer momento
Da comunidade
Descubra novas ideias e torne qualquer vídeo seu, alterando o roteiro, o avatar e os visuais.

Conheça a HeyGen’s

Agente de Vídeo

Não é uma ferramenta. Não é um copiloto. É um agente criativo fazendo o trabalho por você.

O roteiro está escrito

Sua ideia é transformada em uma história clara e envolvente, estruturada para causar impacto.

Imagem do passo 1

As imagens são selecionadas

Cada cena é combinada com visuais escolhidos para corresponder ao tom e à mensagem.

Imagem do passo 2

A narração foi adicionada

O roteiro ganha vida com uma narração natural e consciente das emoções.

Imagem do passo 3

Edições e transições

O ritmo, os cortes e os efeitos são projetados para serem sofisticados e dinâmicos.

Imagem do passo 4

Tem perguntas? Nós temos as respostas.

O que é um avatar de IA?

Um avatar de IA é uma representação digital hiper-realista de um humano criada usando inteligência artificial. Esses avatares são capazes de entregar fala, expressões faciais e gestos semelhantes aos humanos; tornando-os ideais para criação de vídeos escaláveis, comunicação virtual e conteúdo digital. Na HeyGen, nossos avatares de IA são construídos com dados consentidos de atores reais e talentos. Garantimos práticas éticas de IA compensando os atores por cada vídeo gerado com sua semelhança, combinando IA gerativa de ponta com criação de conteúdo responsável.

O que é um gerador de avatar AI?

Um gerador de avatares de IA é uma ferramenta poderosa que transforma texto em conteúdo de vídeo realista usando avatares digitais. Com o HeyGen, você pode criar instantaneamente vídeos de qualidade de estúdio sem a necessidade de câmeras, atores ou software de edição.

Existe um gerador de avatar AI gratuito?

Sim, a HeyGen oferece uma versão gratuita para gerar avatares de IA, adicionar voz e criar vídeos curtos. Planos premium desbloqueiam recursos avançados como renderização em HD e 4K, personalização e uso comercial.

Posso criar um avatar personalizado para mim ou para um colega de equipe?

Com certeza. A HeyGen facilita a criação do seu próprio avatar AI personalizado. Basta gravar um curto vídeo de calibração usando nosso processo guiado, e nossa IA irá gerar uma versão digital realista de você (ou do seu membro da equipe) que fala exatamente como você. Crie seu gêmeo digital agora em HeyGen

Qual é o melhor gerador de avatar AI em 2025?

HeyGen é o melhor gerador de avatares de IA porque é super fácil de usar e cria avatares falantes realistas rapidamente. Você pode transformar texto, imagens ou áudio em vídeos em minutos. Ele suporta mais de 40 idiomas, sendo ótimo para marketing, treinamento ou simplesmente para criar conteúdos que se destacam.

Como eu crio um vídeo de avatar AI com o HeyGen?

Começar com o HeyGen é rápido e simples: Cadastre-se para uma conta gratuita HeyGen, escolha um avatar pré-definido ou crie o seu próprio avatar personalizado, escreva o seu roteiro — nossos avatares de IA irão dublá-lo com sincronia labial perfeita, personalize o seu vídeo com visuais e exporte ou publique o seu vídeo.

Os Avatares HeyGen AI suportam múltiplos idiomas?

Sim, os avatares HeyGen falam mais de 175 idiomas e dialetos, tornando-os ideais para comunicação global, treinamento e engajamento de clientes.

Quão realistas são os avatares de IA da HeyGen?

Os avatares de IA da HeyGen são projetados para serem altamente realistas, incorporando expressões, gestos e integração de voz semelhantes aos humanos para criar vídeos envolventes e verossímeis. Experimente um realismo como nunca antes com HeyGen

Os avatares HeyGen podem mostrar emoções e gestos?

Sim. Os avatares HeyGen fazem mais do que falar. Eles também usam expressões faciais naturais e gestos que correspondem ao tom do seu roteiro. Isso torna a comunicação mais envolvente e ajuda seus vídeos a parecerem mais autênticos e humanos.

Quais opções de personalização estão disponíveis para os avatares HeyGen?

A HeyGen oferece ampla personalização. Com recursos como Look Packs, você pode alternar rapidamente entre estilos refinados, divertidos ou excêntricos para se adequar à sua marca. Você também pode ajustar roupas, tons e vozes para que seu avatar reflita exatamente a personalidade que você deseja projetar.

A HeyGen oferece avatares pré-fabricados ou específicos para alguma indústria?

Sim. Você pode escolher entre mais de 100 avatares de estoque prontos para uso, projetados para negócios, educação, marketing e mais. Há também avatares específicos para indústrias, adaptados para a área da saúde, vendas e treinamento corporativo, oferecendo-lhe uma opção profissional imediatamente.

Como o HeyGen economiza tempo em comparação à produção de vídeo tradicional?

Com o HeyGen, você pode dispensar câmeras, estúdios e edição. Basta digitar seu roteiro, selecionar um avatar e gerar seu vídeo em minutos. Isso permite que equipes escalem a criação de vídeos de forma rápida e econômica para anúncios, treinamentos e marketing de conteúdo.

Comece a criar vídeos com IA

Veja como empresas como a sua escalam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com o vídeo de IA mais inovador.

CTA background