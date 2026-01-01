HeyGendla branży nieruchomości

Zostań zaufaną twarzą swojego rynku, bez użycia kamery

Rynek nieruchomości opiera się na zaufaniu, a zaufanie buduje się, będąc widocznym. Zamień swoją twarz, głos i lokalną wiedzę w wideo, które Twoi klienci będą oglądać co tydzień. I to wszystko bez kamery, ekipy czy umiejętności montażu.

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G2G2 nr 1 w kategorii najbardziej realistycznych awatarów
Smiling Black woman with crossed arms next to a screen showing a Greenwich Village street, market outlook for 2026, and a prompt for a July update.
13 500+

Agenci

118 mln+

Utworzone filmy

177+

Języki i dialekty

The letters 'kw' in black.COMPASS logo with the letter O stylized as a compass.Century 21 logoBlack and white RE/MAX logo.
Zastosowania

Każdy format wideo, jakiego potrzebuje Twój rynek, z Tobą w roli głównej

Prezentacje ofert, aktualności rynkowe, przewodniki po okolicy i przedstawienia agentów – wszystko wbudowane i gotowe do użycia. Wybierz format, który Ci odpowiada, a HeyGen zamieni go w gotowe wideo z Twoim głosem, przygotowane do publikacji.

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Aktualizacja rynkowa

Buduj autorytet na swoim rynku dzięki regularnym aktualizacjom wideo, które ugruntują Twoją pozycję jako zaufanego lokalnego eksperta.

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Filmowa wycieczka

Wyróżnij luksusowe oferty kinowymi, filmowej jakości wizualizacjami, które wywołują emocje i uzasadniają cenę premium.

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Prezentacja z przewodnikiem

Zbuduj natychmiastowe zaufanie kupujących, pokazując swoją twarz i głos przy każdej ofercie.

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Wyróżniona oferta

Szybko publikuj nowe oferty online dzięki dynamicznemu wideo z awatarem lektora, stworzonemu z istniejących zdjęć.

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Historie klientów

Zaufany przez agentów nieruchomości w całych Stanach Zjednoczonych.

3 godz.zaoszczędzone przy każdej sesji nagraniowej
2 godz.aby stworzyć wideo trwające ponad 10 minut

"Samo fizyczne siedzenie przed kamerą nie przynosi mi ani grosza. Pieniądze pojawiają się wtedy, gdy piszę scenariusze, prezentuję je i wypuszczam w świat."

Scott Henninger

Broker afiliacyjny

Jak to działa

Trzy kroki do

wideo, które jest tobą

Krok 1 – Nagraj siebie

Krok 1 – Nagraj siebie

Spędź 15 sekund przed kamerą. HeyGen rejestruje Twoją twarz, głos i sposób mówienia. Dowolny telefon, dowolne tło.

Krok 2 – Wybierz format

Krok 2 – Wybierz format

Wybierz potrzebny Ci rodzaj wideo: aktualizacja rynkowa, prezentacja domu z gospodarzem lub wyróżniona oferta. Napiszemy dla Ciebie scenariusz – albo wklej swój własny.

Krok 3 – Opublikuj

Krok 3 – Opublikuj

Przejrzyj gotowy film, wprowadź ewentualne poprawki i udostępnij go swojej grupie docelowej. Sformatowany pod Instagram, Facebook lub YouTube.

Spójne materiały wideo bez kosztów produkcji

W świecie, w którym wideo jest na pierwszym miejscu, 75% właścicieli domów woli współpracować z agentem, który korzysta z wideo. Problem nie polega jednak na tym, że wideo jest technicznie trudne, lecz na tym, że regularne nagrywanie co tydzień kosztuje Cię czas, budżet, energię i komfort przed kamerą.

Bariera produkcyjna

Brak czasu, ekipy, sprzętu i umiejętności montażu. Jeden film z ogłoszeniem potrafi pochłonąć pół dnia.

Bariera pewności siebie

Nie chcesz codziennie występować przed kamerą ani wypalić się, robiąc to bez przerwy. Jesteś agentem, a nie aktorem.

