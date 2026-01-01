Zostań zaufaną twarzą swojego rynku, bez użycia kamery
Rynek nieruchomości opiera się na zaufaniu, a zaufanie buduje się, będąc widocznym. Zamień swoją twarz, głos i lokalną wiedzę w wideo, które Twoi klienci będą oglądać co tydzień. I to wszystko bez kamery, ekipy czy umiejętności montażu.
Agenci
Utworzone filmy
Języki i dialekty
Każdy format wideo, jakiego potrzebuje Twój rynek, z Tobą w roli głównej
Prezentacje ofert, aktualności rynkowe, przewodniki po okolicy i przedstawienia agentów – wszystko wbudowane i gotowe do użycia. Wybierz format, który Ci odpowiada, a HeyGen zamieni go w gotowe wideo z Twoim głosem, przygotowane do publikacji.
Buduj autorytet na swoim rynku dzięki regularnym aktualizacjom wideo, które ugruntują Twoją pozycję jako zaufanego lokalnego eksperta.Utwórz własne wideo
Wyróżnij luksusowe oferty kinowymi, filmowej jakości wizualizacjami, które wywołują emocje i uzasadniają cenę premium.Stwórz własne wideo
Zbuduj natychmiastowe zaufanie kupujących, pokazując swoją twarz i głos przy każdej ofercie.Stwórz własne wideo
"Samo fizyczne siedzenie przed kamerą nie przynosi mi ani grosza. Pieniądze pojawiają się wtedy, gdy piszę scenariusze, prezentuję je i wypuszczam w świat."
Scott Henninger
Broker afiliacyjny
Trzy kroki do
wideo, które jest tobą
Krok 1 – Nagraj siebie
Spędź 15 sekund przed kamerą. HeyGen rejestruje Twoją twarz, głos i sposób mówienia. Dowolny telefon, dowolne tło.
Krok 2 – Wybierz format
Wybierz potrzebny Ci rodzaj wideo: aktualizacja rynkowa, prezentacja domu z gospodarzem lub wyróżniona oferta. Napiszemy dla Ciebie scenariusz – albo wklej swój własny.
Krok 3 – Opublikuj
Przejrzyj gotowy film, wprowadź ewentualne poprawki i udostępnij go swojej grupie docelowej. Sformatowany pod Instagram, Facebook lub YouTube.
Spójne materiały wideo bez kosztów produkcji
W świecie, w którym wideo jest na pierwszym miejscu, 75% właścicieli domów woli współpracować z agentem, który korzysta z wideo. Problem nie polega jednak na tym, że wideo jest technicznie trudne, lecz na tym, że regularne nagrywanie co tydzień kosztuje Cię czas, budżet, energię i komfort przed kamerą.
Bariera produkcyjna
Brak czasu, ekipy, sprzętu i umiejętności montażu. Jeden film z ogłoszeniem potrafi pochłonąć pół dnia.
Bariera pewności siebie
Nie chcesz codziennie występować przed kamerą ani wypalić się, robiąc to bez przerwy. Jesteś agentem, a nie aktorem.
Bariera dystrybucji
Każda platforma potrzebuje własnej wersji: Instagram, YouTube, TikTok i e‑mail. Jeden film to za mało.
Bariera zaufania
Sztuczny, tandetny content podważa Twoją wiarygodność. Jeśli chcesz budować zaufanie, nienaturalnie wyglądające wideo jest gorsze niż brak wideo.
Pokaż się jako lokalny ekspert, którym jesteś
Rozwijaj swój biznes, pokazując się jako Ty sam. HeyGen dla branży nieruchomości jest stworzone z myślą o tym, jak agenci naprawdę pracują, dzięki czemu bycie widocznym przestaje konkurować z wykonywaniem właściwej pracy.
Pojawiaj się konsekwentnie
Nieruchomości to przede wszystkim relacje. Najlepsi agenci wygrywają, bo ludzie znają ich, zanim jeszcze ich potrzebują. Zamień swoją twarz, głos i lokalną wiedzę w regularne wideo, aby bycie widocznym przestało konkurować z wykonywaniem właściwej pracy.
Stworzone dla branży nieruchomości
Zacznij od filmów, które agenci już tworzą: prezentacje ofert, aktualizacje rynkowe, przewodniki po okolicy i wprowadzenia agenta. Bez pustego ekranu, bez ogólnego szablonu na siłę dopasowywanego do Twojej pracy – tylko formaty, na których branża nieruchomości już działa.
Usługa premium HeyGen
Dzięki usłudze HeyGen White Glove Twoje filmy powstają za Ciebie – od A do Z. Wystarczy, że do nas napiszesz, a my wspólnie z Tobą zaplanujemy, dopracujemy i stworzymy Twoje materiały wideo. Publikuj co tydzień i stań się twarzą, którą kupujący na Twoim rynku rozpoznają i której ufają. Dostępne wyłącznie dla użytkowników w USA.
To ty, a nie sztuczna, bezwartościowa treść
Twój film powinien wyglądać i brzmieć jak Ty, bo na szali jest Twoja reputacja. Twoja twarz jest Twoją marką, a realizm sprawia, że ta marka jest bezpieczna w skalowaniu. HeyGen jest oceniany jako nr 1 pod względem najbardziej realistycznych awatarów w rankingu G2, więc agent, którego widzi Twój rynek, to naprawdę Ty.
Twoja obecność, w dużej skali
Twoja reputacja jest na szali w każdym poście. Sztuczna, generyczna treść AI, która nie wygląda ani nie brzmi jak Ty, jest gorsza niż brak treści. HeyGen for Real Estate powstał w oparciu o jeden standard: czy to naprawdę brzmi jak Ty?
Filmy, na które czeka Twój rynek
Zacznij od formatów, które agenci już tworzą. Bez pustej kartki i bez zgadywania, co publikować.
Pozostań w świadomości odbiorców, bez wysiłku
Informuj swoją bazę kontaktów i pozostawaj w jej świadomości dzięki cyklicznym, prowadzonym przez awatara wideo, które zamieniają lokalne statystyki rynkowe w treści, jakie możesz wysyłać co tydzień lub co miesiąc – bez konieczności stawania przed kamerą.
Zostań agentem, którego twój rynek zapamięta
Pokaż się jako lokalny ekspert, którym już jesteś, bez kamery, ekipy i cotygodniowej harówki.