Bariera dystrybucji

Każda platforma potrzebuje własnej wersji: Instagram, YouTube, TikTok i e‑mail. Jeden film to za mało.

Bariera zaufania

Sztuczny, tandetny content podważa Twoją wiarygodność. Jeśli chcesz budować zaufanie, nienaturalnie wyglądające wideo jest gorsze niż brak wideo.

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Dlaczego HeyGen w branży nieruchomości

Pokaż się jako lokalny ekspert, którym jesteś

Rozwijaj swój biznes, pokazując się jako Ty sam. HeyGen dla branży nieruchomości jest stworzone z myślą o tym, jak agenci naprawdę pracują, dzięki czemu bycie widocznym przestaje konkurować z wykonywaniem właściwej pracy.

Pojawiaj się konsekwentnie

Nieruchomości to przede wszystkim relacje. Najlepsi agenci wygrywają, bo ludzie znają ich, zanim jeszcze ich potrzebują. Zamień swoją twarz, głos i lokalną wiedzę w regularne wideo, aby bycie widocznym przestało konkurować z wykonywaniem właściwej pracy.

Stworzone dla branży nieruchomości

Zacznij od filmów, które agenci już tworzą: prezentacje ofert, aktualizacje rynkowe, przewodniki po okolicy i wprowadzenia agenta. Bez pustego ekranu, bez ogólnego szablonu na siłę dopasowywanego do Twojej pracy – tylko formaty, na których branża nieruchomości już działa.

Usługa premium HeyGen

Dzięki usłudze HeyGen White Glove Twoje filmy powstają za Ciebie – od A do Z. Wystarczy, że do nas napiszesz, a my wspólnie z Tobą zaplanujemy, dopracujemy i stworzymy Twoje materiały wideo. Publikuj co tydzień i stań się twarzą, którą kupujący na Twoim rynku rozpoznają i której ufają. Dostępne wyłącznie dla użytkowników w USA.

To ty, a nie sztuczna, bezwartościowa treść

Twój film powinien wyglądać i brzmieć jak Ty, bo na szali jest Twoja reputacja. Twoja twarz jest Twoją marką, a realizm sprawia, że ta marka jest bezpieczna w skalowaniu. HeyGen jest oceniany jako nr 1 pod względem najbardziej realistycznych awatarów w rankingu G2, więc agent, którego widzi Twój rynek, to naprawdę Ty.

Twoja tożsamość, nie sztuczna papka AI

Twoja obecność, w dużej skali

Twoja reputacja jest na szali w każdym poście. Sztuczna, generyczna treść AI, która nie wygląda ani nie brzmi jak Ty, jest gorsza niż brak treści. HeyGen for Real Estate powstał w oparciu o jeden standard: czy to naprawdę brzmi jak Ty?

G2#1 Najbardziej realistyczne awatary, ocenione przez G2
Robotyczny, nienaturalny głos
Standardowy awatar, nie ty
Ogólny skrypt, bez lokalnego kontekstu
Wygląda na wygenerowane przez AI
Podważa zaufanie, jeśli zostanie zauważone

Filmy, na które czeka Twój rynek

Zacznij od formatów, które agenci już tworzą. Bez pustej kartki i bez zgadywania, co publikować.

Aktualizacja rynkowa

Pozostań w świadomości odbiorców, bez wysiłku

Informuj swoją bazę kontaktów i pozostawaj w jej świadomości dzięki cyklicznym, prowadzonym przez awatara wideo, które zamieniają lokalne statystyki rynkowe w treści, jakie możesz wysyłać co tydzień lub co miesiąc – bez konieczności stawania przed kamerą.

Pozostań w świadomości odbiorców, bez wysiłku

Zostań agentem, którego twój rynek zapamięta

Pokaż się jako lokalny ekspert, którym już jesteś, bez kamery, ekipy i cotygodniowej harówki.

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HeyGen dla nieruchomości | Bądź zaufaną twarzą swojego rynku